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Cloudflare procenjuje da bi automatizovani saobraćaj već za pet godina mogao da bude čak hiljadu puta veći od ljudskog, ukoliko se sadašnji trendovi nastave. To ne znači da ljudi nestaju sa interneta. Naprotiv, oni i dalje postavljaju pitanja, donose odluke i pokreću potražnju, ali sve više toga rade preko AI agenata koji u njihovo ime pretražuju sajtove, upoređuju podatke i obavljaju zadatke. Upravo ta promena mogla bi da bude jedna od najvećih transformacija interneta do sada: ljudi ostaju njegovi korisnici, ali mašine sve više postaju njegovi glavni posetioci.

Procenu je izneo finansijski direktor Cloudflare-a Tomas Sajfert tokom predstavljanja poslovnih rezultata kompanije analitičarima i investitorima. Istovremeno je upozorio da brojku od hiljadu puta ne treba shvatiti kao preciznu prognozu. Prethodne projekcije kompanije već su potcenile brzinu rasta automatizovanog saobraćaja, pa je važniji sam trend nego rok od tačno pet godina. A taj trend pokazuje da se odnos između ljudi i mašina na internetu menja mnogo brže nego što se očekivalo.

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Zašto broj hiljadu nije slučajno izabran

Cloudflare je i ranije beležio da botovi stvaraju više saobraćaja od ljudi, ali se sada menja ono što stoji iza tog rasta. Internet više ne preplavljuju samo klasični botovi koji automatski indeksiraju stranice. Sve važniju ulogu imaju AI agenti, sposobni da samostalno izvršavaju zadatke u ime korisnika i pri tome šalju veliki broj zahteva prema različitim servisima.

Tu se krije ključna razlika. Stari bot je uglavnom dolazio po podatke, dok AI agent dolazi da nešto uradi. On može da pretraži više izvora, poredi rezultate, proverava dostupnost, filtrira informacije i na kraju korisniku vrati gotov odgovor. Za čoveka je to nekoliko minuta i nekoliko klikova; za agenta je to niz zahteva koji se odvijaju gotovo neprimetno u pozadini.

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Jedan klik čoveka je hiljadu zahteva agenta

Najlakše je zamisliti običnu kupovinu. Čovek koji traži kameru otvori nekoliko prodavnica, pogleda cene, pročita recenzije i izabere proizvod. AI agent može da pretraži stotine ili hiljade stranica, uporedi cene, specifikacije i dostupnost i sve to pretvori u jednu preporuku. Korisnik vidi rezultat, ali ne vidi ogroman broj zahteva koji je prethodio tom odgovoru.

Isti princip važi za avionske karte, istraživanje teme, poređenje proizvoda ili prikupljanje podataka za izveštaj. Ono što čovek rešava sa desetak klikova, agent može da pretvori u stotine ili hiljade automatizovanih zahteva. Ako milione korisnika istovremeno opslužuju milioni agenata, taj obrazac postaje ogroman teret za infrastrukturu koja je decenijama građena prvenstveno oko ljudskog ponašanja.

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Kada sadržaj čita mašina, a ne čovek

Problem, međutim, nije samo u količini saobraćaja. Mnogo ozbiljnije pitanje odnosi se na ekonomiju interneta. Ako AI agent pročita tekst, izvuče najvažnije informacije i korisniku ih prikaže bez posete originalnom sajtu, vlasnik tog sadržaja može da izgubi ono od čega je do juče živeo posetu, oglas i potencijalnog čitaoca.

To posebno pogađa male sajtove i nezavisne medije. Njihov sadržaj može i dalje biti potreban AI sistemima, ali korisnik više ne mora da dođe do izvora. Tako nastaje paradoks: što je sadržaj korisniji mašinama, to njegov stvarni autor može imati manje koristi od njega. Ako takav model postane dominantan, postavlja se pitanje ko će ubuduće imati razlog da plaća novinare, istražuje teme i proizvodi originalne informacije.

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Teorija mrtvog interneta dobija novu dimenziju

Upravo zato ponovo dobija na značaju teorija mrtvog interneta ideja da sve veći deo mreže stvaraju, obrađuju i međusobno posećuju mašine. Nekada je ta teorija delovala kao internet-koncepcija na granici teorije zavere. Danas joj razvoj AI agenata daje mnogo konkretniju i merljiviju dimenziju.

Internet, naravno, nije doslovno mrtav. Ljudi i dalje svakodnevno čitaju, kupuju, razgovaraju i objavljuju sadržaj. Ali odnos snaga se menja. Mreža koja je nekada bila izgrađena oko ljudi sada mora da opslužuje sve veći broj sistema koji rade mnogo brže, šalju mnogo više zahteva i međusobno obrađuju ogromne količine podataka.

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Internet nije napravljen za ovakav saobraćaj

Rast AI saobraćaja zato nije samo tehnološko pitanje. On otvara probleme infrastrukture, bezbednosti, troškova i kontrole pristupa podacima. Kompanije moraju da razlikuju stvarne korisnike od automatizovanih sistema, dok istovremeno pokušavaju da odluče kome će dozvoliti pristup svom sadržaju i pod kojim uslovima.

Tu se nalazi i jedan od razloga zbog kojih je ovaj trend važan upravo za Cloudflare. Kompanija već posluje na raskrsnici između korisnika, sajtova i automatizovanog saobraćaja, pa rast AI agenata direktno povećava potrebu za sistemima koji mogu da prepoznaju ko ili šta zapravo posećuje određenu stranicu.

Sajfert zato brojku od hiljadu puta predstavlja sa oprezom. Pet godina je veoma dug period u tehnologiji koja se razvija ovakvom brzinom, a Cloudflare je ranije već potcenjivao tempo rasta automatizovanog saobraćaja. Ipak, jedna stvar više nije samo prognoza: ljudi su već izgubili poziciju najvećeg pojedinačnog izvora internet saobraćaja. Pitanje više nije da li će mašine postati dominantne, već koliko će brzo ta razlika nastaviti da raste i šta će od današnjeg interneta ostati kada se to dogodi.