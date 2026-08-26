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BYD je otvorio pretprodaju modela Da Han, velike limuzine iz porodice Dynasty. Automobil je dug 5,256 metara, dostupan je sa zadnjim ili pogonom na sva četiri točka, a najzanimljiviji podatak za sada je deklarisani domet od čak 1.008 kilometara u verziji sa zadnjim pogonom.

Još zanimljivija je cena. LiDAR Premium sa zadnjim pogonom košta oko 31.590 evra u pretprodaji, dok najskuplji Da Han EV, LiDAR Flagship sa pogonom na sva četiri točka, košta oko 38.250 evra. Time automobil ulazi u teritoriju velikih premium limuzina, ali sa cenom koja je daleko od onoga što se obično očekuje od te klase.

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Velika limuzina - ozbiljne performanse

Da Han je dug više od pet metara, ali njegove dimenzije ne znače da je napravljen samo za mirnu i udobnu vožnju. U verziji sa zadnjim pogonom koristi elektromotor snage 370 kW, dok model sa pogonom na sva četiri točka dobija još jedan motor od 200 kW. Zajedno razvijaju 570 kW, odnosno oko 764 KS, što je za ovako veliku limuzinu prilično ozbiljna brojka.

Snažnija verzija od 0 do 100 km/h stiže za samo 3,3 sekunde, uz maksimalnih 270 km/h. Još zanimljivije, ubrzanje od 100 do 150 km/h traje 3,2 sekunde. Da Han pri tome ima i upravljanje zadnjim točkovima, što kod automobila dugog 5,256 metara nije samo zanimljiv podatak na papiru. Ovakav sistem može da olakša manevrisanje pri nižim brzinama, ali i da doprinese stabilnosti pri većim.

1/9 Vidi galeriju BYD Da Han ulazi u premium klasu Foto: BYD

Domet od nije jedini adut

Kod električnog automobila ovakvih dimenzija veliki domet je očekivano jedna od glavnih tema. Najefikasnija verzija Da Hana prema kineskom CLTC ciklusu može da pređe do 1.008 kilometara, dok varijanta sa pogonom na sva četiri točka nudi do 880 kilometara. Baterijski paket može da ima kapacitet do 102,326 kWh.

Ipak, podatak o brzini punjenja možda je još zanimljiviji za svakodnevnu upotrebu. BYD navodi da se baterija može napuniti sa 10 na 97 odsto za svega devet minuta. Deklarisani domet treba posmatrati u okviru CLTC standarda, pa ga nije moguće direktno izjednačiti sa rezultatima drugih ciklusa, ali kombinacija velikog baterijskog paketa i ovako brzog punjenja svakako izdvaja Da Han među električnim limuzinama.

Premium klasa po iznenađujućoj ceni

Kada se saberu dimenzije, performanse, domet, tehnologija i cena, Da Han postaje mnogo više od još jednog velikog električnog automobila. BYD praktično pokušava da ponudi paket koji do sada nije bio uobičajen u ovoj cenovnoj zoni: ogromnu limuzinu sa više od 700 KS, naprednim sistemima pomoći vozaču i dometom koji prelazi 1.000 kilometara.

Upravo tu Da Han postaje potencijalno veoma zanimljiv konkurent tradicionalnim premium proizvođačima. Ako kupac za nešto više od 30.000 evra može da dobije automobil koji po specifikacijama ulazi u potpuno drugačiju kategoriju, pitanje više nije samo koliko je Da Han dobar, već koliko će njegovo pojavljivanje promeniti očekivanja kupaca.

Premium oprema bez kompromisa

Da Han ne pokušava da privuče kupce samo velikim brojkama. Sve verzije serijski dobijaju vazdušno vešanje DiSus-A sa dvostrukim komorama, upravljanje zadnjim točkovima i prednja sedišta sa funkcijom „nulte gravitacije“. Tu je i God’s Eye B sistem za pomoć vozaču sa LiDAR tehnologijom, koji dolazi u svim verzijama.

Spisak se tu ne završava. Automobil može da ima pametna stakla koja menjaju nivo zatamnjenja radi privatnosti, dok se za zvuk brine Devialet sistem sa čak 31 zvučnikom. Kada se ovome dodaju velike dimenzije, snažni pogonski sklopovi i napredna elektronika, postaje jasnije zašto BYD Da Han smešta u premium segment. Pravo pitanje, međutim, ostaje cena: koliko dugo će ovakav odnos opreme, performansi i cene biti izuzetak na tržištu?

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BYD ulazi u veoma nezgodan deo tržišta

Da Han će biti dostupan i kao plug-in hibrid, sa 1,5-litarskim turbo benzinskim motorom i elektromotorom od 200 kW, ali ta verzija još nije ušla u pretprodaju. Za sada su poznate tri električne konfiguracije, dve sa zadnjim i jedna sa pogonom na sva četiri točka.

Najveća zanimljivost kod Da Hana zato možda nije ni domet ni snaga, već odnos svega toga prema ceni. BYD ga pozicionira uz velike limuzine poput BMW Serije 7 i Mercedes-Benz S klase. Ako se ovaj cenovni odnos zadrži i van početnog tržišta, biće zanimljivo videti kako će tradicionalni premium proizvođači odgovoriti na automobil koji pokušava da ponudi vrlo ozbiljne brojke bez odgovarajuće premium cene.