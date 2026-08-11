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Microsoft je upozorio na globalnu sajber kampanju usmerenu na ljude koji putuju, a posebno na korisnike koji se povezuju na besplatne WiFi mreže u hotelima, apartmanima i konferencijskim centrima. Kampanja „CaptiveCrunch“ prvenstveno cilja Windows računare, dok postoje pokazatelji da bi među pogođenim uređajima mogli da budu i Android telefoni. Za napadače je dovoljan trenutak u kojem korisnik želi samo da se poveže na internet.

Nakon povezivanja može se pojaviti stranica koja izgleda kao uobičajeni deo prijave na mrežu. Međutim, umesto bezazlenog pristupa internetu, korisnik može dobiti zahtev da instalira ažuriranje pregledača, Windows-a ili bezbednosnog programa. Poruka može delovati sasvim normalno upravo zato što se pojavljuje u trenutku kada očekujete određene instrukcije za pristup mreži. Ako kliknete i instalirate ponuđeni fajl, ono što izgleda kao ažuriranje zapravo može biti zlonamerni softver.

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Jedan klik može dati mnogo više nego što mislite

Problem nije samo u tome što ste preuzeli jedan štetan program. Prema Microsoftu, zlonamerni softver korišćen u kampanji može da preuzima lozinke, kolačiće pregledača, sačuvane prijave, akreditive za Microsoft 365 i podatke o WiFi mreži. Drugim rečima, ono što počne kao pokušaj da proverite imejl ili poruku dok ste na putovanju može ugroziti podatke koji se nalaze na vašem uređaju.

Mogućnosti su još ozbiljnije. Napadački softver može da beleži ono što kucate, kopira datoteke i pristupa mikrofonu i veb kameri. Zato lažni prozor za ažuriranje nije samo neprijatna prevara koju ćete možda primetiti kasnije. On potencijalno može omogućiti napadačima da dođu do različitih vrsta podataka i aktivnosti koje obavljate na uređaju.

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Napad nije nasumičan

Microsoft je kampanju povezao sa grupom Storm-2945, za koju veruje da je podgrupa grupe Midnight Blizzard. Zapadne obaveštajne agencije već godinama povezuju tu grupu sa ruskom spoljnom obaveštajnom službom SVR. Njene aktivnosti povezivane su sa sajber špijunažom usmerenom na vladine institucije, diplomatske misije, nevladine organizacije i IT kompanije.

Posebno zabrinjava to što se ova kampanja oslanja na naviku koju milioni ljudi imaju kada putuju. Hotel, konferencijski centar ili drugo mesto sa besplatnim internetom može izgledati kao potpuno bezazleno okruženje. Korisnik se poveže, očekuje stranicu za prijavu i spreman je da klikne na ono što mu se ponudi. Upravo taj trenutak napadači pokušavaju da iskoriste.

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Ako se pojavi zahtev za ažuriranje - stanite

Putnici bi zato trebalo da budu posebno oprezni kada koriste hotelski, aerodromski ili konferencijski WiFi. Ako postoji mogućnost, mobilna mreža ili sopstvena pristupna tačka predstavljaju alternativu. Ali čak i kada morate da koristite javni WiFi, postoji jedno pravilo koje može sprečiti da napravite ključnu grešku: ne instalirajte ništa što vam se ponudi kroz prozor pregledača nakon povezivanja.

To se odnosi na ažuriranja, sertifikate i bezbednosne programe. Ako uređaj zaista zahteva ažuriranje, proverite ga kroz ugrađeni sistem operativnog sistema ili odgovarajuću aplikaciju. Nemojte verovati prozoru koji se iznenada pojavio zato što ste se povezali na WiFi. Upravo takav trenutak napadačima može biti dovoljan da vas navedu da sami instalirate ono što su želeli da vam podmetnu.

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Najopasnija stvar je što sve može izgledati normalno

„CaptiveCrunch“ je posebno neprijatan upravo zato što napad ne mora da izgleda kao klasična prevara. Ne morate dobiti očigledno sumnjiv imejl niti kliknuti na nepoznatu reklamu. Dovoljno je da ste na putovanju, želite internet i dobijete poruku koja na prvi pogled izgleda kao deo procesa povezivanja. Ako poverujete u nju, posledice mogu biti mnogo veće od gubitka nekoliko minuta.

Zato je najvažnije zapamtiti jednu stvar pre nego što sledeći put kliknete na „Update“ dok ste povezani na hotelski ili drugi javni WiFi: ne instalirajte ažuriranja iz prozora pregledača koji se pojavi nakon povezivanja na mrežu. Proverite ažuriranje kroz sam uređaj. Taj mali oprez može sprečiti da trenutak nepažnje pretvorite u problem sa lozinkama, datotekama, nalozima i drugim podacima koje čuvate na uređaju.