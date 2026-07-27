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Tokom poslednjih nekoliko decenija pojavili su se brojni misteriozni hakeri koji su privukli pažnju javnosti, ali malo ko je ostavio takav trag kao Finijas Fišer. Deceniju nakon svojih najpoznatijih napada, ova figura i dalje važi za jednog od najpoznatijih i najaktivnijih hakera koji nikada nisu uhvaćeni.

Priča o Finijasu Fišeru ostala je mešavina velikih sajber napada, političkog aktivizma i brojnih nerešenih pitanja. Njegovi napadi nisu bili samo tehničke demonstracije moći, već su često imali cilj da razotkriju kompanije koje su razvijale kontroverzne alate za nadzor.

Slučaj Finijasa Fišera privukao je pažnju i zbog načina na koji je komunicirao sa javnošću. Umesto da ostane potpuno skriven, povremeno je objavljivao objašnjenja svojih postupaka i pokušavao da svoje napade predstavi kao deo šire političke borbe protiv sistema nadzora.

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Napadi koji su promenili industriju

Finijas Fišer postao je poznat nakon napada na kompanije Gamma Group i Hacking Team, dve firme povezane sa razvojem i prodajom softvera za nadzor. Hacking Team, italijanski startup, bio je među prvim kompanijama koje su pretvorile državne špijunske alate u globalni poslovni model, otvarajući put firmama poput NSO Group.

Najveći udarac došao je 2015. godine, kada je Finijas Fišer provalio u sisteme Hacking Teama i objavio ogromnu količinu podataka. Procurelo je više od 400 gigabajta materijala, uključujući izvorni kod, interne mejlove, poverljive ugovore i spiskove klijenata, što je novinarima omogućilo da otkriju kontroverzne aktivnosti povezane sa različitim državama.

Posledice ovog napada nisu se završile samo objavljivanjem podataka. Otkrivene informacije izazvale su ozbiljne probleme za poslovni model kompanije i pokazale koliko ranjive mogu biti firme koje prodaju tehnologije namenjene državnom nadzoru.

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Od anonimnog hakera do legende

Pre napada na Hacking Team, Finijas Fišer je prvi put privukao pažnju 2014. godine kada je objavio da je kompromitovao Gamma Group, kompaniju koja je razvijala FinFisher špijunski softver. Ukradeni podaci uključivali su dokumentaciju, informacije o proizvodima i cenovnike, a napad je najavljen preko naloga koji je ironično nosio naziv @GammaGroupPR.

Iako taj prvi napad nije ozbiljno ugrozio poslovanje kompanije, Finijas Fišer je objavio detaljan prikaz akcije koji je istovremeno predstavljao politički manifest. Nakon toga je nestao, da bi se godinu dana kasnije vratio napadom koji će ga učiniti poznatim širom sveta.

Njegov način rada razlikovao se od mnogih drugih anonimnih hakera jer nije pokušavao samo da napravi tehničku štetu. Kroz objave nakon napada pokušavao je da objasni motive svojih akcija i da ih poveže sa kritikama kompanija i institucija koje su bile njegove mete.

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Političke mete i poslednji poznati tragovi

Nakon napada na Hacking Team, Finijas Fišer nastavio je akcije protiv različitih organizacija. Među njegovim metama našao se Mossos d’Esquadra, policijska jedinica Katalonije, a kasnije i vladajuća partija turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana.

Napad na političku partiju bio je povezan sa njegovom podrškom Rojavi, regionu na severu i istoku Sirije. Njegove akcije izazivale su podeljene reakcije, jer su ga jedni opisivali kao haktivistu sa političkim motivima, dok su ga drugi smatrali sajber kriminalcem.

Izbor meta pokazivao je obrazac koji je pratio njegove javno iznete stavove. Finijas Fišer uglavnom nije birao slučajne mete, već organizacije za koje je tvrdio da su povezane sa strukturama moći, nadzorom ili političkim sukobima.

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Poslednji poznati napad otvorio nova pitanja

Poslednja javno poznata meta Finijasa Fišera bila je filijala Cayman National Bank na ostrvu Man. U tom slučaju govorio je o novcu na drugačiji način, tvrdeći da traži načine da zaradi kako bi imao više vremena za aktivnosti koje smatra korisnim.

Nakon nekoliko godina ćutanja, 2019. godine predstavio je „Hacktivist Bug Bounty Program“, inicijativu kojom je želeo da nagradi hakere koji otkrivaju nezakonite ili neetičke aktivnosti kompanija. Tvrdio je i da je deo novca donirao za podršku Rojavi, uključujući najmanje 10.000 dolara u Bitcoin-u.

Ovaj slučaj dodatno je zakomplikovao sliku o njemu, jer nije odgovarao jednostavnom prikazu hakera koji napada samo iz tehničkog izazova. Njegove izjave sugerisale su da je svoje aktivnosti video kao način finansiranja i podrške ciljevima koje je smatrao važnim.

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Misterija identiteta koja traje godinama

Nakon poslednjeg javnog pojavljivanja, tragovi o Finijasu Fišeru gotovo su nestali. Njegovi nalozi na Twitteru i Redditu više nisu aktivni, a istrage povezane sa napadima na Hacking Team nisu uspele da otkriju njegov pravi identitet.

Postoje različite teorije o tome ko se krije iza tog imena. Neki su ga opisivali kao anarhistu, drugi kao sajber kriminalca ili osvetnika, dok su pojedinci čak spekulisali da bi mogao biti deo neke obaveštajne operacije. On je odbacio tvrdnje da radi za Rusiju ili neku drugu državu, ali je istovremeno priznao da namerno ostavlja lažne tragove o svom identitetu.

Njegova anonimnost postala je jedan od ključnih delova cele priče. Čak i nakon brojnih pokušaja istraživača da otkriju ko se nalazi iza imena Finijas Fišer, najvažnija pitanja o njegovom poreklu i dalje nemaju konačan odgovor.

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Haker koji možda nije samo jedna osoba

Poreklo Finijasa Fišera dodatno komplikuje celu priču. Koristio je različite jezike, povezivao se sa španskim govornim područjem i pokazivao interesovanje za latinoameričke levičarske pokrete, ali je tvrdio da mu engleski i španski nisu maternji jezici.

Sam haker je ranije rekao da su informacije koje deli o svom identitetu često mešavina istine i obmane. Zbog toga je teško odvojiti stvarne tragove od namerno postavljenih lažnih informacija, što je dodatno doprinelo njegovoj reputaciji misteriozne figure.

Jedna od mogućnosti jeste da je ime Finijas Fišer tokom godina koristilo više ljudi, ali za takvu tvrdnju nema konkretnih dokaza. Upravo ta kombinacija stvarnih napada, političkih poruka i nedostatka potvrđenog identiteta učinila je ovaj slučaj jednom od najtrajnijih misterija sajber sveta.

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