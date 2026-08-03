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Pitanje koje deli Volstrit glasi: da li više vredi kompanija koja izbegava ogromna ulaganja u veštačku inteligenciju ili ona koja tu potrošnju pokreće. Apple pravi telefone i računare preko kojih milijarde korisnika svakodnevno pristupaju AI alatima, ali mu se prebacuje da kasni u samoj utrci za razvoj tehnologije.

Nvidia, s druge strane, proizvodi čipove bez kojih savremena veštačka inteligencija ne bi mogla da funkcioniše - što je čini nezaobilaznom, ali i izloženom svakoj turbulenciji na tom tržištu. Nvidia je u oktobru postala prva kompanija koja je prešla tržišnu vrednost od 5 biliona dolara, samo nekoliko meseci pošto je u julu dostigla 4 biliona. Ipak, ovog meseca ju je Apple pretekao i preuzeo titulu najvrednije kompanije na planeti.

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Faza ciklusa određuje pobednika

Prema rečima Džoa Tigaja, portfolio menadžera fonda Rational Equity Armor Fund, odgovor na pitanje ko vredi više zavisi od toga u kojoj se fazi razvoja AI tehnologija trenutno nalazi. Dok traje period izgradnje same tehnologije, pogledi investitora su usmereni na Nvidiju.

Kada faza izgradnje prođe, fokus se prebacuje na kompanije koje uspevaju da tu tehnologiju pretvore u profit kroz svakodnevnu upotrebu - a Apple, prema Tigajevim rečima, upravo tu ambiciju ima. On je to sažeo slikovito: Nvidia prodaje snagu motora, Apple prodaja volan kojim se ta snaga usmerava.

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iPhone kao siguran temelj u nesigurnim vremenima

Za razliku od konkurenata koji ulažu milijarde u podizanje novih data centara, Apple svoj prihod uglavnom oslanja na prodaju iPhone uređaja - model poslovanja koji investitori doživljavaju kao stabilan i predvidljiv. Prihod od iPhone-a porastao je 22 odsto u poslednjem kvartalu u odnosu na godinu ranije, dok je ukupan prihod kompanije skočio 16 odsto i premašio projekcije Volstrita.

Ipak, analitičari se pitaju koliko dugo Apple može da se oslanja na osveženja postojećih hitova umesto da ponudi nešto potpuno novo u AI eri, posebno nakon zastoja oko lansiranja AI verzije Siri-ja, najavljene za ovu jesen. Uspeh iPhone prodaje za sada uspeva da smiri te sumnje, dodatno potpomognut time što Apple može da ugrađuje modele partnera kao što je Google umesto da razvija sopstvene od nule.

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Skuplja memorija, veći rizik za Apple

Analitičar Anurag Rana objašnjava da Apple-ov uspeh dolazi upravo iz činjenice da kompanija ne mora da uloži stotine milijardi dolara da bi ostala relevantna - dovoljno je da na svojim uređajima ponudi najbolji dostupan AI model, dok razvijač tog modela dobija privilegovan pristup ogromnoj bazi korisnika iPhone-a. Ali izgradnja AI centara za podatke širom industrije ima i sporedni efekat koji direktno pogađa Apple: nestašicu memorijskih čipova.

Kompanija je već povećala cene Mac računara, iPad tableta i drugih uređaja, a pojedini analitičari očekuju da bi iPhone mogao biti sledeći na redu. Apple je nedavno pokrenuo i program lizinga za iPhone, iPad, Apple Watch i Mac uređaje, čime kupovina na rate deluje pristupačnije nego jednokratna kupovina.

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Nvidia pod pritiskom da opravda očekivanja

Nvidia-ini čipovi predstavljaju osnovu svakog AI data centra, što je njeno poslovanje odvelo u gotovo nestvarne razmere. Kompanija je u majskom finansijskom izveštaju objavila rekordan prihod - rast od 20 odsto u odnosu na prethodni kvartal i čak 85 odsto u odnosu na isti period godinu dana ranije, uz tržišni udeo od 81 odsto u segmentu čipova za data centre, prema podacima IDC-a prenetim ranije ove godine za CNN.

Takav uspeh, međutim, podigao je letvicu očekivanja do nivoa gde svaki kvartal mora da donese eksplozivan rast, što direktno zavisi od toga da li će tehnološki giganti nastaviti da ulažu ogromne sume u nove data centre. Dodatnu zabrinutost stvara i sve gušća mreža međusobnog finansiranja u AI industriji - Nvidia je uložila milijarde u kompanije kao što su OpenAI i Anthropic, koje se zauzvrat obavezuju da kupuju baš njene čipove, stvarajući krug zavisnosti koji analitičari pažljivo prate.