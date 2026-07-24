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Google je predstavio novu opciju za oporavak naloga koja koristi video snimak korisnika kao dodatnu potvrdu identiteta. Umesto da se oslanja samo na klasične metode poput broja telefona ili rezervne imejl adrese, sistem uvodi još jedan način kojim bi korisnici mogli da dokažu da su pravi vlasnici naloga. Ovaj potez dolazi u trenutku kada krađe naloga i pokušaji prevare postaju sve sofisticiraniji.

Nova funkcija ne menja postojeće načine vraćanja pristupa, već ih dopunjuje dodatnim slojem zaštite. Google želi da korisnicima ponudi još jednu opciju u situacijama kada više nemaju pristup uobičajenim metodama prijave. Ideja je jednostavna - lice korisnika postaje još jedan dokaz identiteta.

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Kamera postaje novi ključ za pristup

Korisnici koji žele da uključe ovu opciju mogu to uraditi kroz podešavanja svog Google naloga u delu za bezbednost i prijavljivanje. Tokom postupka potrebno je da snime kratak video gledajući u kameru i prateći nekoliko jednostavnih instrukcija, uključujući određene pokrete glavom. Time sistem pokušava da proveri da se ispred kamere zaista nalazi živa osoba.

Ako uređaj nema kameru, postupak se može nastaviti preko drugog uređaja pomoću QR koda. Nakon što se video sačuva, on može kasnije biti iskorišćen kao dodatna potvrda ukoliko korisnik izgubi pristup nalogu. Google na ovaj način pokušava da pronađe ravnotežu između lakšeg oporavka i jače zaštite.

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Novi selfi video otežava posao prevarantima

U slučaju gubitka pristupa nalogu, Google može zatražiti novi video snimak korisnika. Taj snimak se zatim poredi sa prethodno sačuvanim materijalom kako bi sistem procenio da li se radi o istoj osobi. Proces je osmišljen tako da dodatno smanji mogućnost da neko drugi preuzme nalog.

Posebna pažnja posvećena je zaštiti od novih vrsta prevara koje koriste veštačku inteligenciju. Google navodi da se video snima uživo i da korisnik mora da izvrši određene pokrete, što otežava korišćenje običnih fotografija ili lažnih AI generisanih snimaka. Kompanija tako pokušava da odgovori na problem koji postaje sve veći u digitalnom svetu.

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Google dodaje još slojeva zaštite

Pored samog video snimka, Google koristi i druge sisteme koji analiziraju pokušaje prijavljivanja i traže sumnjive aktivnosti. To znači da selfi video nije jedina provera, već deo šireg sistema koji procenjuje da li zahtev za povratak naloga izgleda legitimno. Kompanija želi da spreči situacije u kojima bi nova opcija postala nova slabost.

Google ističe da su sačuvani video snimci zaštićeni šifrovanjem i da se koriste samo za potrebe prijave i oporavka naloga. Korisnici mogu u svakom trenutku da uklone sačuvani video iz podešavanja svog naloga. Time kompanija pokušava da odgovori i na pitanja o privatnosti koja prate korišćenje biometrijskih podataka.

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Ali funkcija nije za sve korisnike

Nova opcija počinje postepeno da se pojavljuje kod korisnika, ali neće odmah biti dostupna svima. Za sada je ograničena i ne mogu je koristiti korisnici Google Workspace naloga, dečjih naloga, kao ni oni koji su uključeni u napredni program zaštite. Kompanija će verovatno pratiti reakcije korisnika pre šire dostupnosti.

Uvođenje video potvrde pokazuje kako se menja način zaštite digitalnog identiteta. Dok su nekada lozinke bile glavna prepreka neovlašćenom pristupu, velike tehnološke kompanije sve više uvode dodatne metode provere. Google sada testira pristup u kojem bi lice korisnika moglo postati jedan od ključeva za povratak naloga.