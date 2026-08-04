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Izvršni direktor kompanije Palantir, Aleks Karp, u ponedeljak je ponovo upozorio da su vodeće laboratorije za veštačku inteligenciju previše nepouzdane za poslovanje sa kompanijama. Karp, koji je poznat po tome što je studirao filozofiju i doktorirao društvenu teoriju, u kvartalnom pismu akcionarima naveo je da se radi o vrsti kapitalista koji su, kako je opisao, doveli do pojave marksističkog socijalizma.

U pismu upućenom akcionarima povodom izuzetnog poslovnog kvartala, Karp je napisao da njegova kompanija u sopstvenom poslovanju prepoznaje marksističke tonove, dodajući da mnogi od onih koji grade velike jezičke modele, svesno ili nesvesno, nastoje da preuzmu sredstva proizvodnje svojih navodnih poslovnih partnera.

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Rekordni rezultati usred kritike AI industrije

Važno je napomenuti da laboratorije za veštačku inteligenciju nikako nisu istisnule Palantir sa tržišta, naprotiv. Nagli rast upotrebe veštačke inteligencije upravo je pomogao kompaniji da ostvari rekordne rezultate. Za drugi kvartal, Palantir je prijavio prihod od 1,9 milijardi dolara, što predstavlja rast od 93 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, kao i profit od 1,1 milijarde dolara, pri čemu je Karp istakao da je kompanija ostvarila veći profit u samo jednom kvartalu nego što je iznosio ukupan prihod u istom periodu godinu dana ranije.

Ovakvi brojevi dodatno naglašavaju neobičnost situacije, budući da kompanija koja izuzetno profitira upravo zahvaljujući ekspanziji veštačke inteligencije istovremeno upozorava na rizike koje ta ista industrija nosi za poslovne korisnike.

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Karp razvija analogiju tokom razgovora

Tokom kvartalnog poziva sa analitičarima sa Vol Strita, Karp je dodatno razradio svoju analogiju, koristeći žargon tipičan za kompanije iz sektora odbrambene tehnologije. On je analitičarima postavio pitanje da li su kompanije spremne da prihvate budućnost u kojoj njihov sopstveni posao zapravo pomaže konkurenciji da pobedi, dok mala grupa ljudi na jednom mestu veruje da zaslužuje potpunu kontrolu nad sredstvima proizvodnje čitave zemlje, dok bi ostali trebalo samo da prihvate cenu takve revolucije.

Za razliku od pristupa koji kritikuje, Palantir nudi softver za veštačku inteligenciju i analitiku koji nije vezan za jedan konkretan model, već organizacijama omogućava da zadrže kontrolu nad sopstvenim podacima, kao i nad onim što naziva AI "izduvnim gasovima", odnosno upitima, orkestracijom i kontekstom koji te organizacije generišu tokom korišćenja tehnologije.

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Kontroverzan jezik uz jasnu poslovnu poentu

Karp je dalje objasnio na koji način, prema njegovom mišljenju, kompanije zapravo plaćaju cenu ovakvog odnosa sa laboratorijama za veštačku inteligenciju, opisujući to kao svojevrsno plaćanje za pravo da te laboratorije migriraju intelektualnu svojinu i stručno znanje klijenata u sopstvene modele, kako bi na osnovu toga izgradile konkurentski posao koji više ne zavisi od originalnih klijenata ili njihovih zaposlenih. Prema njegovim rečima, ovakvo ponašanje pojedine laboratorije opravdavaju moralnim razlozima, verujući da su superiornije i da zaslužuju da preuzmu poslovanje drugih kompanija.

Iako je jezik kojim se Karp služio izazvao pažnju zbog svoje oštrine, u osnovi iznosi tezu koja se sve češće ponavlja i kod drugih uticajnih ličnosti iz tehnološke industrije, uključujući i izvršnog direktora Microsofta, Satju Nadelu, koji je nedavno izneo slične stavove o odnosu velikih tehnoloških kompanija prema partnerima iz sektora veštačke inteligencije.

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Prostor za sve u brzorastućoj industriji

Ova teorija se oslanja na značajan broj kompanija koje su sarađivale sa ili plaćale usluge Anthropic i OpenAI, dok su istovremeno te iste laboratorije za veštačku inteligenciju pokretale slične poslovne poduhvate u oblastima poput dizajnerskih alata, zdravstvenih operacija, pravnih usluga, pa čak i otkrivanja novih lekova. Ovakav razvoj situacije stvara utisak da laboratorije istovremeno sarađuju sa kompanijama i ulaze u direktnu konkurenciju sa njima na istim tržištima.

Ipak, istina je da nijedna od ovih kompanija nije ni ekonomski zlikovac ni heroj, ništa više nego što su to druge profitne kompanije u bilo kojoj drugoj industriji. Veštačka inteligencija raste toliko brzo, a tržište se menja tolikom brzinom, da očigledno postoji prostor za sve učesnike, što potvrđuju i sami rezultati Palantira.