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Južna Koreja predstavila je novu strategiju razvoja naprednih tehnologija, zasnovanu na sedam velikih projekata koji bi trebalo da otvore nove izvore privrednog rasta. Plan obuhvata oblasti od nuklearne energije i kvantnog računarstva do svemirskih tehnologija i biotehnologije, u trenutku kada Seul želi da smanji oslanjanje na sektore poput poluprovodnika i veštačke inteligencije.

Inicijativa pod nazivom „Sedam velikih SEED“ predstavljena je na sastanku u Plavoj kući kojim je predsedavao predsednik Južne Koreje Li Dže Mjung. Među postavljenim ciljevima nalaze se komercijalna primena domaćih malih modularnih reaktora do 2035. godine, spuštanje na Mesec do 2030, razvoj domaćeg kvantnog računara sa 100 kubita do 2029. i komercijalizacija proizvoda zasnovanih na interfejsu mozak–računar do 2035. godine.

Južna Koreja Foto: Shutterstock, EPA Yonhap Pool

Svemir, energija i kvantna tehnologija u istom planu

Sedam strateških projekata obuhvata male modularne reaktore, energiju nuklearne fuzije, obnovljive izvore energije nove generacije, kvantne tehnologije, svemir i vazduhoplovstvo, naprednu biotehnologiju, kao i lance snabdevanja kritičnim mineralima i materijalima. Time je plan postavljen dovoljno široko da obuhvati i razvoj novih tehnologija i obezbeđivanje resursa potrebnih za njihovu primenu.

Posebnu pažnju privlači cilj vezan za svemirski program. Južna Koreja želi da do 2030. godine ostvari sletanje na Mesec, dok je razvoj kvantnog računara sa 100 kubita postavljen kao cilj za samo tri godine ranije. Vlada istovremeno planira da do 2035. komercijalizuje domaće male modularne nuklearne reaktore i proizvode povezane sa interfejsima između mozga i računara.

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Seul traži nove pokretače privrednog rasta

Nova strategija dolazi u periodu kada se Južna Koreja priprema za sporiji dugoročni privredni rast i jačanje međunarodne konkurencije u oblastima naprednih AI tehnologija. Vlade širom sveta tim tehnologijama pridaju sve veći značaj ne samo zbog njihovog ekonomskog potencijala, već i zbog uticaja na nacionalnu bezbednost.

Za Seul je zato razvoj novih tehnoloških sektora deo šireg odgovora na promene u globalnoj ekonomiji. Umesto oslanjanja na već etablirane industrije, strategija pokušava da usmeri državne i razvojne napore ka oblastima koje bi u narednim decenijama mogle da postanu novi stubovi korejske ekonomije.

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Tehnološki ciljevi protežu se do 2035. godine

Vremenski okviri postavljeni su različito u zavisnosti od projekta. Neki ciljevi, poput razvoja kvantnog računara sa 100 kubita, imaju rok do 2029. godine, dok je za sletanje na Mesec određen 2030. Projekti u oblasti malih modularnih reaktora i biotehnologije imaju duži horizont, sa planiranom komercijalizacijom do 2035. godine.

Takva raspodela pokazuje da inicijativa nije usmerena samo na neposredne rezultate. Južna Koreja pokušava da istovremeno razvija tehnologije koje bi mogle imati primenu u relativno kratkom roku i projekte čiji bi rezultati mogli da se pokažu tek tokom naredne decenije.

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Cilj je tehnološka prednost na duži rok

Ministar nauke Bae Kjung-hun poručio je da će država podržati razvoj ovih projekata kako bi Južna Koreja dugoročno izgradila snažniju tehnološku poziciju. Poruka vlade jeste da sadašnja ulaganja treba da stvore temelje za konkurentnost zemlje u narednih 10 do 20 godina.

„Sedam velikih SEED“ tako predstavlja pokušaj da se dugoročni razvoj usmeri na nekoliko strateških oblasti istovremeno. Od nuklearne energije i kvantnog računarstva do Meseca i biotehnologije, Seul je postavio niz konkretnih rokova kojima želi da definiše tehnološke prioritete zemlje do sredine naredne decenije.