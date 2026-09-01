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Upotreba Starlinka u ukrajinskim vojnim operacijama ponovo je u centru pažnje nakon oprečnih informacija o tome da li je Ilon Mask spreman da ublaži dosadašnja ograničenja. Prema izvorima koje navodi Kijev indipendent, vlasnik kompanije SpaceX i dalje se protivi mogućnosti da Ukrajina koristi satelitsku mrežu za napade na ciljeve koji se nalaze duboko unutar teritorije Rusije. Iako su se pojavile informacije da je Mask navodno otvoreniji prema takvoj upotrebi, njegovi stavovi, prema tim izvorima, nisu promenjeni.

Navodi o mogućem zaokretu pojavili su se nakon izveštaja Fajnenšel tajmsa, prema kojem bi Mask mogao da razmotri korišćenje Starlinka na ukrajinskim dronovima tokom napada na ruske ciljeve. Ipak, čak i u toj varijanti konačna odluka ne bi zavisila samo od njega, već bi imala i širu političku dimenziju, uključujući eventualno odobrenje Bele kuće.

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Kijev želi širi pristup mreži

Starlink je od početka rata postao jedan od ključnih elemenata ukrajinske komunikacione infrastrukture. Satelitska mreža kompanije SpaceX omogućava održavanje veza i u situacijama kada je konvencionalna telekomunikaciona infrastruktura oštećena ili uništena. Sistem se koristi i za komunikaciju sa bespilotnim letelicama, zbog čega njegov značaj prevazilazi klasičnu internet konekciju.

Ukrajinska strana želi da mogućnosti sistema budu proširene i na operacije protiv ruskih ciljeva udaljenih od same linije fronta. Posebno se govori o dronovima koji bi uz pomoć satelitske veze mogli da obavljaju misije na većim udaljenostima. Međutim, upravo taj deo upotrebe Starlinka ostaje sporan, jer bi uključivanje mreže u takve operacije moglo dodatno povećati rizik od širenja i eskalacije sukoba.

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Različite informacije o Masku

Informacije o promeni Maskovog stava izazvale su pažnju jer bi eventualno ukidanje ograničenja moglo da utiče na način na koji ukrajinske snage koriste bespilotne sisteme. Fajnenšel tajms je preneo da bi Mask mogao da bude otvoren za korišćenje Starlinka u okviru napada dronovima na teritoriji Rusije, uz napomenu da bi takva odluka zahtevala političko odobrenje.

Međutim, izvori Kijev indipendenta daju drugačiju sliku. Prema njihovim tvrdnjama, Mask i dalje smatra da omogućavanje Starlinka za takve operacije ne bi predstavljalo put ka završetku rata. To znači da, uprkos javnim spekulacijama o mogućem popuštanju, nema potvrde da je postojeća politika zaista promenjena.

Ilon Mask Foto: Shutterstock

Zašto je Starlink važan Ukrajini

Pouzdana komunikacija ima ogromnu ulogu u savremenom ratovanju, a ukrajinske snage su tokom sukoba u velikoj meri koristile Starlink kako bi održale komunikacione kapacitete. Sistem je posebno značajan u područjima gde su klasične mreže izložene prekidima, napadima ili ometanjima.

Ipak, korišćenje satelitske mreže za napade duboko unutar Rusije predstavlja znatno osetljivije pitanje. Dok Kijev nastoji da dobije što veće operativne mogućnosti, Mask je i ranije povlačio granice kada je reč o određenim vojnim aktivnostima. Njegova glavna zabrinutost, prema ranijim navodima, odnosi se na mogućnost da takva upotreba Starlinka doprinese dodatnoj eskalaciji.

SpaceX Foto: Shutterstock

Između tehnologije i politike

Slučaj Starlinka pokazuje koliko komercijalna satelitska infrastruktura može postati važna u savremenom oružanom sukobu. Mreža koju je razvila SpaceX danas ima direktan značaj za komunikacije i funkcionisanje različitih ukrajinskih sistema, zbog čega svaka promena pravila njenog korišćenja može imati praktične posledice na terenu.

Za sada, međutim, nema jasne potvrde da je došlo do promene politike. Dok pojedini medijski izveštaji ostavljaju prostor za mogućnost šire upotrebe Starlinka, izvori Kijev indipendenta tvrde da Mask ostaje pri svom ranijem stavu. Ukoliko se pitanje ponovo nađe pred američkim donosiocima odluka, odluka o budućoj upotrebi mreže mogla bi postati mnogo više od tehničkog pitanja.