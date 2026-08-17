Slušaj vest

Dokumenti koje je objavilo američko Ministarstvo pravde pokazuju da je Kemi Klark, supruga izvršnog direktora kompanije AnthropicDaria Amodeija, godinama komunicirala sa Džefrijem Epstajnom. Prema istraživanju medija, Klark je kontaktirala Epstajna nakon što ju je sa njim upoznao književni agent Džon Brokman, koji je Epstajna povezivao sa ljudima iz sveta nauke i tehnologije.

Prvi zabeleženi kontakt dogodio se u martu 2011. godine. Klark je tada pozvala Epstajna na večeru i poslala mu svoj broj telefona. Nedelju dana kasnije poslala mu je materijal za prvi filmski projekat svoje kompanije, uz napomenu da bi on i žene sa kojima je sarađivao mogli biti zainteresovani da ga pogledaju. Kasnije mu se ponovo obratila sa namerom da razgovara o mogućem ulaganju.

Foto: Profimedia

Pokušaj da Epstein uloži u njen posao

Godinu dana kasnije Klark je ponovo kontaktirala Epstajna i pokušala da mu predstavi svoj poslovni poduhvat. Epstein se u početku nije sećao ko je, pa ga je Klark podsetila na raniji kontakt i kompaniju koju je opisala kao platformu za luksuzni pornografski sadržaj. Kada ga je pitala da li je i dalje zainteresovan za ulaganje, Epstein je odgovorio da ne želi da ulaže u televizijski sadržaj seksualne prirode.

Klark se nakon toga prebacila na drugi poslovni predlog. Epsteinu je predstavila ideju za društvenu aplikaciju i internet stranicu namenjenu ženama, koja je trebalo da prikuplja podatke o njihovoj ishrani, menstrualnim ciklusima, raspoloženju i lokaciji. Prema dokumentima koji jsu došli do medija, njihova komunikacija nastavila se najmanje još dve godine.

Foto: Shutterstock

Ne propustite Vesti Bill Gejts pod istragom: Kontakti sa Džefrijem Epstajnom ponovo izazivaju sumnje

Kontakt je nastavljen i van poslovnih predloga

Komunikacija između Klark i Epstajna nije se odnosila samo na poslovne ideje. Klark ga je kasnije pozvala na proslavu useljenja u njen dom na Menhetnu, a njih dvoje su se povezali i na LinkedInu. Sve se to događalo nakon što je Epstein već bio osuđen zbog podvođenja maloletnice za prostituciju 2008. godine i registrovan kao seksualni prestupnik.

Dokumenti takođe pokazuju da je do prvog kontakta došlo preko Džona Brokmana. On je Klark i njenu poslovnu partnerku Mišel Kaposefalo povezao sa Epstajnom u periodu kada su pokušavale da prikupe novac za svoj projekat. Nakon tog upoznavanja Klark je direktno nastavila komunikaciju sa Epstajnom i pokušavala da ga zainteresuje za svoje poslovne ideje.

Foto: printscreen YT

Ko je Kemi Klark

Kemi Klark nije zaposlena u Anthropic-u, ali prema pisanju The Wall Street Journal-a ima značajan uticaj u poslovnom okruženju svog supruga. Klark je počela da se zabavlja sa Dariom Amodeijem 2014. godine, a njih dvoje su u braku četiri godine. Prema izvorima koje je citirao list, ona učestvuje u donošenju njegovih odluka i pomaže mu u kontaktima sa političarima i investitorima.

Njena povezanost sa Epstajnom zato dobija dodatnu pažnju zbog blizine jednom od najpoznatijih ljudi u današnjoj industriji veštačke inteligencije. Istovremeno, dokumentovana komunikacija sama po sebi ne predstavlja dokaz da je Klark bila uključena u Epsteinove kriminalne aktivnosti. Ono što dokumenti pokazuju jeste da je sa njim održavala kontakt tokom više godina i da je od njega pokušavala da dobije ulaganje.

Foto: printscreen YT

Priča dobija novu težinu pred mogući IPO

Veza iz tog perioda sada se ponovo razmatra u trenutku kada Anthropic raste i približava se mogućem izlasku na berzu. Dario Amodei je u međuvremenu postao jedno od prepoznatljivijih imena u industriji veštačke inteligencije, dok je Anthropic izrastao u jednu od vodećih kompanija u toj oblasti.

Zbog toga će prošli kontakti Kemi Klark sa Epstajnom verovatno biti predmet dodatnog interesovanja. Dokumenti ne dokazuju da je ona učestvovala u njegovim krivičnim delima, ali pokazuju da je sa njim komunicirala, pokušavala da dobije njegovo ulaganje i održavala kontakt i nakon prvih poslovnih razgovora. Ti detalji sada su ponovo u centru pažnje zbog njenog odnosa sa Dario Amodeijem i njegovog položaja u Anthropic-u.