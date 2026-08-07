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Investitori nisu bili impresionirani prvim ikada objavljenim kvartalnim izveštajem kompanije SpaceX. Akcije su pale za više od deset procenata, i pored toga što je kompanija prijavila prihode veće od očekivanih pozitivna finansijska vest koja je, nažalost po izvršnog direktora Ilona Maska, u potpunosti bila zasenjena ogromnim ulaganjima kompanije u veštačku inteligenciju.

Istog dana, insajderi SpaceX-a, uključujući zaposlene i rukovodioce, dobili su prvu pravu priliku da unovče svoje udele, nakon što se ukupan broj akcija dostupnih za trgovanje povećao sa oko 639 miliona na 1,55 milijardi, čime je oslobođen deo akcija vredan nešto preko 100 milijardi dolara.

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Neodoljiva prilika za izlazak iz investicije

Investitori se sada suočavaju sa neodoljivom prilikom da unovče svoj udeo. Robert Hakel, izvršni direktor institucionalne brokerske kuće R.F. Lafferty & Co, izjavio je da je ovo verovatno najkomentarisaniji lockup period u istoriji IPO lockupova, dodajući da će usled toga uslediti veliki broj izlazaka investitora iz kompanije.

Nije ni čudo što je Maskova raketna kompanija ove nedelje pod ogromnim pritiskom. Akcije su u poslednjih mesec dana pale za više od 28 procenata i trenutno se kreću oko 114 dolara, što je znatno ispod rekordne vrednosti od 225 dolara zabeležene sredinom juna.

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Od trilionera do kompanije čije akcije padaju

Ogromna nestabilnost akcija SpaceX-a nakratko je učinila Maska prvim trilionerom na svetu da bi potom izgubio tu titulu čim su akcije njegove raketne kompanije naglo pale. Trenutna cena akcija takođe je dovoljno niska da drži zaključanih dodatnih 455 miliona akcija, s obzirom na to da je i dalje ispod cene od 135 dolara po kojoj je kompanija izašla na berzu, što otvara prostor za dodatnu nestabilnost ukoliko se cena vrati na taj nivo.

Mask je, i pored svega, ostao dosledan svojoj ambicioznoj viziji kompanije, koja obuhvata sve, od orbitalnih data centara do flote humanoidnih robota koji bi omogućili proizvodnju velikih razmera na površini Meseca. Tokom utorkovog poziva sa investitorima, priznao je da njegovi planovi zvuče „potpuno ludo“ i „kao naučna fantastika“, ali je ostao pri stavu da će se to ipak ostvariti.

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Budućnost zavisi od uspeha projekta Starship

Da li će investitori nastaviti da veruju u njegovu viziju, međutim, nikako nije zagarantovano. Uspeh SpaceX-a ove godine u velikoj meri je izgrađen na hajpu oko veštačke inteligencije. Kompanija je spojena sa Maskovim AI startapom xAI, što je privuklo nove investitore, ali je istovremeno opteretilo kompaniju dodatnim milijardama dolara duga.

Svemirske ambicije kompanije gotovo u potpunosti zavise od uspeha Starship-a, super-teške lansirne platforme koja do sada nije uspela da ostvari nijedan potpuno uspešan let i sletanje. Ovo predstavlja ključni faktor rizika, s obzirom na to koliko je čitava priča kompanije oslonjena upravo na taj projekat.

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Starlink beleži pad prihoda po korisniku

Prihodi SpaceX-a, s druge strane, u velikoj meri zavise od servisa satelitskog interneta Starlink. Iako u tom segmentu ima dobrih vesti, program je u poslednjem kvartalu zabeležio pad prosečnog prihoda po korisniku, što je dodatno uznemirilo investitore.

Ukratko, put SpaceX-a ka profitabilnosti neraskidivo je povezan sa verovanjem da Maskovi naučno-fantastični snovi mogu da se pretvore u stvarnost u dovoljno kratkom roku, pre nego što ceo koncept propadne sam od sebe.

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Pitanja koja i dalje muče investitore

Stiv Vestli, osnivač kompanije The Westly Group, izjavio je da SpaceX želi da ispriča priču o tome kako je lider na tržištu. Ipak, dodao je da ljudi i dalje imaju ključna pitanja: koliko brzo kompanija zaista može da raste i koliko veliki će biti troškovi pre nego što stigne do profitabilnosti.

Ta neizvesnost, prema njegovim rečima, ostaje centralna tema oko koje će se odlučivati poverenje investitora u narednom periodu jer bez jasnog odgovora na pitanje brzine rasta i visine troškova, priča o tržišnom liderstvu sama po sebi neće biti dovoljna da uveri tržište.