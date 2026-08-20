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Novi BYD Denza N8 donosi domet koji je do skoro bio teško zamisliv za veliki potpuno električni SUV. Prema najnovijim podacima iz regulatornih prijava kineskog Ministarstva industrije i informacionih tehnologija, jedna verzija ovog modela može da pređe 1.003 kilometra sa potpuno napunjenom baterijom prema kineskom CLTC ciklusu. Time električni N8 dostiže nivo koji je ranije bio rezervisan za plug-in hibride, uključujući prethodnu generaciju koja je do 1.030 kilometara dolazila uz kombinovani pogon.

Za ovakav rezultat ključna je baterija kapaciteta 130,15 kWh, zasnovana na LFP hemiji. To je ogroman kapacitet za putnički automobil, ali upravo razvoj LFP tehnologije omogućio je kompaniji BYD da je koristi i u vozilima višeg segmenta. Za kupce kojima ekstremni domet nije prioritet postoji i baterija od 105,792 kWh, dok se, u zavisnosti od verzije pogona, navode CLTC dometi od 800, 840, 970 i 1.003 kilometra.

Foto: Shutterstock

Veliki SUV dobija i produženu verziju

Denza je novi N8 pripremila u dve karoserijske varijante, što pokazuje koliko su dimenzije vozila prilagođene velikoj bateriji i prostranoj putničkoj kabini. Standardni model dugačak je 5.150 milimetara, širok 1.999 i visok 1.820 milimetara, uz međuosovinsko rastojanje od 3.075 milimetara. Reč je o gabaritima koji ga svrstavaju među zaista velike SUV modele.

N8L je još duži i ukupno meri 5.200 milimetara, dok širina i međuosovinsko rastojanje ostaju isti. Veća karoserija donosi nešto više prostora, ali i veću masu i otpor vazduha, pa verzija sa baterijom od 130,15 kWh prema CLTC standardu ima domet od 960 kilometara. Dizajn pritom nije doživeo radikalan zaokret: zadržan je prepoznatljiv prednji deo, dok su pozadi doterana tanka, paralelno postavljena svetla.

1/7 Vidi galeriju BYD Denza N8 Velika baterija, veliki domet i ogromna snaga Foto: BYD

Od porodičnog SUV-a do 1.193 KS

Osnovu ponude čini verzija sa pogonom na zadnje točkove i jednim elektromotorom. Kupci mogu da biraju između motora snage 320 kW, odnosno 429 KS, i snažnije opcije od 370 kW ili 497 KS. Za veliki luksuzni SUV takve brojke predstavljaju više nego dovoljno rezerve snage, ali Denza je otišla još dalje sa verzijom sa tri elektromotora i pogonom na sva četiri točka.

Najmoćnija konfiguracija koristi jedan motor od 270 kW na prednjoj osovini i dva motora od po 310 kW na zadnjim točkovima. Zajednička snaga dostiže čak 890 kW, odnosno 1.193 KS. Tako N8, uprkos tome što je zamišljen kao veliki porodični i luksuzni SUV, dobija performanse koje ga približavaju znatno sportskijim automobilima.

Denza više nije samo sporedni projekat

Pozicija brenda Denza značajno se promenila u odnosu na njegove početke. Kompanija je svojevremeno bila zajednički projekat BYD-a i Mercedes-Benz-a, sa podjednakim vlasničkim udelima. Nakon što je BYD preuzeo veću kontrolu, pravac razvoja brenda se promenio, a Denza je dobila ulogu svojevrsne tehnološke izložbene platforme za napredne pogonske sisteme i baterije.

Uspeh modela D9 dodatno je ojačao tu poziciju, a rezultati prodaje pokazuju da interesovanje za brend raste. Denza je u junu isporučila više od 20.000 vozila za jedan mesec, dok je u julu zabeleženo 19.196 isporuka. To je bio pad od 5,7 odsto u odnosu na prethodni mesec, ali istovremeno rast od 68,8 odsto u odnosu na jul prethodne godine.

Foto: Daimler Truck

Električni SUV bez hibridnog kompromisa

Najvažnija karakteristika novog N8 ipak nije ogromna snaga najskuplje verzije, već pokušaj da se ukloni jedan od glavnih kompromisa velikih električnih SUV modela. Do sada je velika masa takvih vozila često značila i potrebu za velikom baterijom, dok su proizvođači za duga putovanja nudili hibride kao sigurniju opciju. Novi N8 pokazuje koliko se ta računica promenila.

Baterija od 130,15 kWh i deklarisani domet veći od 1.000 kilometara prema CLTC metodologiji stavljaju Denza N8 u potpuno drugačiju poziciju. Naravno, stvarni domet u vožnji zavisi od brzine, temperature, opterećenja i drugih uslova i ne treba ga poistovećivati sa laboratorijskom CLTC vrednošću. Ipak, sam podatak pokazuje koliko je napredovala električna tehnologija i koliko se približava trenutak u kojem veliki SUV više ne mora automatski da se oslanja na hibridni pogon zbog dugih putovanja.