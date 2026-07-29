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Google Maps već godinama važi za jednu od najkorišćenijih aplikacija za navigaciju na svetu, sa više od dve milijarde aktivnih korisnika mesečno. Većina ljudi je koristi za pronalaženje ruta, restorana ili lokalnih usluga, ne razmišljajući previše o tome koje informacije aplikacija prikuplja tokom korišćenja.

Iako mnogi pretpostavljaju da je pristup lokaciji jedini uslov za rad aplikacije, Google Maps prikuplja znatno širi spektar podataka. To uključuje lične informacije, način korišćenja aplikacije, istoriju pretrage i druge podatke koji prevazilaze osnovnu funkciju navigacije.

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Koje informacije Google Maps prikuplja

Pored podataka o lokaciji, aplikacija može da prikuplja ime, broj telefona, adresu elektronske pošte, podatke o uređaju, istoriju pretrage, informacije o plaćanju, sačuvane kontakte, dijagnostičke podatke, istoriju pregledanja i način na koji korisnik koristi samu aplikaciju.

Ove informacije mogu se kombinovati sa podacima prikupljenim kroz druge Google servise, poput Google Search, Google Chrome, Gmail i YouTube. Prema navodima iz teksta, deo tih podataka koristi se za personalizaciju oglasa, a u pojedinim slučajevima može završiti i kod posrednika koji se bave prikupljanjem i obradom podataka.

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Funkcije olakšavaju korišćenje, ali zadiru u privatnost

Neke opcije imaju praktičnu svrhu. Na primer, Timeline omogućava korisnicima da provere gde su se nalazili određenog dana, čak i mesecima ili godinama unazad. Za one koji žele da pronađu ranije posećene lokacije, ova funkcija može biti veoma korisna.

Međutim, upravo čuvanje detaljne istorije kretanja kod pojedinih korisnika izaziva zabrinutost zbog privatnosti. Informacije o svakodnevnim navikama i lokacijama smatraju se posebno osetljivim, pa mnogi ne žele da budu trajno povezane sa njihovim Google nalogom.

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Kako smanjiti količinu podataka

Google omogućava isključivanje pojedinih funkcija koje prikupljaju podatke, ali to često utiče i na mogućnosti same aplikacije. Na primer, isključivanje pristupa lokaciji znači da korisnici više neće imati navigaciju u realnom vremenu, dok gašenje opcije Timeline ne sprečava u potpunosti prikupljanje podataka o lokaciji.

Korisnicima se preporučuje da isključe Timeline, kao i opcije Personalized Recommendations i Search Services History ukoliko žele da ograniče personalizaciju i količinu podataka koja se povezuje sa njihovim nalogom. Ipak, potpuni prestanak prikupljanja podataka nije moguć dok se Google Maps koristi za navigaciju.

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Postoje alternative, ali sa određenim kompromisima

Oni koji žele veću privatnost mogu razmotriti druge navigacione aplikacije. Prema istraživanju kompanije Surfshark, Google Maps i Google-ov Waze prikupljaju više različitih tipova podataka od većine konkurenata, dok Apple Maps prikuplja znatno manje informacija i navodi da podaci o pretrazi i navigaciji nisu povezani sa korisničkim nalogom.

Ljubitelji rešenja otvorenog koda mogu koristiti Organic Maps ili OsmAnd, aplikacije zasnovane na OpenStreetMap projektu. Iako nude veću kontrolu nad privatnošću, zahtevaju dodatno podešavanje, prethodno preuzimanje mapa i ne pružaju informacije o saobraćaju u realnom vremenu. Zbog toga izbor između privatnosti i dodatnih funkcija ostaje pitanje ličnih prioriteta.