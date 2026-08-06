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OpenAI je u sredu zatražio od američkog sudije da odbaci tužbu koju je Apple podneo protiv kompanije, optužujući je, zajedno sa dvoje bivših Apple zaposlenih, za krađu poslovnih tajni s ciljem da se OpenAI proširi na tržište potrošačkog hardvera. Advokati OpenAI-ja u zahtevu za odbacivanje tužbe, podnetom u sredu, naveli su da kompanija gradi nešto potpuno novo i drugačije od svega što postoji kod Apple-a.

Prema njihovim rečima, OpenAI-ju jednostavno nisu ni potrebne, ni korisne Apple-ove poslovne tajne, jer se pravac razvoja kompanije suštinski razlikuje od Apple-ovog pristupa.

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Sistematsko iskorišćavanje poverljivih informacija

Apple je u svojoj tužbi, podnetoj u julu, tvrdio da je OpenAI sistematski pribavljao i zloupotrebljavao poverljive Apple-ove informacije - koristeći pritom bivše zaposlene, sopstvenu praksu regrutovanja kadrova, kao i odnose sa dobavljačima - kako bi ubrzao sopstvene ambicije u oblasti potrošačkog hardvera. Sudski spor između dve tehnološke kompanije otvorio je pitanje ko će kontrolisati buduće AI uređaje, koji možda neće koristiti tradicionalne aplikacije niti operativne sisteme kakve poznajemo danas.

Ovakvi uređaji, ukoliko se pokažu uspešnim, mogli bi da preusmere pažnju potrošača sa Apple-ovog najprodavanijeg proizvoda, iPhone-a. Analitičari veruju da OpenAI radi na sopstvenom telefonu ili nekom drugom uređaju, što dodatno pojačava tenzije između dve kompanije koje su, paradoksalno, i dalje poslovni partneri.

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Apple-ova tužba je pravno neutemeljena

U zahtevu za odbacivanje tužbe, OpenAI je naveo da Apple-ova tužba ne uspeva dovoljno precizno da opiše informacije za koje tvrdi da predstavljaju poslovnu tajnu, dodajući da generalizovane kategorije razvoja proizvoda nisu dovoljne da bi tužba opstala pred sudom. Kompanija je takođe istakla da Apple nije uspeo da dokaže da poseduje zaštićenu poslovnu tajnu, niti da je verodostojno predstavio navode o zloupotrebi od strane bilo kog od optuženih.

Ovi argumenti čine osnovu pravne strategije OpenAI-ja, koja se oslanja na tvrdnju da Apple jednostavno nije ispunio osnovne pravne kriterijume neophodne za vođenje ovakvog spora. Bez preciznog određenja same tajne i jasnog dokaza o njenoj zloupotrebi, prema navodima OpenAI-ja, tužba ne bi trebalo da prođe ni osnovnu sudsku proveru.

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Tužba kao zamena za sopstvene propuste

Motion za odbacivanje tužbe sadrži i znatno oštriju poruku upućenu Apple-u - da kompanija ne bi trebalo da koristi neosnovanu i pretekstualnu tužbu kako bi nadoknadila sopstvene propuste na tržištu talenata i u zadržavanju zaposlenih, kao i neuspeh da integriše veštačku inteligenciju u svoje proizvode. Ova formulacija sugeriše da OpenAI tužbu tumači ne kao odbranu poslovnih tajni, već kao pokušaj Apple-a da kroz sudski proces reši unutrašnje probleme sa konkurentnošću u AI sektoru.

Ovakav ton u sudskom podnesku ukazuje na to da se spor između dve kompanije neće rešiti brzo niti tiho, već da ulazi u fazu direktnih međusobnih optužbi koje prevazilaze samo pitanje poslovnih tajni.

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Postojeće partnerstvo uprkos sudskom sukobu

Uprkos pravnom sukobu koji se sada vodi pred sudom, Apple i OpenAI i dalje održavaju postojeće poslovno partnerstvo. Zahvaljujući ovom partnerstvu, korisnici Apple uređaja mogu da pristupe rezultatima ChatGPT-a putem Siri-ja, dok korisnici iPhone-a takođe imaju mogućnost da se direktno prijave za ChatGPT članstvo putem podešavanja iOS operativnog sistema.

Ova okolnost dodatno naglašava složenost odnosa između dve kompanije - istovremeno su poslovni partneri u jednom segmentu tržišta, dok se u drugom, koji se tiče budućnosti potrošačkih AI uređaja, otvoreno sudski sukobljavaju oko toga ko ima pravo na ključne informacije i tehnologije.