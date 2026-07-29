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WhatsApp uvodi mogućnost audio i video poziva direktno kroz web aplikaciju, čime se iskustvo korišćenja dodatno približava verzijama za telefone i računare. Do sada su pozivi bili dostupni uglavnom kroz mobilnu aplikaciju i nativnu desktop verziju, dok korisnici web interfejsa nisu imali tu opciju. Ova promena predstavlja važan korak u izjednačavanju funkcija na svim platformama koje korisnici svakodnevno koriste.

Nova funkcija donosi karticu Calls u okviru web aplikacije, gde će korisnici moći da pregledaju istoriju poziva i pristupe omiljenim kontaktima. Pored osnovnih poziva, dostupne će biti i napredne opcije poput deljenja ekrana i reakcija tokom razgovora. Time WhatsApp web verzija postaje praktičnija za korisnike koji veliki deo dana provode za računarom.

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Pozivi postaju fleksibilniji na svim uređajima

Novo ažuriranje omogućava korisnicima da započnu ili prime poziv na jednom uređaju, a zatim ga prebace na drugi bez prekidanja razgovora. Na primer, razgovor započet preko računara ili web verzije može se nastaviti na telefonu kada korisnik promeni uređaj. Ova opcija olakšava prelazak između poslovnog i privatnog okruženja bez gubitka veze.

Ova promena donosi veću praktičnost ljudima koji WhatsApp koriste za svakodnevnu komunikaciju, ali i onima koji platformu koriste u poslovne svrhe. Mogućnost jednostavnog prelaska između uređaja uklanja potrebu za ponovnim uspostavljanjem poziva. Korisnici tako dobijaju iskustvo koje je bliže savremenim komunikacionim alatima namenjenim radu na više uređaja.

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Nove opcije za grupne razgovore

WhatsApp uvodi i funkciju čekaonica za grupne pozive, koja korisnicima daje veću kontrolu nad tim ko može da se priključi razgovoru. Osoba koja organizuje poziv moći će da odobri ulazak učesnika ili da ih ukloni pre nego što se pridruže. Ova mogućnost posebno je značajna za veće grupe u kojima nije poželjno da svi korisnici automatski dobiju pristup.

Prilikom kreiranja linka za grupni poziv biće dostupna opcija „Require approval to join“, koja omogućava aktiviranje čekaonice. Ova funkcija posebno može biti korisna za sastanke, timske razgovore i druge situacije u kojima je potrebno kontrolisati pristup pozivu. WhatsApp na ovaj način pokušava da proširi upotrebu platforme i na organizovanije oblike komunikacije.

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Kvalitet poziva dobija nova poboljšanja

Pored novih funkcija, WhatsApp unapređuje i kvalitet samih poziva. Jedna od promena odnosi se na smanjenje pozadinske buke, što bi trebalo da pomogne korisnicima koji razgovaraju iz prometnih prostora ili okruženja sa mnogo zvukova. Poboljšanje bi moglo da bude posebno korisno tokom razgovora na javnim mestima ili u radnom okruženju.

Kompanija takođe najavljuje brže aktiviranje video poziva visoke definicije. Umesto da korisnici čekaju nekoliko sekundi da se kvalitet slike poboljša, HD video bi trebalo da bude dostupan već na početku razgovora. Time se unapređuje celokupno iskustvo, naročito kod korisnika koji platformu koriste za duže video razgovore.

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WhatsApp se priprema za novu eru

Uvođenje poziva putem web aplikacije predstavlja još jedan korak u širenju mogućnosti platforme izvan mobilnih uređaja. Korisnici sada dobijaju ujednačenije iskustvo bez obzira na to da li koriste telefon, računar ili internet pregledač. Ovakav razvoj pokazuje da kompanija želi da WhatsApp bude prisutan u svim delovima svakodnevne digitalne komunikacije.

Kompanija je nedavno otvorila mogućnost rezervacije korisničkih imena, što predstavlja pripremu za buduću funkciju koja bi mogla da omogući lakše pronalaženje i pozivanje korisnika između različitih platformi. Ove promene ukazuju na širi plan razvoja WhatsApp-a kao sveobuhvatnog komunikacionog alata. Platforma se tako postepeno udaljava od uloge obične aplikacije za dopisivanje.

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Web verzija postaje važniji deo ekosistema

Dugo vremena mobilna aplikacija bila je glavno mesto za korišćenje većine funkcija WhatsApp-a, dok je web verzija imala ograničenije mogućnosti. Uvođenjem poziva i naprednih opcija, web iskustvo postaje mnogo bliže punoj verziji aplikacije. To bi moglo da promeni način na koji korisnici biraju uređaj za komunikaciju.

Za korisnike koji često rade za računarom, nove funkcije mogu značiti manje prebacivanja između uređaja i jednostavniji način komunikacije. WhatsApp ovim promenama nastavlja da razvija platformu koja povezuje privatne razgovore, poslovne sastanke i svakodnevne digitalne aktivnosti. Novi pravac razvoja pokazuje sve veći fokus na fleksibilnost i povezivanje različitih načina korišćenja aplikacije.