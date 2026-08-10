Slušaj vest

Honor je na Pioneer Event događaju predstavio glavne funkcije MagicOS 11 sistema, nekoliko nedelja pre nego što stigne stabilna verzija. Za razliku od ranijih najava koje su se uglavnom fokusirale na Liquid Glass dizajn interfejsa, ovog puta kompanija je stavila akcenat na dve potpuno nove sistemske osnove Luminous i Hummingbird arhitekture, koje treba da promene način na koji sistem funkcioniše ispod površine.

Direktor MagicOS proizvoda, Gui Li, predstavio je publici najvažnije promene koje nova verzija softvera donosi. Prema njegovim rečima, Luminous arhitektura je usmerena na performanse interfejsa i kontrolu potrošnje energije, dok Hummingbird treba da obezbedi ujednačen i glatak rad kroz čitav sistem, bez obzira na to koja se aplikacija koristi.

Foto: printscreen YT

Hummingbird arhitektura

Hummingbird se ne zaustavlja samo na osnovnom interfejsu sistema njegov domet proteže se i na pokretanje i zatvaranje aplikacija trećih strana, odnosno onih koje nisu razvijene direktno od strane Honora. Ideja iza ovog pristupa je da prelazi između ekrana, animacije i svakodnevne interakcije deluju podjednako glatko bez obzira na to koji model uređaja iz Honor ponude korisnik poseduje.

Ovakav pristup zahteva usklađivanje performansi na različitim hardverskim konfiguracijama, što nije jednostavan zadatak s obzirom na to koliko modela Honor trenutno ima u prodaji. Kompanija tvrdi da je upravo ta doslednost iskustva bila jedan od glavnih ciljeva prilikom razvoja ove arhitekture.

Foto: Shutterstock

Šest slojeva vizuelnih efekata

Luminous struktura oslanja se na šest slojeva vizuelnih efekata i više od 40 parametara koji omogućavaju fino podešavanje animacija i opšteg izgleda interfejsa. Honor navodi da je dodatno optimizovana i GPU kompilacija algoritama, uz objedinjavanje više slojeva obrade u jedan jedinstveni prolaz, što bi trebalo da smanji opterećenje sistema.

Kompanija Luminous arhitekturu opisuje kao svojevrsnu rekonstrukciju osnovnog Android sloja, sa posebnim naglaskom na Liquid Glass efekte i minimalno povećanje potrošnje energije. Cilj je da interfejs deluje bogatije i vizuelno sofisticiranije, a da to pritom ne ostavi primetan trag na autonomiju baterije uređaja.

Foto: Honor

Human-Driven Smooth System

Hummingbird Architecture Honor interno opisuje terminom Human-Driven Smooth System pristup koji treba da obezbedi ujednačeno korisničko iskustvo na svim modelima uređaja i kroz sve vrste aplikacija, nezavisno od toga ko ih je razvio. Kompanija ističe da ovakav nivo doslednosti zahteva duboke izmene u samom jezgru sistema, a ne samo površinska poboljšanja interfejsa.

Honor takođe navodi da je ovaj pristup razvijan uz saradnju sa više univerziteta, što sugeriše da iza rešenja stoji i akademsko istraživanje, a ne isključivo interni inženjerski rad kompanije. Pored toga, MagicOS 11 donosi i minimalistički interfejs osmišljen da korisnik do željene funkcije ili opcije unutar ekosistema dođe uz što manje koraka i prekida u toku rada.

Foto: Shutterstock

Novi LLM i obećana fluidnost sistema

U sistem je integrisan i novi LLM model koji se koristi za proračune fizike u realnom vremenu, RT-driven generisanje kadrova, nezavisne animacije, kao i za optimizovano raspoređivanje sistemskih resursa. Ova kombinacija tehnologija treba da omogući da interfejs reaguje brže i prirodnije na svaku interakciju korisnika, bez vidljivih zastoja ili kašnjenja.

Honor tvrdi da će kombinacija svih ovih promena poboljšati ukupnu fluidnost sistema za 20 odsto, dok bi Luminous i Hummingbird arhitekture zajedno trebalo da postave temelj za stabilniji rad i osetno kraće vreme odziva na korisničke komande u MagicOS 11.