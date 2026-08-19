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Voyah je izveo prilično neobičan test svog električnog automobila Passion S, koji je u testnom tunelu u Vuhanu uspeo da napravi puni krug od 360 stepeni. Električni automobil je tokom dela manevra vozio potpuno naglavačke, a ceo poduhvat snimljen je u jednom neprekinutom kadru. Proizvođač tvrdi da automobil nije pretrpeo posebne konstrukcijske izmene i da u završnom snimku nisu korišćeni specijalni efekti.

Poduhvat je očigledno zamišljen kao demonstracija tehnoloških mogućnosti automobila, a ne kao nešto što bi vozači mogli da primene na običnom putu. Voyah je pritom naglasio da je korišćen serijski Passion S, sa punom baterijom i sistemima pomoći u vožnji. Time je proizvođač pokušao da pokaže da iza spektakularnog snimka ne stoji samo atraktivan reklamni trik, već i pažljivo izveden test.

Kako je ostao na plafonu tunela

Da bi automobil mogao da završi puni krug po unutrašnjosti tunela, bilo je neophodno održati dovoljnu brzinu i pravilnu putanju. Prema tehničkim analizama, Passion S je u zakrivljeni deo morao da uđe brzinom od približno 130 km/h, uz ugao upravljanja od oko 16 stepeni. Kada se automobil našao na gornjem delu kružne putanje, brzina je morala da bude dovoljno velika da ga centripetalna sila zadrži na putanji.

Upravo je taj deo manevra bio najkritičniji. Premala brzina mogla je da dovede do gubitka kontakta sa površinom tunela, dok bi svaka veća greška u putanji mogla da poremeti ceo prolazak. Moderni električni pogon pritom ima nekoliko karakteristika koje su mogle da pomognu, uključujući trenutni obrtni moment, preciznu kontrolu proklizavanja i baterijski paket smešten nisko u podvozju.

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Voyah se ugledao na Šumahera

Ovaj poduhvat ima prilično jasnu automobilsku inspiraciju. Šesnaest godina nakon reklame u kojoj je Mihael Šumaher vozio Mercedes-Benz SLS AMG kroz tunel, Voyah je pokušao da izvede sopstvenu verziju sličnog spektakla. Razlika je u tome što je ovog puta glavnu ulogu imao električni automobil, a proizvođač je želeo da naglasi njegove savremene tehnološke karakteristike.

Voyah nije skrivao vezu sa starom reklamom, već je upravo nju iskoristio kao polaznu tačku za novi poduhvat. Kompaniji je bilo važno i da pokaže da se automobil zaista kretao kroz tunel, zbog čega je objavljen snimak cele vožnje u jednom kadru. Takav pristup trebalo je da otkloni sumnje da su u realizaciji korišćeni specijalni efekti ili da je deo manevra naknadno montiran.

Nije sve prošlo iz prvog pokušaja

Iza uspešnog snimka bilo je i neuspelih pokušaja. Prema navodima koje prenosi CarNewsChina, jedan od ranijih pokušaja izveden je sa kamufliranim prototipom, ali automobil tada nije uspeo da završi ceo manevar. Objavljen je i snimak jednog od tih pokušaja, na kojem se vidi kako vozilo ne uspeva da zadrži prolazak po plafonu tunela.

To pokazuje koliko je preciznost bila važna za ovaj test. Automobil je morao da dostigne odgovarajuću brzinu, zadrži putanju i nastavi bez naglih promena koje bi mogle da poremete ravnotežu. Čak bi i intervencija sistema stabilnosti koja bi smanjila snagu u pogrešnom trenutku mogla da ugrozi ceo prolazak. Uspešan pokušaj zato nije bio samo pitanje postizanja velike brzine, već i njenog preciznog održavanja.

Spektakl bez praktične primene

Voyah je 13. avgusta objavio da je serijski Passion S uspešno izveo tunelsku petlju od 360 stepeni. Automobil je tokom testa koristio punu bateriju i ugrađene sisteme pomoći u vožnji, dok je završni snimak napravljen bez prekida. Iako takav manevar nema praktičnu svrhu u svakodnevnom saobraćaju, proizvođač ga je iskoristio kao način da demonstrira kontrolu automobila i privuče pažnju javnosti.

Vožnja naglavačke kroz tunel zato je pre svega spektakularna demonstracija, a ne nova funkcija koju bi vozači trebalo da očekuju na svojim svakodnevnim putovanjima. Ipak, činjenica da je Passion S uspeo da završi puni krug pokazuje koliko precizna kontrola električnog pogona i savremeni sistemi upravljanja mogu da budu važni u ekstremnim uslovima. Voyah je na ovaj način dobio upravo ono što je želeo: snimak koji je teško ignorisati.