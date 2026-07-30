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Google proširuje testiranje Play Age Signals API sistema, koji je namenjen potvrdi uzrasta korisnika u Play Store prodavnici uz očuvanje privatnosti. Ova promena dolazi u trenutku kada sve više država uvodi propise koji od digitalnih platformi zahtevaju proveru godina korisnika. Na taj način kompanija nastoji da odgovori na nove zakonske zahteve bez prikupljanja dodatnih ličnih podataka.

Za razliku od pojedinih sistema za verifikaciju, novo rešenje ne zahteva dostavljanje ličnih dokumenata niti pravljenje selfija. Umesto toga, oslanja se na postojeći Family Link sistem, koji roditeljima omogućava upravljanje dečjim nalozima. Cilj je da se provera uzrasta obavlja jednostavnije i uz što manje narušavanja privatnosti.

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Roditelji određuju uzrasne kategorije

U okviru Family Link aplikacije roditelji mogu da postave odgovarajući uzrasni opseg za naloge svoje dece. Na primer, moguće je odabrati kategoriju od 16 do 17 godina kako bi aplikacije prikazivale sadržaj prilagođen tinejdžerima. Na osnovu tih podataka programeri mogu da prilagode korisničko iskustvo odgovarajućoj starosnoj grupi.

Google navodi da se uzrasni opsezi automatski menjaju kako dete odrasta. To znači da korisnik može nekoliko godina ostati u istoj kategoriji pre nego što sistem pređe na sledeći nivo. Time nije potrebno često ručno menjati podešavanja naloga.

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Korišćenje sistema nije obavezno

Deljenje informacija o uzrastu nije automatski uključeno za dečje naloge. Roditelji sami odlučuju da li žele da aktiviraju ovu opciju, a mogu je isključiti u bilo kom trenutku. Na taj način zadržavaju potpunu kontrolu nad načinom na koji se podaci koriste.

Google ističe da je ceo sistem zasnovan na dobrovoljnom pristanku korisnika. Oni koji ne žele da koriste ovu funkciju nisu obavezni da je uključe, što predstavlja jednu od glavnih odlika novog pristupa. Takav model ostavlja više izbora porodicama koje koriste Family Link.

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API razvijen zbog novih zakonskih obaveza

Kompanija je sa testiranjem Play Age Signals API-ja počela krajem prošle godine. Razlog za razvoj ovog sistema bilo je donošenje zakona u pojedinim američkim saveznim državama, kojima se odgovornost za proveru uzrasta prebacuje na prodavnice aplikacija. Zbog toga je razvoj ovakvog rešenja postao jedan od prioriteta kompanije.

Nova pravila predstavljaju značajnu promenu za vlasnike platformi, koji sada moraju da pronađu način da ispune zakonske zahteve, a da pritom zaštite privatnost korisnika. Upravo je to jedan od glavnih ciljeva novog API-ja.

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Zakoni u SAD menjaju pravila igre

Computer & Communications Industry Association, organizacija koja zastupa interese tehnoloških kompanija, protivila se usvajanju ovih zakona. Ipak, Vrhovni sud SAD nedavno je privremeno obustavio odluku nižeg suda, čime je omogućeno da zakon u Teksasu stupi na snagu. Time su propisi o proveri uzrasta dobili dodatnu pravnu podršku.

Pored Teksasa, slični zakoni stupaju na snagu i u Luizijani i Juti. To znači da bi sve veći broj tehnoloških kompanija mogao da uvede slične sisteme za potvrdu uzrasta kako bi ispunio nove regulatorne zahteve. Ostaje da se vidi da li će ovakav model biti prihvaćen i na drugim tržištima.