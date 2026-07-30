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Tri korisnika pokrenula su sudski postupak protiv Apple-a tvrdeći da su izgubili oko 1,8 miliona dolara u bitkoinima nakon korišćenja lažne aplikacije Sparrow Wallet koja se pojavila u App Store-u. Prema njihovim navodima, problem je nastao jer aplikacija nije bila prava verzija poznatog kripto novčanika. Slučaj ponovo otvara pitanje koliko su efikasne provere aplikacija na velikim digitalnim platformama.

Tužba je podneta sudu u Kaliforniji, a korisnici tvrde da Apple nije dovoljno pažljivo proveravao softver koji se objavljuje u njegovoj prodavnici. Oni navode da se App Store godinama predstavlja kao sigurno mesto za preuzimanje aplikacija, zbog čega su očekivali dodatni nivo zaštite. Upravo poverenje korisnika predstavlja jedan od glavnih argumenata u ovom sporu.

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Lažna aplikacija ciljala kripto korisnike

Prema tvrdnjama iz tužbe, aplikacija se predstavljala kao Sparrow Wallet i od korisnika je tražila da unesu seed frazu, odnosno podatke koji omogućavaju vraćanje pristupa kripto novčaniku. Nakon što bi korisnici uneli te informacije, napadači su navodno prebacivali bitkoine na sopstvene adrese. Kod kriptovaluta upravo ovakvi podaci predstavljaju ključnu zaštitu imovine.

Dodatni problem predstavlja činjenica da prava verzija Sparrow Wallet-a nije dostupna za iPhone uređaje. Ovaj softver namenjen je računarima koji koriste Windows, macOS i Linux sisteme, što je trebalo da bude znak upozorenja korisnicima koji su tražili mobilnu verziju. Nepodudaranje sa originalnim proizvodom moglo je ukazivati na moguću prevaru.

Reč je o piramidalnoj šemi Foto: Shutterstock

Upozorenja o zloupotrebi naziva

Autor Sparrow Wallet-a navodno je početkom 2024. godine upozorio Apple da se u App Store-u pojavljuju aplikacije koje koriste naziv njegovog programa bez dozvole. Takođe je pozvao korisnike da softver preuzimaju samo sa zvaničnog izvora kako bi izbegli moguće prevare. Takva upozorenja postala su sve češća u svetu kriptovaluta.

Tužba navodi da je Apple čak prikazivao spornu aplikaciju među preporučenim kripto aplikacijama, iako je kompanija prema tvrdnjama korisnika već bila obaveštena o problemu. Ovaj detalj bi mogao imati važnu ulogu tokom sudskog postupka.

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Apple uklonio sporne aplikacije iz prodavnice

Apple je saopštio da je uklonio aplikacije koje su kršile pravila App Store-a nakon što je problem identifikovan. Kompanija je navela i da su nalozi programera povezanih sa tim aplikacijama ugašeni. Prema njihovom stavu, mere su preduzete čim je utvrđeno da postoji zloupotreba.

Kompanija je takođe podsetila korisnike da mogu prijaviti sumnjive aplikacije putem opcije „Prijavi problem“. Nositelji prava mogu dodatno podneti prijave ukoliko smatraju da je došlo do zloupotrebe intelektualne svojine. Ovi mehanizmi predstavljaju jedan od načina za uklanjanje problematičnog sadržaja iz prodavnice.

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Korisnici traže promene u bezbednosnim pravilima

Tužitelji od Apple-a zahtevaju povraćaj izgubljenih sredstava, dodatnu novčanu naknadu i uvođenje strožih procedura za proveru aplikacija povezanih sa kriptovalutama. Oni smatraju da su potrebna jasnija upozorenja kako bi korisnici lakše prepoznali potencijalne prevare. Kripto aplikacije zahtevaju dodatnu pažnju zbog prirode digitalne imovine.

Ishod ovog slučaja mogao bi uticati na način na koji velike platforme pristupaju proveri aplikacija iz oblasti finansija i kriptovaluta. Kako broj takvih aplikacija raste, pitanje odgovornosti prodavnica softvera postaje sve značajnije. Bezbednost korisnika ostaje jedno od ključnih pitanja u daljem razvoju digitalnih usluga.