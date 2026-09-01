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Samsung će morati da izdvoji gotovo 10 miliona evra nakon što je Visoki sud u Londonu doneo odluku u dugogodišnjem sporu sa švajcarskom grupacijom Swatch. Južnokorejski tehnološki gigant proglašen je odgovornim za povredu žigova deset brendova koji pripadaju Swatch grupi, a konačan iznos naknade određen je na 11,6 miliona dolara, odnosno oko 9,9 miliona evra.

Spor je nastao zbog digitalnih brojčanika za pametne satove koji su korisnicima omogućavali da na svojim uređajima koriste izgled sličan modelima luksuznih satova. Aplikacije su se pojavljivale u Samsungovoj prodavnici Galaxy App Store od 2015. do 2019. godine, a iako ih nisu napravili Samsungovi zaposleni, sud je zaključio da odgovornost kompanije time nije nestala.

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Swatch tražio 170 miliona dolara

Razlika između stavova dve strane bila je ogromna. Swatch je tokom postupka tražio čak 170 miliona dolara odštete, dok je Samsung smatrao da bi eventualna naknada trebalo da bude simbolična svega 301 dolar. Sud je na kraju presudio u korist Swatcha i odredio višemilionsku naknadu, daleko iznad iznosa koji je Samsung smatrao opravdanim.

Posebno je zanimljivo što je prodaja spornih aplikacija sama po sebi donela veoma mali prihod. Prema sudskim dokumentima, aplikacije su u Velikoj Britaniji i Evropskoj uniji preuzete oko 160.000 puta, ali je njihov ukupni prihod iznosio svega oko 1.000 dolara. Upravo zbog toga slučaj pokazuje da finansijska vrednost proizvoda koji koristi tuđi zaštićeni dizajn nije jedini faktor kada se procenjuje povreda žiga.

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Digitalni brojčanici pokrenuli spor

Problem se odnosio na aplikacije koje su korisnicima nudile različite digitalne brojčanike za pametne satove. Neki od njih nisu samo vizuelno podsećali na proizvode Swatchovih brendova, već su koristili i nazive povezane sa zaštićenim oznakama. Aplikacije su razvijale nezavisne kompanije i pojedinci, ali su bile dostupne kroz Samsungov ekosistem.

Upravo je pitanje odgovornosti platforme bilo jedno od ključnih delova spora. Samsung je pokušavao da istakne činjenicu da aplikacije nisu direktno napravili njegovi timovi. Međutim, britanski sudovi nisu prihvatili takvo objašnjenje kao osnov za oslobađanje od odgovornosti. Time je slučaj dobio širi značaj za način na koji velike tehnološke platforme kontrolišu sadržaj koji se distribuira kroz njihove prodavnice.

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Sud još 2022. presudio protiv Samsunga

Visoki sud u Londonu je još 2022. godine zaključio da je Samsung povredio žigove Swatch grupe. Kompanija je nastavila da osporava odluku, ali je krajem 2023. godine Apelacioni sud potvrdio prethodnu presudu. Time je postalo jasno da činjenica da su sporne aplikacije napravile treće strane ne predstavlja dovoljnu zaštitu za Samsung.

Najnovija odluka sada se odnosi na finansijsku posledicu tog nalaza. Sud je odredio da Samsung plati 11,6 miliona dolara zbog povrede žigova deset brendova. Swatch je pritom tvrdio da je Samsung tokom postupka pokušavao da umanji obim problema i izbegne ozbiljniju finansijsku odgovornost.

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Aplikacije zaradile samo 1.000 dolara

Jedan od najneobičnijih detalja ovog slučaja jeste ogroman jaz između prihoda od spornih aplikacija i konačne naknade. Njihova prodaja donela je približno 1.000 dolara, dok je Samsungu sada naloženo da plati više od 11 miliona dolara. To jasno pokazuje da se vrednost povrede intelektualne svojine ne određuje jednostavnim obračunom zarade ostvarene prodajom.

Za Swatch je, međutim, pitanje bilo mnogo šire od prihoda koji su ostvarili kreatori aplikacija. Kompanija je nastojala da zaštiti prepoznatljive dizajne i imena svojih brendova od korišćenja u digitalnom svetu. Sudske odluke u Londonu tako su poslale poruku da velike platforme mogu snositi posledice kada omogućavaju distribuciju sadržaja koji krši tuđa prava, čak i kada ga nisu same proizvele.

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Spor nije završen svuda

Britanska presuda nije jedini pravni front između dve kompanije. U Sjedinjenim Američkim Državama isti brendovi Swatch grupe pokrenuli su zaseban postupak protiv Samsunga pred sudom u Njujorku. Taj slučaj još nije okončan, pa bi južnokorejska kompanija mogla da se suoči sa dodatnim pravnim izazovima zbog istog spora.

Londonska presuda zato može predstavljati važan trenutak, ali ne i konačnu tačku čitavog sukoba. Za Samsung je posebno značajno što su britanski sudovi već dva puta odbacili argument da odgovornost može biti izbegnuta zato što su aplikacije napravile treće strane. Ishod postupka u SAD mogao bi dodatno da pokaže koliko će dalekosežne biti posledice ovog spora oko digitalnih imitacija luksuznih satova.