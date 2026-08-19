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YouTube od 24. avgusta menja način na koji računa preglede. Čim video počne da se reprodukuje, odnosno čim se pojavi prvi frejm, reprodukcija će biti zabeležena kao pregled. Do sada je za pojedine formate postojao dodatni uslov u pogledu vremena gledanja, pa će nova pravila promeniti način na koji se broj pregleda formira odmah nakon objavljivanja sadržaja.

Promena će važiti širom sveta i obuhvatiće sve video formate. YouTube je sličan korak već napravio prošle godine kada je promenio način brojanja javnih pregleda za Shorts, a sada isti princip proširuje na ostatak platforme. Za gledaoce se praktično ništa neće promeniti, ali bi kreatori mogli da primete brže povećanje broja pregleda, naročito u prvim minutima i satima nakon objave.

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YouTube ukida dodatno čekanje

Suština promene je prilično jednostavna. Ako korisnik pokrene video, YouTube će taj događaj odmah računati kao pregled, bez čekanja da sadržaj bude reprodukovan određeno vreme. Drugim rečima, više nije potrebno da gledalac ostane uz video kako bi se njegova reprodukcija registrovala u javnom brojaču pregleda.

To može napraviti primetnu razliku u statistici novih videa. Broj pregleda mogao bi da raste brže nego ranije, ali će sam broj istovremeno davati nešto drugačiju sliku o ponašanju publike. Visoka cifra više neće nužno značiti da su gledaoci dugo ostali uz sadržaj, već pre svega da je veliki broj njih započeo reprodukciju.

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Jedna pravila za sve formate

Do sada nije postojao potpuno isti sistem za sve vrste sadržaja na YouTubeu. Različiti formati imali su različite načine brojanja pregleda, što je moglo da oteža kreatorima poređenje rezultata. Upravo su zbog toga tražili jednostavniju metriku koja bi bila doslednija bez obzira na to da li objavljuju Shorts ili druge vrste videa.

Sada se taj pristup proširuje na celu platformu. YouTube time pokušava da napravi jedan standard za brojanje pregleda, pa će se reprodukcija registrovati u istom trenutku bez obzira na format videa. To ne menja ono što se dešava na ekranu korisnika, već način na koji se njegovo pokretanje videa beleži u statistici.

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Monetizacija ostaje ista

Iako bi novi sistem mogao da dovede do bržeg rasta broja pregleda, YouTube naglašava da to ne menja pravila monetizacije. Promena takođe neće uticati na uslove za ulazak u YouTube Partner Program. Kreatori zato ne bi trebalo da očekuju da će samo zbog novog načina brojanja automatski ostvarivati veću zaradu.

To je važno jer bi veći broj javno prikazanih pregleda lako mogao da stvori pogrešan utisak o finansijskom efektu promene. Brojač će se menjati, ali pravila koja određuju monetizaciju ostaju ista. Za kreatore će zato broj pregleda i dalje biti samo jedan deo ukupne slike o uspešnosti sadržaja.

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Nova statistika menja sliku

Za kreatore bi promena mogla da bude posebno vidljiva kada budu pratili rezultate odmah nakon objavljivanja videa. Pošto će svaki početak reprodukcije biti registrovan, broj pregleda može brže da raste i da posluži kao direktniji pokazatelj koliko je ljudi pokrenulo određeni sadržaj. YouTube smatra da će tako kreatori lakše proceniti ukupni domet svojih kanala.

To bi moglo da bude korisno i kada svoje rezultate predstavljaju potencijalnim brendovima i sponzorima. Ipak, novi broj pregleda treba posmatrati u kontekstu činjenice da sada označava početak reprodukcije, a ne nužno duže gledanje. Nova pravila počinju da važe 24. avgusta 2026. godine, globalno i za sve video formate.