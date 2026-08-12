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Buick širi svoju električnu ponudu u Kini novom verzijom modela Electra L7. Limuzina koja je do sada bila dostupna kao hibrid sada dobija potpuno električni pogon, a narudžbine su već otvorene. Novi model koristi 800-voltnu platformu Xiao Yao i donosi bateriju od 80,6 kWh, dok je za pogon zadužen jedan elektromotor na zadnjoj osovini.

Motor razvija 282 kW, odnosno 384 KS, a proizvođač navodi domet od 702 kilometra prema kineskom CLTC ciklusu. To je znatno više od hibridne verzije u njenom električnom režimu, koja sa baterijom od 40,2 kWh može da pređe 302 kilometra. Kod hibrida elektromotor razvija 252 kW, odnosno 343 KS, dok 1,5-litarski turbobenzinac služi kao generator.

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Izgled gotovo isti - EV dobija detalje

Na prvi pogled nije lako razlikovati električnu L7 od hibridne verzije. Najvidljivija promena su poluskrivene ručke na vratima, koje zamenjuju uvlačive ručke hibrida, dok su za električnu verziju rezervisane i dve nove boje karoserije zelena i pastelno ružičasta. Ostali elementi dizajna ostaju prepoznatljivi, uključujući L-oblik prednjih svetala, elegantan prednji deo, aktivne zaklopke u donjem delu branika i svetlosnu traku koja povezuje zadnja svetla.

L7 je pritom veliki automobil: dugačka je 5.032 milimetra, široka 1.952 i visoka 1.499 milimetara, uz međuosovinsko rastojanje od 3.000 milimetara. Dakle, elektrifikacija nije donela dramatičnu promenu izgleda, već je Buick zadržao postojeći oblik limuzine i najveći deo dizajnerskog identiteta modela.

U kabini nema štednje na opremi

U unutrašnjosti se nalaze dva odvojena ekrana instrument tabla od 26 cm (10,25 inča) i centralni multimedijalni ekran od 39,6 cm (15,6 inča). Međutim, zanimljiviji deo opreme nalazi se u sedištima: čak i početna verzija ima grejanje, ventilaciju i masažu za sve putnike. To znači da osnovni paket nije zamišljen kao ogoljena verzija koja samo treba da spusti početnu cenu.

Electra L7 EV nudi se u tri nivoa opreme. Od drugog nivoa kupci dobijaju aktivno oslanjanje koje može unapred da reaguje na neravnine na putu, kao i Momenta R6 sistem za autonomnu vožnju sa lidar senzorom postavljenim iznad vetrobranskog stakla. Srednji i najskuplji paket dodatno donose head-up displej, pa razlike između verzija nisu samo kozmetičke.

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Najskuplja verzija ide korak dalje

Na vrhu ponude nalazi se Electra L7 Avenir, namenjena kupcima koji žele još luksuzniju konfiguraciju. Ona donosi Nappa kožna sedišta i audio sistem sa čak 27 zvučnika, dok su standardne 48,3 cm (19-inčne) felne zamenjene opcionim 50,8 cm (20-inčnim) na najskupljoj verziji.

To znači da se L7 EV ne pozicionira samo kao automobil sa većim električnim dometom, već i kao luksuzna limuzina sa bogatom opremom već od osnovne verzije. Istovremeno, kupac koji želi najviše tehnologije i dodataka može da ide sve do Avenir paketa, koji predstavlja vrh ponude ovog modela.

Cena kreće od oko 25.000 evra

Početna cena Buick Electra L7 EV iznosi 194.900 juana, odnosno oko 25.025 evra, dok najskuplja verzija košta 231.900 juana, što je oko 29.775 evra. Cene su navedene pre posebnih ponuda i popusta. Za poređenje, hibridna L7 počinje od 173.900 juana, odnosno oko 22.330 evra.

Za kupce u Kini to znači da električna verzija traži primetno veći iznos od hibrida, ali zauzvrat donosi znatno veći deklarisani električni domet i potpuno napušta benzinski generator. Nije, međutim, reč o potpuno novom modelu koji menja izgled Electre L7 već o drugoj pogonskoj opciji istog automobila. Za sada su narudžbine otvorene u Kini, pa tekst ne navodi planove za prodaju ovog modela na drugim tržištima.

