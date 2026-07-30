Robot usisivač koji sam sređuje kuću dok ste vi odsutni

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Nova odluka američke Federal Communications Commission (FCC) ne odnosi se samo na napredne robote, već i na robotske usisivače. Kako prenose mediji, ova kategorija uređaja potpada pod široku definiciju „naprednih robotskih uređaja“ koju je usvojila regulatorna agencija. Time je zabrana obuhvatila mnogo širi spektar proizvoda nego što se u početku očekivalo.

FCC je ovu odluku obrazložio definicijom prema kojoj uređaj mora biti softverski kontrolisan, sposoban da se samostalno kreće, prepoznaje okruženje, ima bežično povezivanje i teži više od oko dva kilograma zajedno sa baznom stanicom. Robotski usisivači ispunjavaju upravo ove uslove, zbog čega su obuhvaćeni novim pravilima.

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Šira definicija menja obuhvat zabrane

Kada se govori o robotima, mnogi najpre pomisle na humanoidne modele koji poslednjih godina privlače veliku pažnju tehnološke industrije. Međutim, prema definiciji FCC-a, u ovu grupu ulaze i brojni uređaji koji svakodnevno obavljaju automatizovane zadatke u domaćinstvu. To pokazuje koliko široko regulator posmatra pojam savremenog robota.

Sličan pristup primenjen je i na uređaje za napajanje. Prema navodima, zabrana obuhvata i određene strane invertore, a definicija je dovoljno široka da bi mogla da se odnosi i na prenosive baterije sa AC priključkom i pratećom aplikacijom. Takvo tumačenje moglo bi da utiče na veći broj proizvođača elektronske opreme.

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Novi modeli mogli bi da naiđu na prepreke

Robotski usisivači koji su već dostupni na američkom tržištu mogu da ostanu u prodaji. Međutim, svaki novi model koji bude želeo da se pojavi na tržištu moraće prethodno da zatraži posebno odobrenje ili izuzeće od novih pravila. To bi moglo da uspori dolazak novih proizvoda do kupaca.

Najveći deo svetske proizvodnje robotskih usisivača odvija se van Sjedinjenih Američkih Država. Zbog toga bi nova pravila mogla da utiču na čitavu industriju, posebno na kompanije koje proizvode uređaje u Kini i drugim državama. Posledice bi se mogle osetiti i kod proizvođača i kod potrošača.

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Bezbednost u fokusu regulatora

Jedan od razloga zbog kojih se robotski usisivači nalaze u centru pažnje jeste činjenica da ovi uređaji samostalno mapiraju prostorije i kreću se kroz dom korisnika. Zbog toga se postavlja pitanje da li prikupljeni podaci mogu predstavljati potencijalni bezbednosni rizik. Ovakve mogućnosti razlikuju ih od mnogih drugih kućnih uređaja.

Ipak, nije sasvim jasno na koji način nova zabrana dodatno povećava bezbednost, s obzirom na to da modeli koji su već u prodaji nisu obuhvaćeni povlačenjem sa tržišta. Upravo zbog toga pojedini stručnjaci dovode u pitanje praktične efekte novih mera.

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Industrija čeka dalje pojašnjenje

Nova pravila mogla bi da stvore dodatne izazove kompanijama koje planiraju predstavljanje novih uređaja na američkom tržištu. Obaveza pribavljanja posebnih dozvola mogla bi da produži proces lansiranja proizvoda i poveća administrativne troškove. Način primene novih propisa tek će pokazati koliki će njihov uticaj zaista biti.

Za sada ostaje neizvesno kako će se zabrana odraziti na tržište pametnih kućnih uređaja u narednom periodu. Dok regulator navodi bezbednosne razloge, proizvođači će morati da se prilagode novim pravilima ukoliko žele da predstave nove modele u SAD. Naredni potezi kompanija i regulatora biće ključni za razvoj ovog tržišta.