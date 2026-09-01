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Apple danas započinje jednu od najvažnijih promena u vrhu kompanije u poslednjih 15 godina. Džon Ternus od 1. septembra postaje novi izvršni direktor, dok se Tim Kuk nakon dugogodišnjeg vođenja kompanije seli na poziciju izvršnog predsednika odbora. Promena dolazi u trenutku kada se pažnja čitave tehnološke industrije ponovo usmerava ka Apple-u i njegovim planovima za narednu generaciju uređaja.

Vreme tranzicije posebno privlači pažnju jer se događa svega osam dana pre velikog događaja zakazanog za 9. septembar. Očekuje se predstavljanje nove generacije iPhone-a, a sve glasnije se govori i o prvom Apple telefonu sa savitljivim ekranom. Ukoliko se najave pokažu tačnim, Ternus će praktično odmah po preuzimanju funkcije dobiti priliku da pred svetom predstavi proizvod koji bi mogao da obeleži početak njegovog mandata.

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Preuzima Apple u ključnom trenutku

Za razliku od mnogih promena na vrhu velikih kompanija, Ternusov dolazak ne predstavlja izbor čoveka koji dolazi spolja. On je deo Apple-a još od 2001. godine i tokom karijere je postao jedno od najpoznatijih imena u kompanijskom hardverskom timu. Kao šef hardverskog inženjeringa bio je uključen u razvoj ključnih proizvoda, uključujući iPhone, iPad i Mac, zbog čega veoma dobro poznaje način na koji Apple pretvara ideje u komercijalne uređaje.

Upravo zbog toga njegov dolazak može da predstavlja nastavak dosadašnje strategije, ali i pokušaj da kompanija ponovo napravi proizvod koji će izazvati snažnu reakciju tržišta. Apple i dalje ima ogroman broj korisnika i izuzetno snažan ekosistem, ali pritisak konkurencije raste. Posebno se to vidi u oblastima poput generativne veštačke inteligencije, ali i kod novih formata telefona, gde su Samsung i kineski proizvođači već godinama korak ispred.

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Prvi test novog šefa Apple-a

Ako Apple 9. septembra zaista predstavi svoj prvi preklopni iPhone, Ternusov mandat teško da bi mogao da počne spektakularnije. Kompanija je godinama izbegavala ulazak u segment koji su drugi proizvođači već pretvorili u jednu od glavnih kategorija premium telefona. Zbog toga bi eventualni preklopni model predstavljao mnogo više od još jednog člana iPhone porodice.

Očekivanja su dodatno velika jer bi novi format mogao da otvori prostor za višu cenu uređaja i potencijalno veće profitne marže. Istovremeno, Apple bi konačno dobio proizvod kojim bi mogao da odgovori konkurentima koji već imaju nekoliko generacija preklopnih telefona. Ipak, važno je da se Ternus neće pojaviti pred korisnicima sa proizvodom koji je razvijen tokom njegovog mandata najveći deo razvoja novog iPhone-a počeo je mnogo ranije, dok je Tim Kuk još bio na čelu kompanije.

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Tim Kuk odlazi sa čela Apple-a

Tim Kuk neće napustiti Apple, već će promeniti svoju ulogu. Kao izvršni predsednik odbora nastaviće da učestvuje u ključnim strateškim pitanjima i ostaje deo strukture kompanije. Njegovo iskustvo u odnosima sa investitorima, regulatorima i poslovnim partnerima moglo bi i dalje da bude od velikog značaja, posebno u periodu kada se tehnološki sektor suočava sa sve većim regulatornim pritiscima.

Kukova era počela je pod izuzetno teškim okolnostima, kada je preuzeo kompaniju nakon Stiva Džobsa i morao da pokaže da Apple može da nastavi da raste bez svog legendarnog osnivača. Tokom njegovog mandata kompanija je izgradila još snažniji ekosistem i postala jedna od najvrednijih kompanija na svetu. Sada se njegova uloga menja, ali njegovo prisustvo znači da tranzicija neće biti nagli prekid sa prethodnom strategijom.

Stiv Džobs Foto: MCT / Newscom / Profimedia

Apple dobija novog lidera

Ternus na funkciju dolazi u trenutku kada Apple više ne mora da dokazuje da ume da prodaje telefone. Pravi izazov je nešto drugo pokazati da kompanija i dalje može da postavi standard koji će konkurenti pokušavati da dostignu. Preklopni iPhone, ukoliko bude predstavljen, biće upravo zbog toga pod ogromnim povećalom, bez obzira na to koliko je dugo razvijan.

Pored hardvera, novi CEO nasleđuje i pitanje Apple-ove pozicije u trci za generativnu veštačku inteligenciju. Konkurenti su agresivno ulagali u AI i brzo uvodili nove funkcije, dok je Apple u pojedinim segmentima delovao opreznije. Ternus zato ne dobija samo zadatak da nadgleda proizvodnju novih uređaja od njega se očekuje da kompaniji pomogne da zadrži reputaciju tehnološkog lidera.

Apple logo Foto: Shutterstock

Nova era počinje pred očima sveta

Datum promene na vrhu Apple-a teško bi mogao biti zanimljiviji. Novi CEO stupa na funkciju samo nekoliko dana pre događaja koji bi mogao da predstavi jednu od najvećih promena u istoriji iPhone-a. Ukoliko se pojavi preklopni model, pažnja neće biti usmerena samo na njegov ekran, dizajn ili cenu, već i na ono što njegov dolazak govori o pravcu kojim Ternus želi da povede kompaniju.

Apple tako ulazi u novu fazu bez potpunog raskida sa prošlošću. Tim Kuk ostaje blizu strateškog centra kompanije, dok Ternus preuzima svakodnevno vođenje poslovanja i odgovornost za buduće proizvode. Njegov prvi veliki izazov već je praktično pred vratima: Apple mora ponovo da pokaže da može da predstavi nešto zbog čega će čitava industrija početi da menja sopstvene planove.