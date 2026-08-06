Slušaj vest

Google Assistant prestaje da postoji 4. septembra 2026. godine na Android telefonima i ostalim mobilnim uređajima, čime Gemini postaje jedini digitalni asistent koji će Google nuditi svojim korisnicima. Obaveštenja o predstojećoj promeni već stižu do korisnika, a sam proces uklanjanja starog asistenta, prema najavama kompanije, protegnuće se kroz nekoliko narednih nedelja.

Nakon što Google Assistant bude uklonjen sa uređaja, povratak na njega neće biti moguć ni kroz samu Gemini aplikaciju - opcija za prebacivanje nazad na stari sistem jednostavno će nestati. Time Gemini u potpunosti preuzima ulogu glavnog asistenta na svim kompatibilnim Android uređajima, bez mogućnosti da korisnik zadrži prethodno rešenje.

Foto: Shutterstock

Promena se ne zaustavlja samo na telefonima

Zamena asistenta neće biti ograničena isključivo na pametne telefone i tablete, već će zahvatiti čitav ekosistem uređaja koji korisnici povezuju sa svojim Android telefonom. Wear OS pametni satovi, povezane bežične slušalice, kao i vozila koja koriste Android Auto projektovan direktno sa mobilnog telefona - svi ovi uređaji izgubiće pristup Google Assistant-u istovremeno.

Ovakav širok obuhvat promene znači da će korisnici koji imaju više povezanih uređaja doživeti prelazak na Gemini kao jedinstven, sinhronizovan događaj, a ne postepenu promenu na svakom uređaju posebno. Za mnoge korisnike to praktično znači da će se navika korišćenja glasovnog asistenta morati prilagoditi na više frontova odjednom.

Foto: Shutterstock

Ne propustite Saveti Vaš Android možda nije bio bezbedan: Gemini slao SMS i WhatsApp poruke bez šifre

Dugačak put do konačnog gašenja

Ideja o zameni Google Assistant-a Gemini sistemom nije nova - kompanija je ovaj korak najavila još u martu 2025. godine, sa prvobitnim planom da se gašenje sprovede do kraja iste godine. Taj rok se, međutim, pokazao preambicioznim, pa je Google odlučio da ga pomeri kako bi obezbedio dovoljno vremena za prenos svih ključnih funkcija na novi sistem.

Dodatno vreme iskorišćeno je i za pripremu velikog broja različitih uređaja koji su trebalo da pređu na Gemini, s obzirom na to koliko je širok spektar proizvoda pogođen ovom promenom. Odluka o odlaganju roka pokazuje da je Google prioritet dao stabilnosti prelaska u odnosu na brzinu njegovog sprovođenja.

Foto: Shutterstock

Automobili sa ugrađenim sistemom izuzetak

Postoji, ipak, jedan značajan izuzetak od ovog opšteg gašenja. Automobili opremljeni fabrički ugrađenom Google platformom nastaviće da koriste Google Assistant i nakon 4. septembra 2026. godine, potpuno nezavisno od sudbine koja čeka Android Auto sistem projektovan sa povezanog telefona.

Ova razlika proizlazi iz same prirode dva sistema - dok Android Auto zavisi od telefona sa kog se projektuje i samim tim prati promene na tom uređaju, ugrađena Google platforma u vozilu funkcioniše kao zaseban, samostalan sistem koji za sada ostaje van domašaja najnovijeg talasa gašenja.

Foto: Shutterstock

TV, zvučnici i tablet uređaji neizvesni

Najnovija najava ne obuhvata sve kategorije uređaja koje Google Assistant trenutno pokreće. Gemini se posebno priprema i za Google TV, kao i za pametne zvučnike i ekrane iz porodice Google Home proizvoda, ali ovi segmenti prelaska prate sopstveni, odvojeni vremenski raspored koji nije direktno povezan sa mobilnim uređajima.

Kompanija je ranije potvrdila da će Gemini for Home postepeno preuzeti ulogu Google Assistant-a na postojećim zvučnicima i pametnim ekranima, dok trenutak kada će Gemini u potpunosti zameniti asistenta na Pixel Tablet uređaju tokom korišćenja na postolju za sada ostaje nepoznat. Google ističe da teži nesmetanom prelasku i tvrdi da će novi sistem doneti veću korist, iako će korisnici verovatno morati da provere da li su njihove uobičajene komande i dalje dostupne u Gemini okruženju.