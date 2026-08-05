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Ilon Mask ponovo je podelio sliku budućnosti koja mnogima deluje kao naučna fantastika, ali on je predstavlja kao sasvim izvestan tok događaja. Prema rečima osnivača kompanija Tesla i SpaceX, veštačka inteligencija i humanoidni roboti već za nekoliko godina mogli bi preuzeti gotovo svaki posao koji danas obavljaju ljudi. To bi, tvrdi on, temeljno promenilo samu prirodu rada - od nužnosti za preživljavanje do slobodnog opredeljenja pojedinca.

Mask je to sažeo rečenicom da rad prestaje da bude obaveza i postaje dobrovoljna aktivnost. Objašnjava da bi mašine prvo preuzele kancelarijske i intelektualne poslove putem veštačke inteligencije, a potom i fizičke poslove putem humanoidnih robota. U njegovoj viziji, fabrike, magacini, radnje i širok spektar uslužnih delatnosti postepeno bi u potpunosti prešli pod kontrolu automatizovanih sistema, jer, kako tvrdi, veštačka inteligencija će vremenom nadmašiti čoveka u obavljanju bilo kog zadatka.

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Prva profesija na udaru automatizacije

Mask posebno izdvaja programere kao grupu koja će najbrže osetiti posledice napretka veštačke inteligencije. Po njegovoj oceni, sadašnji AI sistemi već prevazilaze sposobnosti velike većine softverskih inženjera, a taj jaz se ubrzano povećava. Naveo je procenu da veštačka inteligencija danas nadmašuje najmanje devet od deset profesionalnih programera, uz očekivanje da će uskoro biti superiornija od skoro svih ljudi u toj struci.

Takva promena, smatra Mask, imala bi dalekosežne posledice po celokupnu svetsku ekonomiju. Kada proizvodnja i pružanje usluga pređu u ruke mašina, ukupna količina dostupnih dobara i usluga mogla bi drastično porasti, čime bi ljudi bili oslobođeni obaveze da rade radi osnovnog preživljavanja. Svoju tezu ilustruje poređenjem sa gajenjem hrane - niko danas nije primoran da sam uzgaja povrće jer je ono dostupno u svakoj prodavnici, a ipak mnogi to rade iz zadovoljstva. Na isti način, veruje on, ljudi će u budućnosti raditi iz ličnog izbora, a ne iz nužde.

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Era izobilja koja dolazi za pet godina

Prema Maskovim rečima, veštačka inteligencija bi mogla dostići, pa i nadmašiti, ukupan zbir ljudske inteligencije već za približno pet godina. Taj trenutak, smatra on, otvorio bi vrata onome što naziva periodom neviđenog izobilja - dobom u kojem bi proizvodni kapaciteti mašina daleko premašili sve dosadašnje standarde blagostanja.

U toj budućnosti, tvrdi Mask, svaki pojedinac mogao bi imati pristup gotovo svemu što poželi, s obzirom na to da bi roboti i sistemi veštačke inteligencije proizvodili dovoljne količine dobara i usluga za celokupno stanovništvo. Reč je o scenariju u kojem bi materijalna oskudica, barem u teoriji, prestala da postoji kao ograničavajući faktor ljudskog života.

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Odnos čoveka i superinteligencije

Kada je upitan ko će zapravo imati kontrolu u svetu u kojem veštačka inteligencija nadmaši ljudski um, Mask nije ponudio jasan ili umirujući odgovor. Umesto toga, posegnuo je za analogijom iz prirode, uporedivši budući položaj čoveka naspram superinteligentnih sistema sa odnosom koji danas ljudi imaju prema šimpanzama - vrsti koja, uprkos svojoj inteligenciji, nema stvarnu moć odlučivanja o sopstvenoj sudbini u svetu kojim dominira čovek.

Mask je izneo i uverenje da razvoj veštačke inteligencije više nije moguće zaustaviti, čak ni kada bi postojao neki oblik "prekidača" za obustavljanje tog procesa. Po njegovom mišljenju, takav korak ne bi ni trebalo preduzeti, već treba prihvatiti tok događaja onakav kakav jeste. Sa primesom samoironije osvrnuo se i na sopstveno učešće u razvoju ove tehnologije, podsetivši da je jedan od razloga zbog kojih je učestvovao u osnivanju kompanije OpenAI bila upravo želja da doprinese bezbednijem razvoju veštačke inteligencije - uz priznanje da su, po njegovoj oceni, takvi napori na kraju samo ubrzali njen razvoj.

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Visoki dohodak kao odgovor na svet bez rada

Ključno pitanje koje iz svega proizlazi jeste na koji način bi ljudi obezbeđivali egzistenciju u svetu u kojem rad više ne bi bio neophodan. Mask kao rešenje predlaže koncept koji naziva univerzalnim visokim dohotkom - sistem zagarantovanog prihoda koji bi svakom građaninu obezbedio visok životni standard, za razliku od skromnijih verzija univerzalnog dohotka o kojima se ranije raspravljalo.

Po njegovom obrazloženju, ako bi roboti i veštačka inteligencija stvarali ogromne količine robe i usluga, države bi mogle da isplaćuju novac stanovništvu bez straha od inflacije, budući da bi rast proizvodnje mogao nadmašiti rast novčane mase u opticaju - što bi, tvrdi on, moglo dovesti čak i do pada cena. Ipak, Mask ne krije da prelazak ka takvom društvenom uređenju neće proteći bez turbulencija, ocenjujući da je reč o putu koji će biti izrazito zahtevan i pun izazova.