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TSMC i Sony spremaju zajednički posao vredan 4,69 milijardi dolara, ali ovog puta nije reč o novom procesoru niti o novom modelu telefona. Dve kompanije žele da u Japanu razvijaju i proizvode novu generaciju senzora slike za pametne telefone, odnosno komponenti koje su ključne za kamere na mobilnim uređajima. Serijska proizvodnja planirana je za 2029. godinu, pa će proći još nekoliko godina pre nego što ova saradnja može da se odrazi na uređaje koje kupci mogu da pronađu u prodavnicama.

Nova kompanija biće osnovana u japanskoj prefekturi Kumamoto, gde TSMC već upravlja fabrikom čipova. Sony će biti većinski vlasnik i u projekat će uložiti 465 milijardi jena, odnosno oko 2,92 milijarde dolara, dok će TSMC doprineti sa 282 milijarde jena, odnosno oko 1,77 milijardi dolara. Sony će u posao uneti i svoju novoizgrađenu fabriku čipova u Kumamotu, čime će zajedničko preduzeće dobiti postojeću infrastrukturu za razvoj buduće proizvodnje.

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Sony razvija tehnologiju, TSMC donosi proizvodnju

Podela posla između dve kompanije prilično je jasna. Sony će voditi razvoj ključnih tehnologija senzora, kao i planiranje i dizajn proizvoda, dok će se zajedničko preduzeće oslanjati na naprednu proizvodnu tehnologiju TSMC-a. Drugim rečima, jedna strana donosi znanje o samim senzorima slike, dok druga obezbeđuje tehnologiju potrebnu da se ti čipovi proizvode u velikom obimu.

Upravo zbog toga ovaj dogovor nije samo finansijska investicija od nekoliko milijardi dolara. TSMC i Sony pokušavaju da povežu razvoj i proizvodnju na jednom mestu, u zemlji u kojoj obe kompanije već imaju značajno prisustvo. Ipak, za sada nema najave konkretnog telefona ili proizvoda koji bi bio napravljen zahvaljujući ovom partnerstvu. Ono što je poznato jeste da će fokus biti na senzorima slike za pametne telefone, dok će se ulaganja odvijati postepeno.

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Šta ovo zapravo znači za kupce telefona?

Za korisnike pametnih telefona najvažnije je da ovo nije najava novih telefona koji stižu na tržište. Nema pomena konkretnog proizvođača telefona, modela ili funkcije koju bi kupci mogli da očekuju već sledeće godine. Serijska proizvodnja novih senzora planirana je tek za 2029, što znači da će eventualni uticaj na telefone doći kasnije, kroz uređaje koji budu koristili te komponente.

To ipak može biti važno za buduće generacije kamera. Senzor slike je jedna od ključnih komponenti sistema kamere, ali iz dostupnih informacija nije moguće reći da li će novi senzori doneti bolje noćne fotografije, veći zum, kvalitetniji video ili neku drugu konkretnu prednost. Takve karakteristike nisu objavljene, pa bi bilo prerano predstavljati ovaj dogovor kao garanciju za određeno poboljšanje kamera. Za sada je sigurno samo da dve kompanije ulažu u razvoj nove generacije senzora namenjenih pametnim telefonima.

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Zašto je Kumamoto važan za ovaj posao

Lokacija novog poduhvata nije izabrana nasumično. TSMC već upravlja fabrikom čipova u Kumamotu, dok Sony tamo ima novoizgrađenu fabriku koju će uneti u zajedničko preduzeće. Time se novi posao oslanja na infrastrukturu koja već postoji, umesto da se čitav proizvodni sistem gradi od početka na potpuno novoj lokaciji.

Ipak, kompanije neće odmah krenuti sa punim kapacitetom. Ulaganja će biti realizovana u fazama, a tempo će zavisiti od potražnje na tržištu i drugih poslovnih uslova. TSMC i Sony takođe razmatraju dodatno finansiranje potrebno za dostizanje planiranih proizvodnih kapaciteta, uz očekivanje da bi japanska vlada mogla da podrži projekat.

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Veliki posao sada, telefoni mnogo kasnije

Najzanimljiviji deo ovog dogovora za potrošače zato nije ono što će se dogoditi odmah, već ono što bi moglo da usledi nekoliko godina kasnije. TSMC i Sony ulažu milijarde u tehnologiju koja će tek proći kroz razvoj i proizvodnju, a prvi veliki rok koji je javno poznat jeste 2029. godina, kada bi trebalo da počne serijska proizvodnja.

Ako novi senzori kasnije pronađu put do pametnih telefona, korisnici bi mogli da ih vide kao deo narednih generacija uređaja, ali njihove konkretne mogućnosti za sada nisu poznate. Ono što ovaj posao već pokazuje jeste koliko je važna tehnologija koja se nalazi iza kamere telefona: dok kupci uglavnom vide gotov uređaj i njegove funkcije, proizvođači već godinama unapred ulažu milijarde u komponente koje će te funkcije tek omogućiti.