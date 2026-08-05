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Microsoft je upozorio na novu špijunsku kampanju povezanu sa ruskom hakerskom grupom Midnight Blizzard, u kojoj napadači koriste legitimne Wi-Fi mreže u hotelima, konferencijskim centrima i drugim objektima kako bi došli do uređaja zaposlenih koji putuju poslovno. Cilj kampanje nije samo krađa pojedinačnih podataka, već uspostavljanje dugotrajnog pristupa računarima i nalozima organizacija koje mogu biti od strateškog interesa.

Za razliku od klasičnih prevara u kojima napadači postavljaju lažne bežične mreže sa sličnim nazivima kao pravi hoteli ili javni objekti, ovaj pristup koristi već postojeću mrežnu infrastrukturu. Time napadi postaju teži za uočavanje, jer korisnici veruju da se povezuju na legitimnu uslugu koju su već koristili ili očekuju na određenoj lokaciji.

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Poznate metode za krađu podataka

Prema informacijama kompanije Microsoft, kampanja poznata kao CaptiveCrunch aktivna je najmanje od maja ove godine. Sajber napadi se povezuju sa grupom Storm-2945, koja se dovodi u vezu sa širim delovanjem grupe Midnight Blizzard, poznate i pod imenima NOBELIUM i Cozy Bear. Ova grupa se već ranije povezivala sa sofisticiranim sajber operacijama usmerenim na različite organizacije širom sveta.

Napadači koriste tehniku poznatu kao ClickFix, kojom pokušavaju da navedu korisnike da sami izvrše određene radnje koje izgledaju bezopasno. Žrtvama se prikazuju lažne Microsoft stranice za prijavljivanje ili poruke koje ih pozivaju da instaliraju navodna ažuriranja za Windows ili internet pregledač. Umesto zaštite ili poboljšanja sistema, takve radnje mogu dovesti do instalacije zlonamernog softvera.

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Lažna ažuriranja otvaraju vrata hakerima

Jedan od glavnih ciljeva kampanje jeste krađa podataka koji mogu omogućiti pristup poslovnim nalozima i internim sistemima. Microsoft navodi da malveri CornFlake i ChocoShell mogu prikupljati podatke za prijavljivanje na Microsoft 365 naloge, kolačiće sesije, lozinke i dokumente koji se nalaze na zaraženim uređajima.

Pored krađe informacija, napadači mogu da zadrže pristup kompromitovanim računarima tokom dužeg perioda. To im omogućava dodatno prikupljanje podataka, praćenje aktivnosti korisnika i potencijalno širenje napada unutar organizacija. Upravo zbog toga ovakve kampanje predstavljaju ozbiljan rizik za kompanije čiji zaposleni često rade van kancelarije.

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Napadi mogu ugroziti i kamere, mikrofone i mobilne uređaje

Microsoft upozorava da mogućnosti korišćenog malvera nisu ograničene samo na krađu dokumenata i pristup nalozima. U određenim slučajevima napadači mogu beležiti pritiske na tastaturi, čime mogu doći do dodatnih poverljivih informacija koje korisnici unose tokom rada.

Postoje i slučajevi u kojima su napadači pokušali da ciljaju Android uređaje, što pokazuje da pretnja nije ograničena samo na računare kompanija. Posebno zabrinjava mogućnost pristupa mikrofonu i kameri uređaja, jer takve funkcije mogu omogućiti dodatno prikupljanje osetljivih informacija bez znanja korisnika.

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Hotelske mreže nisu jedina meta

Iako je trenutna kampanja prvenstveno usmerena na državne institucije, diplomatske organizacije, nevladine organizacije i IT kompanije u SAD i Evropi, stručnjaci upozoravaju da isti model napada može biti primenjen i na druge javne mreže. Mesta koja koriste captive portal stranice za prijavu, poput aerodroma, univerziteta i bolnica, takođe mogu predstavljati potencijalnu metu.

Zbog toga Microsoft savetuje korisnicima da budu posebno oprezni kada koriste javne Wi-Fi mreže. Kompanija preporučuje da se ažuriranja operativnog sistema i aplikacija instaliraju isključivo kroz zvanične mehanizme uređaja, a ne preko iskačućih poruka ili prozora koji se pojavljuju tokom korišćenja interneta.

Nova kampanja pokazuje da sajber napadi više ne zavise samo od toga da li korisnik klikne na sumnjivu poruku ili otvori nepoznat fajl. Napadači sve češće pokušavaju da iskoriste situacije u kojima ljudi prirodno veruju okruženju, poput hotelske mreže tokom poslovnog putovanja, zbog čega bezbednosne navike postaju važan deo zaštite podataka.