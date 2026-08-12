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Više od 30 studentskih aktivista okupilo se u ponedeljak u Vašingtonu i ušlo u zgradu Galup, gde se nalazi javno dostupna kancelarija za lobiranje kompanije OpenAI, poznate kao tvorac ChatGPT-a. Demonstranti su u predvorju razvili veliki transparent sa porukom „Prestanite da nam kradete budućnost“, dok su pojedini učesnici nosili natpise kojima su kritikovali uticaj tehnološke industrije na političare.

Protest je trajao oko dva sata, nakon čega je policija ušla u predvorje i privela 13 učesnika. Prema izveštaju Metropoliten policijske uprave koji je pribavio Futurism, svi uhapšeni terete se za neovlašćen ulazak. Nakon privođenja, grupa je razdvojena i raspoređena u tri policijske stanice: sedmoro je odvedeno u Prvu, četvoro u Drugu, a dvoje u Treću stanicu.

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Aktivisti traže politički otpor tehnološkim kompanijama

Akciju su organizovali klimatski pokret Sunrise Movement i organizacija QuitGPT, koja se protivi razvoju veštačke inteligencije. U zajedničkom saopštenju naveli su da je ponedeljak bio deo šire serije protesta koji se tokom avgusta održavaju u više od 20 saveznih država, uz poziv političarima da odbace uticaj velikih tehnoloških kompanija.

Jedna od studentskih organizatorki, Raja Gupta, rekla je da su njeni prijatelji bili spremni da rizikuju hapšenje kako bi skrenuli pažnju na OpenAI. Prema njenim rečima, mladi ulaze u budućnost bez sigurnosti da će nakon fakulteta imati posao, ali i sa brigom zbog dostupnosti čiste vode i sve većeg uticaja velikih tehnoloških kompanija na politički sistem.

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AI postaje tema sve većeg broja protesta

Guptine izjave ukazuju na širi problem: protivljenje veštačkoj inteligenciji sve češće povezuje različite političke i društvene teme u SAD. U poslednje vreme zabeležena su hapšenja ljudi koji su protestovali zbog razvoja AI infrastrukture, uključujući demonstracije protiv izgradnje data centara, ali i akcije usmerene na objekte saveznih institucija povezane sa primenom AI sistema.

Takvi protesti pokazuju da nezadovoljstvo nije ograničeno samo na pitanja tehnologije. Za deo aktivista, veštačka inteligencija postala je simbol šire zabrinutosti zbog radnih mesta, političkog uticaja velikih kompanija i načina na koji se tehnološki razvoj sprovodi bez dovoljno učešća javnosti.

1/5 Vidi galeriju Studentski aktivisti protiv AI industrije: Protest u Vašingtonu završen privođenjima Foto: Shutterstock

Lobiranje tehnološkog sektora u centru pažnje

Protest u Vašingtonu održan je u trenutku kada tehnološka industrija ulaže značajna sredstva u političko lobiranje. OpenAI je nedavno otvorio kancelariju u Vašingtonu, a istovremeno su politički odbori povezani sa AI industrijom počeli da izdvajaju velike iznose za predstojeće izbore za Kongres.

Prema navodima iz izvora citiranih u originalnom tekstu, jedan od super PAC-ova povezanih sa OpenAI ulaže više od 140 miliona dolara u predstojeći izborni ciklus. Aktivisti takva ulaganja vide kao pokušaj tehnološkog sektora da utiče na pravila koja će određivati budućnost veštačke inteligencije.

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Sukob oko AI industrije sve je izraženiji

Iako se političari iz obe najveće američke stranke u velikoj meri oslanjaju na tehnološki sektor i njegove investicije, protivljenje veštačkoj inteligenciji među delom javnosti postaje sve vidljivije. Hapšenja tokom protesta u kancelariji OpenAI predstavljaju još jedan primer direktnog sukoba između aktivista i kompanija koje žele snažniji uticaj na buduću regulaciju AI tehnologije.

Za organizatore, pitanje nije samo kako će se veštačka inteligencija razvijati, već i ko će imati najveću kontrolu nad njenim posledicama. Njihov protest u Vašingtonu tako je spojio strahove zbog budućnosti zaposlenja, političkog uticaja velikih tehnoloških kompanija i regulacije AI industrije, dok je intervencija policije akciju završila privođenjem 13 učesnika.