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Akcije kineskog proizvođača električnih vozila Xpeng pale su u utorak na berzi u Hong Kongu za više od 9 odsto. Pad je usledio nakon što je kompanija objavila prognozu isporuka za treće tromesečje koja je bila slabija od očekivanja investitora. Istovremeno, Xpeng je u drugom tromesečju zabeležio neto gubitak od 1,34 milijarde juana, odnosno oko 200 miliona dolara.

Prihodi kompanije u drugom tromesečju porasli su za 8 odsto i dostigli 19,74 milijarde juana. Za treće tromesečje Xpeng predviđa isporuku između 115.000 i 121.000 vozila. Upravo taj raspon isporuka nije ispunio očekivanja investitora, što je se odrazilo na kretanje akcija kompanije na tržištu.

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Problemi u lancu usporili proizvodnju

Slabija prognoza isporuka povezana je sa ograničenjima u lancu snabdevanja. Zbog tih problema poremećeno je povećanje proizvodnje modela MONA L03, što je uticalo na očekivanja kompanije za treće tromesečje. Investitori su zbog toga dobili oprezniju prognozu u odnosu na ono što su očekivali.

Istovremeno, Xpeng nastavlja da razvija i druge delove svog poslovanja. Kompanija je saopštila rezultate za drugo tromesečje u trenutku kada je njena poslovna jedinica za robotiku uspela da privuče značajan kapital. Iako je automobilski deo poslovanja bio pod pritiskom slabije prognoze, aktivnosti povezane sa robotikom privukle su pažnju kroz novi krug finansiranja.

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Robotika procenjena na 6,3 milijarde dolara

Xpengov posao sa robotikom prikupio je više od 900 miliona dolara u prvom krugu finansiranja. Nakon te transakcije, jedinica je procenjena na više od 6,3 milijarde dolara. Finansiranje predstavlja odvojeni deo poslovanja kompanije u odnosu na objavljene rezultate i prognozu isporuka električnih vozila.

Ovaj rezultat dolazi u trenutku kada Xpeng nastoji da razvija i oblast napredne robotike. Procena od više od 6,3 milijarde dolara pokazuje koliku vrednost investitori pripisuju toj poslovnoj jedinici nakon prikupljenog kapitala. Istovremeno, kompanija se na tržištu električnih vozila suočava sa problemima u lancu snabdevanja koji su uticali na planirano povećanje proizvodnje.

Foto: printscreen YT

Ambicije šire poslovanje Xpenga

Brajan Gu, potpredsednik Xpenga, govorio je o planovima kompanije za razvoj humanoidnih robota nakon završenog kruga finansiranja. U objavi na LinkedInu naveo je da je ambicija kompanije da uvede „novu fazu globalne masovne proizvodnje i komercijalne primene naprednih humanoidnih robota“.

Robotika tako predstavlja važan deo šireg poslovnog pravca Xpenga, dok kompanija istovremeno nastavlja da se bavi proizvodnjom električnih vozila. Dok su prognoze isporuka za naredno tromesečje razočarale investitore, poslovna jedinica za robotiku uspela je da prikupi više od 900 miliona dolara i dobije procenu veću od 6,3 milijarde dolara.

Foto: printscreen YT

Dva različita signala za Xpeng

Rezultati za drugo tromesečje i prognoza za naredni period poslali su različite signale o poslovanju Xpenga. Prihodi su porasli 8 odsto, ali je neto gubitak dostigao 1,34 milijarde juana, što je više nego godinu ranije. Istovremeno, očekivane isporuke od 115.000 do 121.000 vozila u trećem tromesečju nisu zadovoljile investitore, posebno zbog problema u lancu snabdevanja koji su uticali na proizvodnju modela MONA L03.

Sa druge strane, poslovanje povezano sa robotikom privuklo je više od 900 miliona dolara u prvom krugu finansiranja, uz procenu jedinice nakon transakcije veću od 6,3 milijarde dolara. Dok je pad akcija pokazao reakciju tržišta na slabiju prognozu isporuka, finansiranje robotike ukazuje na drugi pravac razvoja Xpenga, koji kompanija povezuje sa masovnom proizvodnjom i komercijalnom primenom humanoidnih robota.