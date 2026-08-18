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Danas u Kaliforniji počinje novo suđenje protiv kompanije Meta, a u centru spora nalaze se Instagram i Facebook. Četiri savezne države: Kalifornija, Kolorado, Kentaki i Nju Džersi, tvrde da je Meta svesno razvijala funkcije koje privlače decu i tinejdžere i podstiču ih da što duže ostanu na platformama. Države kompaniju optužuju i da je javnost dovodila u zabludu kada je govorila o bezbednosti svojih aplikacija.

Ovaj postupak deo je šire tužbe u kojoj učestvuje 29 američkih saveznih država. One tvrde i da je Meta znala da na Instagramu i Facebooku postoje korisnici mlađi od 13 godina, a da je uprkos tome prikupljala njihove podatke bez odgovarajuće saglasnosti. Time je, prema navodima tužilaca, kompanija mogla da prekrši američki zakon koji štiti privatnost dece.

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1,4 biliona dolara - cifra koja privlači pažnju

Najneverovatniji deo ovog slučaja i tužbe je iznos od 1,4 biliona dolara. Meta je u sudskom podnesku navela da bi potencijalne kazne koje države traže mogle da dostignu upravo taj iznos. Kompanija smatra da je takav zahtev potpuno nerealan i da bi predstavljao ogroman udar na poslovanje.

Važno je, međutim, da se ova cifra ne predstavi kao već određena kazna. 1,4 biliona dolara predstavlja potencijalnu izloženost koju je Meta navela u sudskom postupku, a ne iznos koji je sud već dosudio. Sudija Ivon Gonzalez Rodžers već je izrazila sumnju u opravdanost tako visokog iznosa. Kolika bi eventualna kazna mogla da bude, biće odlučeno tek nakon postupka.

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Problem za Metu nije samo novac

Države od Mete ne traže samo novčanu kaznu. One žele i konkretne promene u načinu na koji Instagram i Facebook funkcionišu za mlade korisnike. Među zahtevima su promene sistema preporuka, ograničavanje funkcija koje podstiču dugo korišćenje aplikacija i drugačiji pristup zaštiti podataka dece.

To znači da bi eventualni poraz mogao da promeni više od Metinog finansijskog izveštaja. Ako sud prihvati zahteve tužilaca, kompanija bi mogla da bude primorana da menja pojedine funkcije svojih najpopularnijih platformi. Za korisnike bi se to moglo videti direktno u načinu na koji dobijaju sadržaj, obaveštenja i preporuke.

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Države nemaju dovoljno dokaza

Meta odbacuje optužbe i tvrdi da države nisu dokazale da je kompanija namerno obmanjivala korisnike ili da je svoje proizvode napravila sa ciljem da nanese štetu deci. Kompanija takođe osporava način na koji su izračunate potencijalne kazne i smatra da su zahtevi država nesrazmerni.

Za Metu je problem što se ovo suđenje održava nakon nekoliko drugih nepovoljnih ishoda. U prethodnim slučajevima porote i sudovi već su doneli odluke protiv kompanije zbog pitanja povezanih sa bezbednošću mladih korisnika. Meta je najavila žalbe na neke od tih odluka, ali svaki novi poraz povećava pritisak na kompaniju.

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Zakerberg bi mogao da svedoči

Suđenje bi trebalo da traje oko šest do osam nedelja, a među mogućim svedocima nalaze se izvršni direktor Mete Mark Zakerberg i šef Instagrama Adam Moseri. Njihova svedočenja mogla bi da budu posebno važna jer će se tokom procesa razmatrati kako su u kompaniji donošene odluke o funkcijama namenjenim mladim korisnicima.

Posebnost ovog postupka je i uloga porote. Osam porotnika neće imati poslednju reč, već će njihova odluka biti savetodavna, dok će konačnu odluku doneti sutkinja Ivon Gonzalez Rodžers. Zbog toga bi narednih šest nedelja moglo da bude ključno za Metu jer iza mogućih milijardi, pa čak i 1,4 biliona dolara, stoji pitanje koje bi moglo da promeni način na koji najveće društvene mreže posluju sa decom i tinejdžerima.