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Robotski psi opremljeni kamerama sa integrisanom veštačkom inteligencijom postali su najnovija fascinacija bezbednosne industrije, posebno u Sjedinjenim Državama. Ovi uređaji već se koriste za patroliranje data centrima, čuvanje poljoprivrednih useva i obezbeđenje sportskih stadiona, što ukazuje na to koliko brzo se njihova primena širi izvan prvobitno zamišljenih okvira.

Iako su skupi, robotski psi postepeno postaju atraktivnija opcija u odnosu na ljudsko obezbeđenje. Prema novom izveštaju Business Insider-a, trošak pokrivanja jedne 24-časovne smene obezbeđenja jeftiniji je za čak 80.000 do 130.000 dolara godišnje kada se angažuju robotski psi umesto ljudi.

Foto: printscreen YT

Neizvesna budućnost radnika

Ovakav trend predstavlja loše vesti za obezbeđenje širom zemlje zanimanje koje pruža lako dostupno zaposlenje radnicima bez visokog obrazovanja. Ova profesija, koja se često angažuje kako bi vlasnici imovine smanjili premije osiguranja, predstavlja važan izvor prihoda za oko 1,3 miliona ljudi. Prema izveštaju Centra za rad Univerziteta Kalifornija u Berkliju, čak 60,8 odsto tih pozicija popunjavaju pripadnici manjinskih zajednica, dok je 27,8 odsto obezbeđenja starije od 55 godina.

Uprkos tome, reč je o poslu od kog je teško pristojno živeti medijalna godišnja zarada iznosila je svega 38.390 dolara u 2024. godini. Upravo zbog niskih plata, industrija se suočava sa velikom fluktuacijom zaposlenih, a tehnološke kompanije spremno iskorišćavaju tu nestabilnost kao argument u svoju korist.

1/9 Vidi galeriju Asylon Robotski psi Foto: printscreen YT

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Asylon i logika jeftinije radne snage

"Obuka i raspoređivanje osoblja izuzetno je nedosledno i predstavlja veliko opterećenje za poslovanje," izjavio je za Business Insider Dejmon Henri, izvršni direktor kompanije Asylon koja proizvodi robotske pse. Njegove reči odražavaju šire nezadovoljstvo poslodavaca visokom fluktuacijom radne snage u sektoru obezbeđenja.

Henri navodi da trenutno ima oko 50 robota raspoređenih kod 25 klijenata širom zemlje. U poređenju sa radnom snagom od 1,3 miliona ljudi, taj broj deluje zanemarljivo. Ipak, ukoliko proizvodne linije robota postanu efikasnije, a sami uređaji jeftiniji za implementaciju, teško je zamisliti da će kompanije zadržavati slabo plaćeno ljudsko obezbeđenje iz dobre volje slično onome što se ranije desilo sa pozdravljačima u Walmart prodavnicama.

Ljudsko obezbeđenje neće nestati

Uprkos svemu, malo je verovatno da će ljudi u potpunosti nestati sa pozicija obezbeđenja u skorije vreme. Enrike Lopeslira, direktor programa za nisko plaćene poslove pri Centru za rad Univerziteta Kalifornija u Berkliju i koautor pomenutog izveštaja, izjavio je za Business Insider da će ova profesija verovatno proći kroz sličan pritisak automatizacije kao i mnoga druga zanimanja poslovi neće u potpunosti nestati, ali će postati znatno zahtevniji.

"Realan efekat u bliskoj budućnosti nije taj da će obezbeđenje biti zamenjeno," rekao je Lopeslira. "Ljudska uloga biće pomerena ka onim najtežim, najrizičnijim delovima posla." Ova izjava sugeriše da će budućnost zanimanja obezbeđenja verovatno podrazumevati podelu rada u kojoj rutinske zadatke preuzimaju mašine, dok se ljudi fokusiraju na složenije i osetljivije situacije koje zahtevaju prosuđivanje i brzu reakciju.

Pitanje o budućnosti niskoplaćenih poslova

Primer Walmart pozdravljača, koji su vremenom uklonjeni iz prodavnica kada je kompanija procenila da njihova uloga više nije neophodna, često se navodi kao upozorenje o tome šta se dešava sa niskoplaćenim pozicijama kada poslodavci pronađu jeftiniju alternativu. Isti obrazac mogao bi se ponoviti i u sektoru fizičkog obezbeđenja, gde robotski psi već pokazuju da mogu preuzeti deo rutinskih zadataka po znatno nižoj ceni.

Ipak, razlika između pozdravljača i obezbeđenja leži u prirodi samog posla obezbeđenje često podrazumeva procenu rizika, reagovanje u nepredvidivim situacijama i direktan kontakt sa ljudima, što trenutna tehnologija robotskih pasa još uvek ne može u potpunosti da zameni. Upravo zato stručnjaci poput Lopeslire smatraju da će automatizacija najpre preuzeti jednostavnije, rutinske zadatke, dok će ljudski faktor ostati nezamenljiv u složenijim i rizičnijim situacijama, barem u doglednoj budućnosti.