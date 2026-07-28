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Mercedes-Benz priprema potpuno električni C-Class Electric, model koji na tržište stiže u trenutku kada prodaja električnih automobila i limuzina u SAD ne beleži najsjajnije rezultate. Uprkos izazovnom tržištu, novi model donosi značajan tehnološki iskorak u odnosu na prethodne električne automobile ovog proizvođača. Kompanija ovim modelom želi da pokaže da električne limuzine i dalje imaju važno mesto u premium segmentu.

Prvi utisci pokazuju da su najveći aduti automobila kombinacija dugog dometa, visokih performansi i vrhunskog komfora u vožnji. Ipak, tokom prvih testiranja pojavile su se i određene zamerke koje se uglavnom odnose na enterijer i način na koji su implementirane pojedine digitalne funkcije. To potvrđuje da ni tehnološki najnapredniji modeli nisu imuni na kompromise u dizajnu i korisničkom iskustvu.

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Snažan pogon i domet među najboljima

Za američko tržište u početku će biti ponuđena verzija C 400 4Matic sa dva elektromotora i pogonom na sva četiri točka. Sistem razvija 483 konjske snage i oko 800 Nm obrtnog momenta, što predstavlja značajan skok u odnosu na većinu dosadašnjih C-Class modela, uključujući i AMG C43. Takve performanse svrstavaju ga među najsnažnije serijske modele u istoriji C-Klase.

Prema podacima kompanije Mercedes-Benz, automobil od 0 do 97 km/h ubrzava za svega 3,9 sekundi, dok je maksimalna brzina elektronski ograničena na 209 km/h. Još važniji podatak za kupce jeste procenjeni domet od oko 684 kilometra prema očekivanim američkim EPA standardima, čime bi C-Class Electric mogao da postane jedan od lidera među električnim limuzinama svoje klase. Ako se ove brojke potvrde u nezavisnim testovima, model bi mogao da postavi novi standard u svom segmentu.

1/16 Vidi galeriju Mercedes-Benz C-Class ulazi u električnu eru: Novi model donosi domet do 684 kilometra i ubrzanje do 100 km/h za 3,9 sekundi Foto: printscreen YT

Baterija i brzo punjenje donose veliki iskorak

U podnici vozila nalazi se baterija kapaciteta 94 kWh, ista generacija koja se koristi i u novom električnom GLC modelu. Sistem podržava brzo punjenje snagom do 330 kW, što prema podacima kompanije Mercedes-Benz omogućava povećanje napunjenosti sa 10 na 80 procenata za približno 22 minuta. Takva brzina punjenja značajno smanjuje vreme provedeno na stanicama za dopunu baterije.

Upravo kombinacija velikog dometa i brzog punjenja predstavlja jednu od najvećih prednosti novog modela. U poređenju sa prethodnim električnim automobilima kompanije, novi C-Class Electric nudi značajno praktičnije rešenje za vozače koji često prelaze duže relacije. To bi moglo da bude jedan od ključnih razloga zbog kojih će ga kupci razmatrati kao alternativu klasičnim benzinskim i dizel modelima.

Foto: printscreen YT

Futuristička kabina, ali ne i za svakog

Enterijer donosi visok nivo završne obrade, kvalitetne materijale i mogućnost izbora potpuno veganske unutrašnjosti. Sedišta su udobna i ostavljaju premium utisak, dok broj opcija personalizacije omogućava kupcima da automobil prilagode sopstvenim željama. Mercedes-Benz na ovaj način pokušava da spoji luksuz, održivost i savremeni dizajn u jedinstvenu celinu.

Najviše pažnje privlači veliki 39,1-inčni Hyperscreen koji se prostire gotovo preko cele komandne table. Iako ekran nudi vrhunski kvalitet prikaza i brz odziv, njegov gotovo uspravan položaj čini da dominira kabinom. U kombinaciji sa visokim centralnim tunelom između sedišta, prednji deo vozila može ostaviti utisak skučenijeg prostora uprkos dovoljno mesta za glavu i noge. Upravo zbog toga deo vozača mogao bi da preferira jednostavnije rešenje sa manjim brojem ekrana.

Foto: printscreen YT

AI donosi napredne funkcije, ali nije bez mana

Digitalni sistem objedinjuje mogućnosti ChatGPT, Google i MicrosoftAI servisa, pa glasovni asistent bira odgovarajući model u zavisnosti od korisničkog zahteva. Putnicima su dostupni YouTube, Burmester audio sistem sa Dolby Atmos podrškom, MicrosoftTeams, kao i veliki broj funkcija kojima se upravlja preko centralnog ekrana ili glasovnim komandama. Ovako široka integracija AI tehnologija predstavlja jedan od najambicioznijih digitalnih sistema koje je kompanija do sada ponudila.

Tokom testiranja pokazalo se da AI ponekad sporije obrađuje složenije zahteve, posebno kada pretražuje informacije poput restorana ili menija. Zabeležene su i situacije u kojima se glasovni asistent uključivao bez direktnog poziva korisnika i pokušavao da komentariše razgovor u kabini. Iako se takva opcija može isključiti, ostavlja utisak da je sistem stalno spreman da sluša komunikaciju putnika. Takvo ponašanje moglo bi da izazove podeljene reakcije među korisnicima koji posebnu pažnju posvećuju privatnosti.

Vožnja otkriva zašto je korak napred

Prvi testovi obavljeni su na putevima Finske, gde je novi C-Class Electric najveći deo vremena vožen pri umerenim brzinama. Upravo u takvim uslovima automobil je pokazao svoje najveće kvalitete. Adaptivno ogibljenje u najmekšem režimu rada pruža izuzetno udobnu vožnju, uspešno upija neravnine i ostavlja utisak luksuzne limuzine namenjene dugim putovanjima. Komfor ostaje jedan od najjačih aduta po kojem je Mercedes-Benz tradicionalno prepoznatljiv.

Kada se uključi Sport režim, karakter automobila se menja. Oslanjanje postaje čvršće, a upravljanje zadnjim točkovima doprinosi većoj agilnosti u krivinama. Iako nije zamišljen kao sportski automobil, C-Class Electric pruža dovoljno preciznosti i dinamike da vožnja bude zanimljiva i na zahtevnijim deonicama puta. Na taj način uspešno spaja udobnost svakodnevne vožnje sa performansama koje vozači očekuju od premijum limuzine.

Foto: printscreen YT

Mercedes-Benz dobija ozbiljnog kandidata

Novi C-Class Electric ostavlja veoma pozitivan utisak zahvaljujući velikom dometu, snažnim performansama, brzom punjenju i visokom nivou udobnosti. Tehnološka oprema i bogata digitalna rešenja dodatno potvrđuju da Mercedes-Benz želi da ovaj model bude jedan od najnaprednijih u svojoj klasi. Sve ukazuje na to da kompanija ovim modelom ozbiljno cilja sam vrh premium EV segmenta.

Ipak, automobil nije bez mana. Ogroman Hyperscreen možda neće odgovarati svakom vozaču, dok glasovni AI asistent povremeno deluje nametljivo zbog neželjenih reakcija tokom razgovora u kabini. Ako cena bude konkurentna kada model stigne na američko tržište tokom prve polovine 2027. godine, C-Class Electric mogao bi da postane jedan od najzanimljivijih električnih automobila u premium segmentu. Konačan uspeh ipak će u velikoj meri zavisiti od cene, konkurencije i potražnje za električnim limuzinama u narednim godinama.