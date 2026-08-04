VKontakte (poznata i kao VK), pokrenuta je u septembru iste godine

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Kompanija Telegram saopštila je u ponedeljak da je njena aplikacija ponovo dostupna na Apple App Store, prenosi agencija Reuters. Popularna aplikacija za razmenu poruka ranije je bez ikakvog objašnjenja nestala sa platforme, a ni Apple ni Telegram nisu tada dali zvaničan komentar o razlozima.

"Telegram je vraćen na App Store i uskoro bi trebalo da bude ponovo dostupan svim korisnicima", navela je kompanija u saopštenju. Kada je aplikacija nestala, stranica na App Store je umesto uobičajenog sadržaja prikazivala poruku da traženi sadržaj ne postoji.

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Apple potvrdio razlog - kršenje pravila o zaštiti dece

Prema pisanju medija Apple je privremeno uklonio Telegram nakon što je interna provera utvrdila da aplikacija krši pravila App Store u vezi sa materijalom koji prikazuje seksualno zlostavljanje dece. Aplikacija je, kako se navodi, ponovo vraćena na platformu tek pošto je Telegram uklonio sporni sadržaj i trajno blokirao korisnika koji ga je postavio.

Uprkos privremenom uklanjanju sa Apple App Store, aplikacija je tokom čitavog perioda ostala dostupna na Google Play Store, kao i na Mac App Store. Postojeći korisnici Telegrama nisu prijavili nikakav gubitak podataka, a čini se da zabrana nije uticala ni na korisnike u Indiji.

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Prokomentarisali uklanjanje humorom

Zvanični nalog Telegrama na mreži X, ranije poznatoj kao Twitter, objavio je šaljivu poruku povodom incidenta, poručivši da su vesti o njegovom nestanku uveliko preuveličane, uz emotikon jabuke kao aluziju na Apple. Ovakva reakcija ukazuje da kompanija nije smatrala uklanjanje ozbiljnom pretnjom po poslovanje aplikacije.

Ipak, sam događaj je ponovo skrenuo pažnju javnosti na to koliko brzo velike platforme mogu da nestanu sa prodavnica aplikacija ukoliko se utvrdi kršenje pravila, čak i kada je reč o privremenom i brzo rešenom problemu.

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Telegram već imao sličan Apple sukob

Ovo nije prva prilika da je Apple uklonio Telegram sa App Store zbog prisustva materijala koji prikazuje seksualno zlostavljanje dece. Kao i u aktuelnom slučaju, aplikacija je tada vraćena na platformu tek nakon što je nezakoniti sadržaj uklonjen, a korisnik koji ga je objavio trajno je isključen sa platforme.

Ponavljanje ovakvih incidenata ukazuje na dugotrajan izazov sa kojim se Telegram suočava po pitanju moderacije sadržaja, s obzirom na veliki broj korisnika i decentralizovan način funkcionisanja pojedinih delova platforme.

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Suočen sa problemima u više zemalja

Telegram se poslednjih godina suočava i sa ozbiljnim regulatornim izazovima. Osnivač i izvršni direktor kompanije, Pavel Durov, uhapšen je u Francuskoj 2024. godine zbog navodnog propusta aplikacije da spreči širenje materijala koji prikazuje seksualno zlostavljanje dece.

Durov je tada dobio preliminarne optužbe vezane za nedovoljnu moderaciju sadržaja, trgovinu drogom i olakšavanje nezakonitih transakcija, nakon čega je pušten uz kauciju i dobio dozvolu da napusti Francusku. Nedavno je i Rusija podigla optužnicu protiv Durova, ovog puta zbog navodnog olakšavanja terorističkih aktivnosti, optuživši platformu da je pod uticajem ukrajinske obaveštajne službe korišćena za regrutovanje ruskih državljana za napade unutar zemlje, dok ga je ruska Federalna služba bezbednosti stavila i na međunarodnu poternicu.