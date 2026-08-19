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Reddit je započeo testiranje formata koji bi mogao da promeni način na koji korisnici konzumiraju sadržaj na ovoj platformi. Umesto da objave budu dostupne samo kroz klasičan tekst, određeni sadržaji sada mogu da se predstave i u audio ili video obliku. Ideja je jednostavna: korisnik bi mogao da prati ono što se objavljuje na Redditu čak i u situacijama kada nije u mogućnosti da sedi i čita ekran.

Ovakav pristup posebno bi mogao da odgovara ljudima koji Reddit koriste dok su u pokretu. Tokom šetnje ili vežbanja, na primer, slušanje sadržaja može biti praktičnije od čitanja. Reddit zato kroz ograničeni test pokušava da sazna koliko korisnicima odgovara mogućnost da sami izaberu način na koji će pratiti određenu objavu.

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Ideja koja već ima poznat uzor

Novi pristup nije nastao bez razloga. Reddit sadržaj već neko vreme dobija drugačiji život na platformama kao što su TikTok i Instagram, gde se popularne objave često pretvaraju u video-snimke. Tekst se tada čita automatski, dok se u pozadini prikazuje neki drugi vizuelni sadržaj, poput snimaka video-igara ili kuvanja. Na taj način priče koje su prvobitno nastale kao tekst postaju deo formata koji je prilagođen gledanju i slušanju.

Reddit sada ispituje da li bi sličan način predstavljanja mogao da funkcioniše direktno na njegovoj platformi. Umesto da korisnici nailaze na prerade Reddit objava na drugim mrežama, kompanija želi da proveri kako bi se takvo iskustvo ponašalo unutar samog Reddita. Pilot-test bi trebalo da pokaže koji formati privlače najviše pažnje i da li postoji dovoljno interesovanja za ovakav način korišćenja sadržaja.

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Prvi test neće obuhvatiti sve korisnike

Za početak, nova mogućnost biće prilično ograničena. Reddit je testira samo u odabranim zajednicama, a obuhvaćene su određene objave na engleskom jeziku. Funkcija je predviđena za Reddit aplikacije na uređajima sa iOS i Android operativnim sistemima, što znači da neće svaki korisnik odmah moći da je isproba.

Ograničen početak omogućava Redditu da pažljivije prati reakcije korisnika pre nego što odluči o eventualnom širenju funkcije. U okviru testa korisnici mogu da biraju između uobičajenog čitanja objave i njenog slušanja. Time se ne menja sama objava, već se uvodi još jedan način da se njen sadržaj konzumira.

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Stiv Hafman vidi priliku za drugačije iskustvo

Izvršni direktor Reddita Stiv Hafman smatra da bi ovakav format mogao da bude posebno zanimljiv ljudima koji žele da prate objave dok rade nešto drugo. Umesto da tokom treninga ili šetnje pokušavaju da čitaju tekst na telefonu, mogli bi da ga slušaju. Na taj način Reddit bi svoj sadržaj učinio pogodnijim za situacije u kojima korisnik ne može stalno da gleda u ekran.

Istovremeno, ovaj potez pokazuje da Reddit razmatra kako da svoj tradicionalno tekstualni sadržaj prilagodi navikama koje su popularizovale druge društvene mreže. Ipak, cilj nije da se postojeće iskustvo ukine, već da se ponudi dodatna mogućnost. Korisnik bi tako mogao da bira između čitanja sadržaja i njegovog slušanja, u zavisnosti od situacije u kojoj se nalazi.

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Tekst ostaje u centru Reddit iskustva

Uvođenje audio i video formata ne znači da Reddit napušta ono po čemu je prepoznatljiv. Originalne tekstualne objave ostaju deo platforme, a korisnici će i dalje moći da ih čitaju, komentarišu i učestvuju u razgovorima na način na koji su to činili do sada. Novi formati služe kao dodatni sloj preko postojećeg sadržaja, a ne kao njegova zamena.

Za Reddit je zato važno da pronađe ravnotežu između novih načina konzumiranja sadržaja i autentičnosti svojih zajednica. Platforma kroz ovaj test pokušava da odgovori na pitanje da li korisnici žele da Reddit objave prate i u drugačijem obliku, posebno u trenucima kada im klasično čitanje nije najpraktičnije. Tek nakon reakcija na pilot-test biće jasnije kakvu će budućnost ovaj format imati na platformi.