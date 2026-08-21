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Mnogo razgovora sa Mark Zakerbergom, brojna upozorenja i podaci o iskustvima tinejdžera ali, prema svedočenju Artura Behara, nijedan odgovor. Bivši bezbednosni inženjer Mete pojavio se kao prvi svedok na velikom suđenju kompaniji u Kaliforniji i pred porotom izneo tvrdnje o problemima za koje kaže da je godinama prijavljivao najvišem rukovodstvu. U centru njegovog svedočenja nisu bili samo interni podaci, već i iskustvo njegove sopstvene ćerke na Instagramu.

Tinejdžerka je, prema Beharovim rečima, dobijala neželjene seksualne poruke, fotografije muških genitalija i mizogine uvrede. Kada mu je rekla da prijavljivanje takvog sadržaja preko zvaničnih kanala ne funkcioniše kako bi trebalo, Behar je počeo detaljnije da istražuje iskustva mladih korisnika. Njegovo svedočenje sada je deo postupka u kojem 29 državnih tužilaca optužuje Metu da je proizvode dizajnirala tako da podstiču zavisnost mladih i nanose im štetu.

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Godinama je slao upozorenja

Behar tvrdi da je tokom rada u kompaniji više puta upozoravao rukovodstvo Facebook-a i Instagrama na štetan sadržaj kojem su mladi korisnici bili izloženi. Sa Zakerbergom je, prema njegovim rečima, razgovarao najmanje sto puta. Ipak, kada ga je sud pitao da li mu je izvršni direktor ikada odgovorio na takva upozorenja, Beharov odgovor bio je kratak i direktan: nije.

Posebnu pažnju tokom suđenja privukao je imejl iz 2021. godine koji je Behar poslao direktno Zakerbergu. U njemu je upozorio na stalne prijave štetnog sadržaja i posledice koje takva iskustva mogu imati po mentalno zdravlje tinejdžera. Poruku je poslao nakon što je Zakerberg javno rekao da Facebook ne stavlja profit ispred bezbednosti korisnika. Behar je pred porotom rekao da je smatrao da je time stvoren pogrešan utisak o posvećenosti kompanije mladim ljudima.

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Brojke je teško je ignorisati

Nakon iskustva svoje ćerke, Behar je počeo da prikuplja podatke o tome šta tinejdžeri zaista doživljavaju na Instagramu. U anketama koje je sprovodio, 51 odsto korisnika reklo je da je u prethodnih sedam dana imalo loše ili štetno iskustvo na platformi. Prema njegovom svedočenju, sadržaj je uklonjen u samo 0,02 odsto tih slučajeva.

Rezultate je, kako je naveo, slao najvišem rukovodstvu Mete, uključujući Zakerberga i Adama Moserija. Tokom unakrsnog ispitivanja, Metin advokat pokušao je da ispita Beharov odnos prema bivšem poslodavcu i njegovom rukovodstvu. Pitao ga je da li je imao Zakerbergovu podršku, da li je iz kompanije otišao u dobrim odnosima i da li je ponosan na posao koji je tamo radio. Na sva tri pitanja Behar je odgovorio potvrdno.

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Meta odbacuje optužbe

Državni tužioci tvrde da Meta prikuplja podatke dece mlađe od 13 godina bez saglasnosti roditelja i da time krši savezne i državne zakone. Megan O'Nil, zamenica državnog tužioca za Kaliforniju, poručila je u uvodnoj reči da Meta nije ispunila ono što se od nje očekuje. Tužioci žele i promene u dizajnu proizvoda kompanije, a postupak bi mogao da ima posledice daleko veće od same novčane kazne.

Meta sve optužbe odbacuje. Advokat kompanije Pol Šmit priznao je da društvene mreže mogu predstavljati problem za korisnike, ali je tvrdio da Meta ima alate kojima pokušava da te probleme reši. Naveo je i da deca mlađa od 13 godina ne mogu da otvore nalog, kao i da je kompanija ugasila više od milion naloga mladih korisnika.

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Ulog je čak 200 milijardi dolara

Ako Meta bude proglašena odgovornom, potencijalna odšteta mogla bi da dostigne 200 milijardi dolara, koliko je iznosio ukupan godišnji prihod kompanije tokom 2025. godine. Međutim, novac nije jedina stvar koja je na stolu. Zahtev tužilaca da Meta promeni način na koji su njeni proizvodi dizajnirani mogao bi da zadire direktno u model koji kompaniji donosi prihod.

Behar je pred sudom objasnio i zašto funkcije poput beskonačnog skrolovanja imaju toliku vrednost za Metu. Duže zadržavanje korisnika znači više pregleda, više prostora za oglase i, samim tim, veći prihod. Suđenje u Oklandu trebalo bi da traje najmanje šest nedelja. Tokom procesa očekuje se svedočenje Zakerberga, Moserija, drugih rukovodilaca, kao i stručnjaka koji se bave mentalnim zdravljem i zavisnošću kod dece.