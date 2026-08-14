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Meta je od uvođenja australijske zabrane društvenih mreža za mlađe od 16 godina deaktivirala više od 750.000 naloga za koje je procenila da pripadaju korisnicima ispod propisane granice. Od decembra do juna uklonjeno je 462.000 sumnjivih naloga na Instagramu i još 294.000 na Facebooku, što pokazuje koliko je veliki izazov sprovođenje novih pravila u praksi.

Brojke su znatno veće od onih koje je Meta objavila početkom godine. Do januara je kompanija prijavila 331.000 deaktiviranih Instagram naloga i 173.000 Facebook naloga. Meta sada poručuje da se proces nastavlja i da bi broj uklonjenih naloga mogao dodatno da raste. Istovremeno, australijske vlasti žele da utvrde da li platforme zaista čine dovoljno da ograničenje sprovedu.

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Veliki broj mlađih i dalje koristi mreže

Australija je 10. decembra uvela zakon kojim se mlađima od 16 godina ograničava pristup društvenim mrežama. Cilj mere je zaštita dece i mlađih tinejdžera od potencijalno štetnog uticaja društvenih mreža na njihovo fizičko i mentalno zdravlje. Reč je o pristupu koji sve više privlači pažnju i drugih zemalja koje razmatraju slična ograničenja.

Ipak, dosadašnja slika pokazuje da sama zabrana ne znači da su mlađi korisnici nestali sa društvenih mreža. Australijski državni podaci i više nezavisnih istraživanja pokazali su da je tokom prva tri meseca više od osam od deset mlađih od 16 godina i dalje koristilo društvene mreže. Zbog toga regulator razmatra dalje korake prema platformama za koje smatra da nisu dovoljno efikasno sprovele zakon.

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Meta pokušava da pronađe sve maloletnike

Jedan od problema je što platforma ne može jednostavno da se osloni na datum rođenja koji je korisnik uneo prilikom registracije. Meta zato koristi veštačku inteligenciju kako bi tražila dodatne znakove koji bi mogli da pokažu da iza određenog naloga stoji osoba mlađa od 16 godina.

Sistem, prema navodima kompanije, može da analizira takozvane kontekstualne tragove, poput objava vezanih za rođendan ili pominjanja školskog razreda. Meta uzima u obzir i prijave drugih korisnika o mogućim nalozima maloletnika. Ako je nalog već uklonjen zbog starosnog ograničenja, kompanija je uvela i dodatnu prepreku za ponovno pravljenje naloga.

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Provera godina postaje nova granica

Australija je tokom 2025. testirala tehnologije namenjene proceni starosti korisnika i zaključila da dostupna rešenja mogu da podrže sprovođenje zabrane. Velike platforme su nakon toga počele da koriste različite metode, uključujući procenu starosti na osnovu fotografije.

To, međutim, nije jedini način. Platforme mogu pokušati da procene koliko korisnik ima godina i na osnovu njegovog ponašanja na mreži, odnosno sadržaja i aktivnosti povezanih sa nalogom. Takva tehnologija postaje sve važnija kako zemlje uvode stroža pravila, ali istovremeno otvara pitanje koliko pouzdano platforme mogu da utvrde nečiju starost.

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Uskoro pred parlamentarnim odborom

Pitanje sprovođenja zabrane biće u centru pažnje i tokom parlamentarnog saslušanja zakazanog za petak. Predstavnici Mete, TikToka, Google-a, koji je vlasnik YouTube-a, i Snap-a, kompanije iza Snapchata, trebalo bi da daju iskaze zajedno sa predstavnicima australijskih regulatornih i državnih institucija.

Za platforme je ulog dodatno porastao. Australija je predložila izmene kojima bi maksimalna kazna za nepoštovanje zakona bila udvostručena, na 99 miliona australijskih dolara, dok bi regulator dobio veća ovlašćenja za pribavljanje dokumentacije. Meta tvrdi da želi da poštuje zakon i da mladima obezbedi bezbednije iskustvo na internetu, ali će upravo način na koji platforme sprovode zabranu biti jedno od glavnih pitanja pred australijskim institucijama.