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Četiri letelice, osam elektromotora na svakoj i trka oko pilona iznad aerodroma. Upravo tako je izgledala prva organizovana trka Jetson ONE modela, održana tokom događaja UP.Summit u Arkanzasu. Umesto klasične piste i automobila, takmičari su se nadmetali u vazduhu, u malim električnim eVTOL letelicama koje pilotira jedna osoba.

Događaj je održan na aerodromu Bentonville Municipal Airport, pred publikom koja je mogla da vidi tehnologiju iz mnogo praktičnijeg ugla nego tokom uobičajene prezentacije. UP.Summit okuplja oko 300 inovatora iz oblasti transporta, a upravo je Jetson ONE bio jedna od atrakcija javnog programa. Među pilotima se našao i Tomas Patan, tehnički direktor i jedan od suosnivača Jetsona, dok je sama trka poslužila kao demonstracija mogućnosti letelice koju kompanija vidi kao potencijalno lično prevozno sredstvo.

1/10 Vidi galeriju Jetson ONE pokazao novu stranu lične avijacije Foto: printscreen YT

Osam propelera, jedna ruka i oko 20 minuta leta

Jetson ONE ne izgleda kao klasičan avion, niti pokušava da bude njegova manja verzija. Otvorena konstrukcija od aluminijuma i ugljeničnih vlakana nosi osam elektromotora i osam propelera, dok se pilot nalazi praktično u centru letelice. Bez baterija masa iznosi oko 55 kilograma, odnosno približno 115 kilograma kada se baterije uključe u ukupnu težinu.

Upravljanje je zamišljeno što jednostavnije: pilot koristi džojstik sa četiri ose jednom rukom, a Jetson navodi da se osnovne komande mogu savladati za manje od pet minuta. Maksimalna brzina je softverski ograničena na oko 101 kilometar na sat, dok deklarisano vreme leta iznosi približno 20 minuta. Letelica može da dostigne visinu veću od 457 metara, ali upravo ograničeno vreme u vazduhu pokazuje da je reč o potpuno drugačijoj kategoriji prevoza od klasičnih letelica.

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Bezbednost stavili u prvi plan

Kod vozila koje pilotira osoba koja sedi izložena na otvorenoj konstrukciji, pitanje bezbednosti je teško zaobići. Jetson zato ONE oprema nizom sistema namenjenih smanjenju rizika u slučaju problema tokom leta. Konstrukcija je inspirisana trkačkim automobilima, a među ugrađenim sistemima su balistički padobran i automatsko sletanje.

Letelica može i da lebdi bez stalnog korišćenja komandi, dok kompanija navodi da može da nastavi let čak i ako jedan motor otkaže. Jetson takođe tvrdi da za upravljanje ONE modelom nije potrebna pilotska dozvola. Ipak, iskustvo prvog kupca pokazuje da jednostavne komande nisu isto što i potpuno odsustvo potrebe za obukom.

Prvi kupac prošao ozbiljniju obuku

Palmer Lakey, suosnivač kompanija Oculus i Anduril, postao je prvi kupac Jetson ONE modela, a svoju letelicu dobio je početkom septembra 2025. godine. Isporuka je tada stigla dve godine kasnije nego što je prvobitno bilo planirano, što pokazuje da put od atraktivnog prototipa do stvarnog proizvoda nije bio jednostavan.

Lakey je pre prvog samostalnog leta proveo oko 50 minuta na obuci. To je znatno više od vremena koje Jetson navodi za savladavanje osnovnih komandi, ali razlika ima smisla: jedno je naučiti kako se letelica kontroliše, a drugo prvi put samostalno poleteti u vozilu koje nema kabinu i klasične komande aviona. Cena takođe jasno pokazuje kome je proizvod trenutno namenjen Jetson ONE košta 128.000 dolara.

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Od atrakcije do stvarnog proizvoda

Jetson navodi da je do sada primio više od 500 porudžbina, dok se najranije nove isporuke očekuju tokom 2028. godine. Prva trka zato nije samo neobičan prizor za publiku: ona je deo pokušaja da se pokaže kako ovakva letelica izgleda kada se njome zaista upravlja u vazduhu, a ne samo kada stoji izložena na događaju.

Još je rano govoriti o tome da li će lična električna letela postati svakodnevno prevozno sredstvo. Za sada je Jetson ONE skup proizvod sa vremenom leta od oko 20 minuta i ograničenom dostupnošću. Ali pogled na četiri takve letelice kako istovremeno lete iznad aerodroma pokazuje koliko se brzo ideja koja je donedavno pripadala naučnoj fantastici približava stvarnom svetu.