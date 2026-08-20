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Kineska privatna svemirska kompanija LandSpace ostvarila je značajan uspeh sa raketom Zhuque-3, čiji je prvi stepen nakon orbitalnog lansiranja uspešno vraćen na Zemlju. Booster je tokom povratka prošao kroz atmosferu, izveo potrebne manevre i završio misiju kontrolisanim uspravnim sletanjem na kopno.

Poseban značaj ovog događaja je u tome što sletanje nije bilo deo zasebnog testa. Zhuque-3 je prethodno obavila stvarnu orbitalnu misiju i uspešno postavila satelit u orbitu. Povratak prvog stepena nakon takvog leta predstavlja znatno zahtevniji poduhvat od kratkih demonstracionih letova, jer zahteva preciznu kontrolu tokom čitavog procesa povratka.

Foto: printscreen YT

Pokazala šta može posle orbitalnog leta

RaketaZhuque-3 visoka je oko 66 metara i koristi metan i tečni kiseonik kao pogonsko gorivo. Takva kombinacija sve je zastupljenija među novim generacijama raketa, između ostalog zbog potencijala za jednostavnije održavanje motora i njihovu ponovnu upotrebu.

Nakon odvajanja od ostatka rakete, prvi stepen započeo je povratak prema Zemlji. U završnoj fazi koristio je sopstvene motore za kontrolu leta i usporavanje, nakon čega je pomoću stajnog trapa izveo uspravno sletanje. Time je LandSpace demonstrirao ključni deo tehnologije koja bi u budućnosti mogla da omogući višestruko korišćenje istog raketnog stepena.

Foto: LandSpace

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SpaceX je i dalje daleko po iskustvu

Ovakav rezultat ne znači da je LandSpace već dostigao nivo operativne zrelosti koji ima SpaceX. Kompanija je tokom prethodnih godina veliki broj puta uspešno vraćala prve stepene rakete Falcon 9, pretvarajući njihovo sletanje u relativno rutinski deo svojih misija.

Upravo je višestruka upotreba raketnih stepena jedna od ključnih prednosti takvog sistema, jer omogućava češća lansiranja uz ponovno korišćenje značajnog dela rakete. LandSpace se sada nalazi na mnogo ranijoj tački tog razvoja i tek treba da pokaže koliko pouzdano i često može da ponavlja postupak sa Zhuque-3.

Foto: Shutterstock

Kina sve ozbiljnije razvija svemirski sektor

Uspeh Zhuque-3 pokazuje da kineske privatne svemirske kompanije sve više ulaze u područje tehnologije koje je dugo bilo povezano sa državnim svemirskim programima. Povratak prvog stepena nakon orbitalnog leta jedan je od najzahtevnijih elemenata razvoja raketa za višekratnu upotrebu.

Za LandSpace ovo zato nije samo uspešno sletanje jednog boostera. Kompanija je pokazala da može da poveže dve zahtevne faze iste misije dopremanje korisnog tereta u orbitu i kontrolisani povratak prvog stepena na Zemlju. Upravo takav način rada predstavlja osnovu budućih sistema koji bi trebalo da smanje troškove i povećaju učestalost orbitalnih lansiranja.

Pravi test tek počinje

Iako je rezultat značajan, jedna uspešna misija sama po sebi nije dovoljna da bi Zhuque-3 postala potpuno operativan sistem za višekratnu upotrebu. LandSpace sada mora da pokaže da može pouzdano da ponavlja lansiranja, povratak prvog stepena i njegovo ponovno korišćenje, što je proces koji zahteva dugoročno iskustvo.

Ipak, kineska kompanija je ovim letom napravila važan tehnološki korak. Zhuque-3 je uspešno poslala satelit u orbitu, a zatim vratila veliki deo rakete na Zemlju. Ako LandSpace uspe da ovaj postupak pretvori u ponovljivu praksu, Kina bi mogla da dobije još jednog ozbiljnog igrača u trci za sve jeftinijim i češćim svemirskim lansiranjima.