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YouTube od 1. februara 2027. godine planira značajno strože uslove za nove kreatore koji žele da uđu u YouTube Partner Program i počnu da ostvaruju prihod od oglasa. Granica od 1.000 pretplatnika ostaje nepromenjena, ali će kriterijumi koji se odnose na gledanost biti gotovo udvostručeni, što znači da će novi kanali morati da izgrade mnogo veću publiku pre nego što dobiju pristup klasičnoj monetizaciji.

Za duge video formate biće potrebno najmanje 8.000 kvalifikovanih sati gledanja tokom prethodnih 12 meseci, umesto dosadašnjih 4.000. Kod Shorts sadržaja prag se povećava sa 10 na 20 miliona pregleda u periodu od 90 dana. Praktično, YouTube novim kanalima postavlja znatno višu granicu i traži dokaz da mogu da ostvare kontinuiranu i dovoljno veliku gledanost.

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YouTube želi vredniju publiku

Promena dolazi u trenutku kada YouTube posluje u ogromnom obimu. Platforma beleži više od 200 milijardi pregleda Shorts videa dnevno, dok se sadržaj na televizorima svakodnevno gleda više od milijardu sati. Sa tolikom količinom sadržaja i sve većim brojem kreatora, kompanija očigledno želi da deo programa monetizacije usmeri ka kanalima koji mogu da pokažu da već imaju stabilnu publiku.

To predstavlja drugačiji pristup u odnosu na period u kojem je YouTube nastojao da privuče što veći broj novih kreatora i olakša im ulazak u ekosistem. Od 2027. godine početnicima će biti potrebno više vremena i više gledalaca da bi stigli do prihoda od oglasa, pa će sama činjenica da kanal ima 1.000 pretplatnika biti daleko od dovoljna za ispunjavanje svih kriterijuma.

YouTube Shorts Foto: Shutterstock

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Shorts donosi novi prag za prihod

Kreatori koji su već članovi YouTube Partner Programa neće morati ponovo da ispunjavaju nove uslove za 8.000 sati gledanja ili 20 miliona Shorts pregleda kako bi zadržali monetizaciju dugih video formata. Za njih, međutim, stiže drugačije pravilo koje se odnosi na prihod ostvaren putem Shorts sadržaja.

Postojeći partneri moraće da imaju najmanje 10 miliona pregleda Shorts videa u bilo kom pokretnom periodu od 90 dana kako bi nastavili da ostvaruju prihod iz Shorts feeda. Ako kanal padne ispod tog praga, monetizacija Shorts sadržaja biće obustavljena dok ponovo ne dostigne traženi broj pregleda. To posebno može pogoditi kreatore čiji se uspeh oslanja na kratke video formate i čija gledanost značajno varira iz meseca u mesec.

YouTube Shorts Foto: Shutterstock

Premium Lite dobija veću ulogu

Pooštravanje kriterijuma za Partner Program dolazi paralelno sa širenjem YouTube Premium Lite pretplate na sva tržišta na kojima je dostupan standardni YouTube servis. Reč je o jeftinijoj pretplati sa manjom količinom oglasa, a YouTube navodi da 60 odsto neto prihoda od Premium Lite pretplate usmerava u poseban fond namenjen kreatorima.

Kod standardnih pretplata taj udeo iznosi 30 odsto, dok se prihod dalje raspodeljuje u odnosu na vreme koje korisnici provode uz sadržaj određenih kreatora. Za duge video formate kreatorima pripada 55 odsto prihoda, a kod Shorts sadržaja njihov udeo iznosi 45 odsto. YouTube pritom navodi da pretplatnici u proseku donose veći prihod kreatorima od korisnika koji platformu koriste uz oglase.

Foto: Shutterstock

YouTube priprema nove načine zarade

Viši pragovi za klasičnu monetizaciju ne znače da će manji kanali ostati potpuno bez mogućnosti zarade. YouTube najavljuje dodatne modele, među kojima su bonusi povezani sa YouTube Shopping funkcijom, kao i podsticaji za kreatore koji uspeju da ostvare saradnje sa brendovima ili proizvedu sadržaj koji postane viralan.

Time kompanija pokušava da proširi način na koji kreatori mogu da zarađuju i smanji njihovu zavisnost od klasičnih prihoda od oglasa. Za nove kanale, ipak, osnovna poruka ostaje jasna: od februara 2027. neće biti dovoljno samo dostići 1.000 pretplatnika i sakupiti 4.000 sati gledanja. Potrebna će biti znatno veća i stabilnija publika, što će početak puta do prve ozbiljnije zarade učiniti zahtevnijim.