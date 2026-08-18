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WhatsApp je počeo da distribuira novo ažuriranje za Android Auto i Apple CarPlay, kojim aplikacija dobija niz funkcija prilagođenih korišćenju u automobilu. Među najvažnijim novinama su glasno čitanje pristiglih tekstualnih poruka, mogućnost diktiranja odgovora, pregled istorije poziva i pristup omiljenim kontaktima direktno preko sistema vozila. Do sada je korišćenje WhatsApp-a u automobilu bilo znatno ograničenije, posebno na Apple CarPlay platformi, gde su se korisnici u velikoj meri oslanjali na glasovnog asistenta Siri.

Novo iskustvo donosi praktičniji način komunikacije bez potrebe da vozač uzima telefon u ruke. Poruka može biti pročitana naglas, dok se odgovor može izdiktirati glasom, čime se smanjuje potreba za dodirivanjem pametnog telefona. Na taj način WhatsApp proširuje mogućnosti komunikacije kroz infotainment sistem automobila, sa funkcijama koje su usmerene na jednostavnije korišćenje tokom vožnje.

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Poruke se sada čitaju naglas

Najveća promena odnosi se na rad sa tekstualnim porukama. WhatsApp sada može da pročita pristiglu poruku naglas kroz sistem automobila, što vozaču omogućava da sazna njen sadržaj bez gledanja u ekran telefona. Nakon toga, odgovor može da se izgovori, odnosno izdiktira, bez potrebe da se pametni telefon uzima u ruke. Ovakav način komunikacije predstavlja značajnu promenu u odnosu na ranije ograničene mogućnosti aplikacije u vozilu.

Funkcija je posebno značajna zbog načina na koji menja interakciju sa aplikacijom. Umesto da vozač prebacuje pažnju između puta, telefona i ekrana, osnovne radnje vezane za poruke mogu se obaviti glasom. WhatsApp tako dobija mogućnost komunikacije koja je prilagođenija situaciji u kojoj korisnik treba da ostane fokusiran na vožnju, dok telefon može da ostane van ruku.

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Istorija poziva i omiljeni kontakti

Ažuriranje ne donosi promene samo kada su u pitanju poruke. Meta je osvežila i interfejs WhatsApp-a koji se prikazuje na centralnom ekranu vozila, pa su sada dostupne funkcije koje ranije nisu bile deo ovog iskustva. Među njima je istorija poziva, odnosno pregled nedavnih razgovora, koji korisnik može da otvori direktno preko displeja automobila.

Druga važna novina odnosi se na omiljene kontakte. Korisnici sada mogu brže da dođu do osoba koje su označili kao najvažnije za pozivanje, bez prolaska kroz duže pretrage. Uz to, WhatsApp dobija i namensku ikonicu na početnom ekranu Android Auto i Apple CarPlay sistema, čime aplikacija postaje direktnije dostupna kroz interfejs automobila.

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Sve stiže kroz WhatsApp ažuriranje

Korisnici zbog novih funkcija ne moraju da instaliraju dodatni softver u automobilu niti da menjaju njegov sistem. Nove mogućnosti dolaze kroz samo ažuriranje WhatsApp aplikacije na pametnom telefonu, nakon čega se funkcije uvode u okviru Android Auto i Apple CarPlay platformi. Time je ceo proces vezan za aplikaciju, a ne za dodatne intervencije na infotainment sistemu vozila.

Ipak, činjenica da je ažuriranje počelo da se distribuira ne znači da će ga svi korisnici dobiti istog trenutka. Meta funkcionalnosti pušta postepeno, u zavisnosti od regiona i uređaja, pa će kod pojedinih korisnika nove opcije biti dostupne ranije nego kod drugih. Zbog toga je za sada najvažnije imati ažuriranu verziju WhatsApp-a i sačekati da nove mogućnosti budu uključene za konkretan uređaj.

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Nove funkcije ne stižu svima

Postepeno uvođenje znači da korisnici Android Auto i Apple CarPlay platformi mogu imati različito iskustvo u istom periodu. Dok će jedni već moći da koriste glasno čitanje poruka, diktiranje odgovora, istoriju poziva i omiljene kontakte, drugi će na iste funkcije morati još da sačekaju. Meta ovakav način distribucije koristi kako bi nove mogućnosti postepeno učinila dostupnim različitim uređajima i regionima.

Očekuje se da u narednim nedeljama nove opcije budu dostupne svim korisnicima obuhvaćenim ažuriranjem. Do tada nema potrebe za dodatnom instalacijom u automobilu, već je dovoljno redovno ažurirati WhatsApp na telefonu. Kada funkcije budu aktivirane za konkretan uređaj, vozač će dobiti pristup novom načinu korišćenja aplikacije kroz Android Auto i Apple CarPlay.