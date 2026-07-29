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Tokom jedne tehnološke prezentacije došlo je do neplaniranog incidenta kada se humanoidni robot, koji je trebalo da uruči uređaj govorniku, iznenada srušio pred prisutnima. Umesto rutinske demonstracije, događaj je završio scenom koja je ubrzo privukla veliku pažnju na društvenim mrežama.

Snimak prikazuje robota kako prilazi bini noseći poslužavnik, da bi u jednom trenutku izgubio ravnotežu, kleknuo i ispustio predmet koji je držao. Nekoliko trenutaka kasnije potpuno je izgubio stabilnost i završio na podu, što je izazvalo iznenađene reakcije publike.

Foto: printscreen YT

Organizatori brzo reagovali nakon kvara

Neposredno pre nego što je robot prestao da funkcioniše, na snimku se može primetiti da je nekoliko puta nekontrolisano pomerio ruke. Nakon toga na binu je odmah izašao tim zadužen za organizaciju događaja kako bi uklonio robota iz sale.

Kako bi zaklonili robota od pogleda prisutnih, organizatori su ga najpre prekrili platnom, a zatim su ga četvorica muškaraca podigla i iznela sa bine. Publika je celu situaciju ispratila aplauzom i smehom, dok je video ubrzo počeo da se deli na društvenim mrežama.

Foto: Shutterstock

Incident se dogodio tokom Qualcomm prezentacije

Robot je korišćen tokom prezentacije kompanije Qualcomm, jednog od najvećih svetskih proizvođača procesora za pametne telefone sa sedištem u San Dijegu, u američkoj saveznoj državi Kaliforniji. Demonstracija je bila deo predstavljanja tehnoloških rešenja namenjenih razvoju naprednih robotskih sistema.

Na zvaničnom sajtu kompanije navodi se da njihova arhitektura za robote podržava različite primene, od servisnih robota do autonomnih industrijskih sistema i humanoidnih mašina koje mogu da obavljaju složenije zadatke. Cilj ovakvih platformi jeste razvoj robota sposobnih za prilagođavanje različitim uslovima rada.

Qualcom procesor Foto: Shutterstock

Qualcomm objasnio zbog čega je robot pao

Iz kompanije su za Daily Mail saopštili da nije reč o komercijalnom proizvodu, već o ranom prototipu razvijanom u saradnji sa partnerskim kompanijama. Naglasili su da Qualcomm razvija tehnologiju za robote, ali da ne proizvodi same humanoidne mašine.

Prema objašnjenju portparolke kompanije, tokom sajma Computex u Tajpeju došlo je do kratkotrajnog prekida komunikacije sa prototipom, zbog čega je automatski aktivirana procedura kontrolisanog gašenja sistema. U kompaniji navode da su ovakve situacije moguće tokom demonstracija novih tehnologija.

Bezbednosni sistemi odradili posao

Kako ističe Qualcomm, robot nije nekontrolisano pao, već je izvršio unapred definisanu proceduru bezbednog spuštanja na kolena kako bi smanjio rizik po ljude i okolinu. Upravo takvi sistemi predstavljaju važan deo razvoja humanoidnih robota namenjenih radu u blizini ljudi.

Iz kompanije dodaju da je incident pružio korisne podatke iz stvarnih uslova rada, koji će biti iskorišćeni za dalji razvoj i unapređenje pouzdanosti sistema. Prikupljene informacije trebalo bi da doprinesu razvoju bezbednijih i otpornijih robotskih platformi za buduće primene.