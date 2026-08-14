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WhatsApp je počeo da testira Scam Alert, funkciju koja pokušava da prepozna obrasce karakteristične za prevare i upozori korisnika pre nego što nastavi razgovor. Za sada je dostupna ograničenom broju korisnika u beta testiranju, a WhatsApp je uključio i istraživače iz svoje Bug Bounty zajednice u proveru sistema.

Za razliku od klasičnih bezbednosnih mehanizama koji se oslanjaju na podatke sa servera, Scam Alert analizira razgovor direktno na uređaju. Model mašinskog učenja procenjuje jezičke signale i strukturu razgovora, pokušavajući da utvrdi da li komunikacija liči na poznate obrasce prevara.

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Poruke se analiziraju direktno na uređaju

WhatsApp navodi da sadržaj poruka koje Scam Alert obrađuje ne napušta uređaj i da se ne šalje kompaniji Meta radi klasifikacije. Sumnjive poruke se takođe ne prijavljuju automatski WhatsApp-u, što korisniku ostavlja kontrolu nad tim šta želi da uradi nakon pojavljivanja upozorenja.

Funkcija je opciona i može potpuno da se isključi. Model je treniran na ranije prijavljenim razgovorima sa prevarantima, a kada poruka stigne od osobe koja nije među kontaktima, sistem proverava da li način komunikacije odgovara obrascima koji su ranije povezivani sa prevarama.

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Korisnik odlučuje nakon upozorenja

Ako Scam Alert proceni da postoji mogućnost prevare, WhatsApp prikazuje upozorenje i nudi nekoliko opcija. Korisnik može da blokira ili prijavi pošiljaoca, ali može i da nastavi razgovor ako smatra da je procena sistema pogrešna.

U slučaju pogrešnog upozorenja, razgovor može biti označen kao pouzdan i upozorenje će nestati. WhatsApp tada više neće označavati taj razgovor na isti način. Dodatna analiza je moguća samo uz saglasnost korisnika: on može dobrovoljno da pošalje poslednjih pet primljenih poruka kako bi pomogao u poboljšanju sistema.

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Zaustaviti prevare pre nego što počnu

Nova funkcija deo je šireg pristupa kojim WhatsApp pokušava da reaguje pre nego što korisnik izvrši ono što prevarant od njega traži. To je posebno važno kod prevara koje počinju običnom porukom, a kasnije prelaze na zahtev za novac, podatke ili pristup nalogu.

Kompanija je ranije najavila i upozorenja za situacije u kojima način povezivanja novog uređaja može ukazivati na prevaru. Napadači mogu pokušati da navedu korisnika da skenira zlonamerni QR kod ili podeli kod za povezivanje, čime bi dobili pristup njegovom WhatsApp nalogu. Scam Alert se od ove zaštite razlikuje po tome što pokušava da prepozna sadržaj i tok samog razgovora.

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Deo šire zaštite korisnika

WhatsApp već uvodi i druge bezbednosne opcije, uključujući Strict Account Settings, stroži režim namenjen korisnicima koji su izloženi većem riziku od sofisticiranih napada. Među njima su novinari, javne ličnosti i drugi korisnici koji mogu biti meta naprednijih oblika napada, uključujući špijunski softver.

Scam Alert ima drugačiju ulogu. Umesto da traži samo neuobičajeno ponašanje oko naloga ili uređaja, pokušava da prepozna sam obrazac komunikacije koji bi mogao da ukaže na prevaru. Pošto WhatsApp koristi više od tri milijarde ljudi u više od 180 zemalja, ovakva zaštita može biti važna za veliki broj korisnika, ali će njena stvarna efikasnost zavisiti od toga koliko precizno uspeva da razlikuje prevaru od legitimnog razgovora.