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Apple će promeniti način na koji korisnicima iPhone uređaja u Evropskoj uniji prikazuje opciju koja se odnosi na praćenje aktivnosti u aplikacijama i na veb-sajtovima. Izmena dolazi nakon primedbi regulatora za zaštitu konkurencije, posebno nemačkog tela za kartele, koje je ocenilo da postojeći način funkcionisanja može da stavlja aplikacije drugih kompanija u nepovoljniji položaj u odnosu na Apple-ove sopstvene usluge.

Funkcija korisnicima omogućava da odluče da li će aplikacijama dozvoliti prikupljanje podataka o njihovim aktivnostima na drugim servisima radi oglašavanja. Apple je ovu mogućnost godinama predstavljao kao deo pristupa usmerenom na zaštitu privatnosti, dok je industrija digitalnog oglašavanja kritikovala način na koji je takva odluka predstavljena i primenjena. Sada će, prema dogovorenim izmenama, prikaz opcija biti jednostavniji i neutralniji.

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Regulatori osporili tretman aplikacija

Nemačka kancelarija za kartele posebno je problematizovala činjenicu da su određeni zahtevi važili za pružaoce aplikacija trećih strana, dok ista pravila nisu na identičan način obuhvatala Apple-ove sopstvene usluge. Regulator je ocenio da takav pristup može otvoriti pitanje jednakih uslova za kompanije koje se takmiče na istom tržištu.

Predsednik nemačke kancelarije za kartele Andreas Mundt naveo je da je upravo mogućnost različitog tretmana sopstvenih i konkurentskih ponuda bila razlog za zabrinutost sa stanovišta zaštite konkurencije. U februaru 2025. godine regulator je izneo preliminarnu procenu prema kojoj bi dizajn funkcije mogao da predstavlja problem u okviru pravila koja se odnose na zloupotrebu tržišne pozicije.

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Menja se i izgled samog izbora

Jedna od vidljivijih promena odnosiće se na formulacije koje korisnik vidi na ekranu. Reč „praćenje“ biće uklonjena sa stranice za izbor, dok će postojeće opcije biti zamenjene jednostavnijim izborom između „Dozvoli“ i „Odbij“. Pored toga, operateri aplikacija dobiće mogućnost da ponovo zatraže dozvolu za praćenje aktivnosti korisnika na drugim aplikacijama i veb-sajtovima.

Apple će istovremeno prilagoditi izgled obaveštenja tako da prozori koji se odnose na njegove usluge budu sličniji onima koje koriste aplikacije drugih pružalaca. Prema navodima regulatora, cilj je da sadržaj, jezik i vizuelni izgled obaveštenja budu neutralniji. Izdavači aplikacija i pružaoci sadržaja trebalo bi takođe da imaju više prostora da korisnicima objasne ulogu personalizovanog oglašavanja u svom poslovnom modelu.

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Apple odgovara na više postupaka

Apple je saopštio da je tokom pripreme promena sarađivao sa nemačkim uredom za kartele, drugim nacionalnim regulatorima i Evropskom komisijom. Kompanija je navela da su izmene osmišljene tako da odgovore na različite postupke koji su se vodili u vezi sa funkcijom za obaveštenje o praćenju aplikacija.

Istovremeno, Apple je ranije tvrdio da njegove sopstvene aplikacije ne prikupljaju podatke o aktivnostima korisnika unutar aplikacija drugih pružalaca usluga. Nemački regulator je, međutim, ukazivao na pitanje mogućeg povezivanja podataka iz različitih izvora, uključujući App Store, Apple ID i povezane uređaje, i njihovog korišćenja u reklamne svrhe.

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Promena važi za korisnike koji su u EU

Nova verzija obaveštenja biće namenjena korisnicima koji se u trenutku korišćenja nalaze na teritoriji Evropske unije, bez obzira na njihovu zemlju porekla. To znači da se primena promene vezuje za lokaciju korisnika, a ne za njegovo državljanstvo ili zemlju iz koje je uređaj nabavljen. Za korisnike u Srbiji, prema navedenom pravilu, ova konkretna izmena neće se primenjivati na isti način.

Pritisak regulatora nije ograničen samo na Nemačku. Francusko telo za zaštitu konkurencije kaznilo je Apple sa 150 miliona evra u martu 2025. godine, dok je italijanski AGCM u decembru iste godine utvrdio povredu pravila konkurencije i izrekao kaznu od 98,6 miliona evra. Promene će se u početku primenjivati u većini evropskih zemalja, dok će Poljska imati drugačiji raspored zbog nastavka saradnje Apple-a sa tamošnjim regulatorom.