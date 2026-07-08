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Temu je poslednjih godina privukao veliki broj kupaca zahvaljujući izuzetno niskim cenama i ogromnom izboru proizvoda. Ipak, uz povoljne ponude često se postavljaju pitanja o kvalitetu, pouzdanosti i bezbednosti pojedinih uređaja koji se prodaju putem ove platforme.

Nisu svi proizvodi sa Temu-a problematični, ali kod određenih kategorija elektronike posledice loše kupovine mogu biti mnogo ozbiljnije od običnog gubitka novca. Poseban oprez potreban je kod uređaja koji čuvaju podatke, koriste baterije ili mogu direktno uticati na bezbednost korisnika.

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Memorijske kartice i diskovi lažnih kapaciteta

Jedna od kategorija koja nosi najveći rizik jesu SSD diskovi, USB memorije i memorijske kartice. Zbog velike potražnje za uređajima za skladištenje podataka, lažni proizvodi koji prikazuju veći kapacitet nego što ga stvarno imaju postali su česta prevara na internet prodavnicama.

Kod ovakvih uređaja sve može izgledati potpuno ispravno, dok kontroler prikazuje netačne informacije o raspoloživom prostoru. Kada se stvarni kapacitet popuni, novi podaci mogu početi da prepisuju postojeće, što korisnici često otkriju tek kada pokušaju da otvore sačuvane fajlove.

Postoje alati koji mogu proveriti stvarni kapacitet memorije, ali mnogi korisnici problem primete tek nakon isteka roka za povraćaj novca. Iako se na Temu-u mogu pronaći i kvalitetni proizvodi, rizik kod ove vrste opreme često je dovoljan razlog da se kupovina obavi kod proverenih prodavaca.

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Punjači i baterije zahtevaju dodatnu pažnju

Litijum-jonske baterije nalaze se u velikom broju savremenih uređaja, ali njihova bezbednost zavisi od kvaliteta izrade i ugrađenih zaštitnih sistema. Jeftini punjači i prenosive baterije nepoznatog porekla mogu predstavljati ozbiljan rizik ako ne ispunjavaju propisane standarde.

Poseban problem predstavljaju uređaji kod kojih nije moguće proveriti proizvođača, bezbednosne sertifikate ili prateću dokumentaciju. Čak ni oznake koje ukazuju na ispunjavanje određenih standarda nisu uvek garancija kvaliteta, jer mogu biti falsifikovane.

Zbog toga stručnjaci preporučuju dodatni oprez pri kupovini punjača, eksternih baterija i drugih uređaja koji koriste litijum-jonske ćelije. Ušteda od nekoliko evra ne mora biti vredna mogućih posledica ako proizvod nije pouzdan.

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Pametne kamere poseban bezbednosni rizik

Pametni uređaji za dom postali su izuzetno popularni, a među njima se posebno izdvajaju internet kamere za nadzor. Međutim, ovakvi uređaji nisu samo kamere - oni su mali računari povezani na internet i mogu predstavljati potencijalnu ulaznu tačku za sajber napade.

Ako kamera nema odgovarajuću zaštitu, napadači bi mogli da joj pristupe, dođu do privatnog sadržaja ili je iskoriste kao deo šireg napada na kućnu mrežu. Ovakvi problemi nisu vezani isključivo za Temu, jer su slični slučajevi zabeleženi i na drugim velikim platformama.

Zbog toga je pri kupovini pametne kućne opreme preporučljivo birati proizvođače koji redovno objavljuju bezbednosna ažuriranja i ulažu u zaštitu svojih proizvoda. Niža cena može biti primamljiva, ali kod uređaja koji imaju pristup privatnom prostoru kompromis sa kvalitetom može predstavljati dodatni rizik.

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Zamenske baterije nisu uvek bezazlena ušteda

Mnogi uređaji koriste izmenjive baterije, uključujući fotoaparate, električne alate i drugu elektronsku opremu. Iako postoje kvalitetni proizvođači zamenskih baterija koji nude povoljnije alternative od originalnih, to ne znači da su sve jeftine opcije jednako bezbedne.

Kod nepoznatih proizvođača teško je proceniti kvalitet izrade i pouzdanost zaštitnih mehanizama. Problemi mogu nastati ako unutrašnje komponente nisu pravilno izrađene ili zaštita od kratkog spoja ne funkcioniše kako bi trebalo.

Zabeležena su upozorenja u vezi sa pojedinim baterijama za električne alate koje su prodavane preko Temu-a, a kod kojih je postojao rizik od požara zbog problema sa unutrašnjim ožičenjem. Zato je pre kupovine važno proveriti poreklo proizvoda i proizvođača.

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Kopije poznate elektronike

Proizvodi koji izgledom podsećaju na skuplje modele poznatih brendova privlače kupce koji žele premium dizajn po znatno nižoj ceni. Međutim, iza atraktivnog izgleda često se kriju slabiji materijali, lošije performanse i potencijalni bezbednosni problemi.

Kod ovakvih kopija problem nije samo u tome što uređaj možda neće raditi kao original. Upitni mogu biti i privatnost, pouzdanost i kvalitet izrade, posebno kod uređaja koji se svakodnevno koriste.

Za isti iznos često je moguće pronaći pristupačan uređaj manje poznatog, ali proverenog proizvođača. Takav izbor u praksi često pruža bolje iskustvo od kopije koja samo imitira izgled skupljeg proizvoda.

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Računarske komponente i rizična kupovina

Procesori, grafičkekartice, RAMmemorija i matičneploče spadaju među najskuplje računarske komponente, zbog čega veliki popusti lako privuku pažnju kupaca. Ipak, upravo kod ovih proizvoda postoji rizik od kupovine neispravnih, polovnih ili lažnih komponenti.

Dodatni problem predstavlja činjenica da pojedine komponente mogu biti modifikovane tako da prikazuju drugačije podatke u sistemu. Korisnici koji nisu upoznati sa performansama originalnog proizvoda možda neće odmah primetiti da nešto nije u redu.

Kod ovakvih kupovina važna je i mogućnost reklamacije. Na većim platformama proces povraćaja novca često je jednostavniji, dok kod manje pouzdanih prodavaca kupac može ostati bez odgovarajuće zaštite.

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Oprema koja štiti život

Neki proizvodi jednostavno nisu kategorija kod koje bi najniža cena trebalo da bude glavni kriterijum. Detektori dima i ugljen-monoksida spadaju među uređaje od kojih može zavisiti bezbednost ljudi.

Testiranja su pokazala da pojedini jeftini uređaji sa internet tržišta nisu zadovoljili bezbednosne standarde. Slični problemi primećeni su i kod određenih proizvoda dostupnih na drugim velikim platformama.

Kod opreme koja treba da reaguje u kritičnim situacijama, pouzdanost mora imati prednost nad uštedom. Ako proizvod ne ispunjava svoju osnovnu funkciju kada je najpotrebnije, niska cena prestaje da bude prednost.