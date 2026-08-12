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Britansko Ministarstvo odbrane našlo se pred neprijatnim bezbednosnim pitanjem nakon što je tokom provere otkriveno da kamere ugrađene u mornaričke dronove komuniciraju sa internet adresom u Kini. Problem je uočen tokom rutinske sajber-provere, a nakon otkrića britanske vlasti su prekinule internet povezivanje spornih kamera.

Ipak, važna je jedna razlika u odnosu na prve dramatične opise slučaja. Prema navodima britanskog Ministarstva odbrane, nije pronađen dokaz da su poverljivi vojni podaci dospeli u Kinu. Komunikacija je opisana kao takozvani „heartbeat“ signal, odnosno automatska poruka kojom uređaj potvrđuje da je aktivan i funkcionalan.

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Problem nije bio samo u dronu

Sporni uređaji bili su deo bespilotnih plovila K3 Scout koja se koriste za nadzor i druge zadatke britanskih marinaca. Ključni problem nije bio toliko u samim plovilima koliko u poreklu pojedinih komponenti unutar njihovih sistema. Istraga je pokazala da su kamere sadržale delove nabavljene od trećih strana, a upravo je njihov način komunikacije privukao pažnju bezbednosnih stručnjaka.

Takvo otkriće je posebno neprijatno za vojni sistem koji mora da zna šta njegova oprema radi i kada nije neposredno pod kontrolom operatera. Činjenica da je uređaj pokušavao da komunicira sa adresom u Kini nije sama po sebi dokaz špijunaže, ali je dovoljna da pokrene pitanje zbog čega je takva komunikacija uopšte postojala i kako je komponenta prošla bezbednosne provere.

Dronovi namenjeni nadzoru, a ne civilnoj upotrebi

K3 Scout je deo flote bespilotnih plovila koju koriste britanske snage za nadzor, obuku i operativne zadatke. Upravo zbog njihove namene, svaki neočekivani komunikacioni kanal predstavlja problem koji se ne može posmatrati kao obična greška u potrošačkoj elektronici.

Britansko Ministarstvo odbrane je nakon otkrića uklonilo internet povezivanje kamera, čime je sporni komunikacioni kanal presečen. Istovremeno, dostupni podaci ne pokazuju da su fotografije, zvuk, GPS informacije ili vojni planovi bili poslati kineskim serverima. To je važan detalj jer menja sliku incidenta: radi se o bezbednosnom propustu i neočekivanoj komunikaciji, ali ne i o potvrđenom curenju poverljivih podataka.

Jedna kamera otvorila mnogo veće pitanje

Ovaj slučaj je, međutim, mnogo širi od jedne kamere. Savremeni vojni sistemi oslanjaju se na veliki broj elektronskih komponenti koje dolaze iz različitih delova sveta, pa potpuna kontrola nad lancem snabdevanja postaje sve teža. Čak i kada se krajnji proizvod razvija ili sklapa u zapadnoj zemlji, pojedinačni delovi mogu imati sasvim drugačije poreklo.

Upravo tu se pojavljuje najveći bezbednosni izazov. Vojne institucije mogu detaljno proveriti čitav sistem, ali neočekivano ponašanje jedne komponente pokazuje koliko je teško garantovati da svaki deo složenog uređaja radi isključivo onako kako je zamišljeno. Za države koje pokušavaju da smanje zavisnost od kineske tehnologije, ovakvi slučajevi dodatno naglašavaju koliko je taj proces komplikovan.

Velika lekcija za buduću vojnu tehnologiju

Incident dolazi u trenutku kada Velika Britanija sve više ulaže u bespilotne i autonomne sisteme. Dronovi postaju važan deo savremenih vojnih sposobnosti, pa pitanje njihovih komponenti više nije samo tehničko, već i strateško. Ako se u uređaju namenjenom vojsci pronađe komunikaciona funkcija koja nije očekivana, posledice po poverenje u čitav sistem mogu biti ozbiljne čak i kada nema dokaza da su poverljivi podaci kompromitovani.

Zato je ovaj slučaj važan upravo zbog onoga što još nije dokazano. Nema potvrde da su britanski vojni podaci poslati Kini, ali postoji potvrda da su kamere komunicirale sa internet adresom u toj zemlji. Britanske vlasti su reagovale tako što su uklonile povezivanje, dok pitanje porekla i kontrole komponenti ostaje jedno od ključnih pitanja za buduću upotrebu komercijalne tehnologije u vojnim sistemima.