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Za samo dve decenije način na koji svakodnevno putujemo mogao bi da izgleda gotovo neprepoznatljivo u odnosu na današnji. Uber smatra da bi za 15 do 20 godina veliki broj ljudi mogao da odustane od posedovanja sopstvenog automobila, dok bi vozačka dozvola za mnoge postala nepotrebna. Umesto jednog vozila koje najveći deo dana stoji parkirano, ljudi bi prevoz birali u zavisnosti od situacije, koristeći autonomne automobile, javni prevoz, bicikle i električne trotinete.

Takvu prognozu izneo je Endru Mekdonald, predsednik i glavni operativni direktor kompanije, koji budućnost mobilnosti vidi kao sistem u kojem vlasništvo više neće biti najvažnije. Automobil neće nestati sa ulica, ali bi mogao da izgubi status osnovnog sredstva ličnog prevoza. Za odlazak na posao neko bi mogao koristiti robotaksi, za kraće relacije bicikl ili trotinet, dok bi javni prevoz ostao važan za duže gradske rute. U takvom modelu korisnik plaća vožnju kada mu je potrebna, umesto da tokom cele godine finansira vozilo koje većinu vremena ne koristi.

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Automobil koji 98% vremena stoji

Jedan od glavnih argumenata iza ove prognoze jeste ekonomija posedovanja automobila. Prema Macdonaldovim rečima, prosečna cena novih vozila porasla je oko 30 odsto za šest godina, dok automobil čak oko 98 odsto vremena provede parkiran. Vlasnik, međutim, troškove ima i tokom tog perioda. Vozilo gubi vrednost, potrebno je plaćati osiguranje, održavanje i druge izdatke, bez obzira na to da li je tog dana prešlo jedan kilometar ili nijedan.

Autonomna vozila mogla bi da promene upravo taj odnos između korišćenja i vlasništva. Umesto da jedno vozilo pripada jednoj osobi i veći deo dana miruje, ista autonomna mašina mogla bi da prevozi veliki broj korisnika tokom dana. Time bi se povećala iskorišćenost vozila, dok bi korisnik mogao da naručuje prevoz samo kada mu je potreban. Za Uber je upravo takav model posebno zanimljiv jer se uklapa u koncept platforme koja povezuje putnike sa dostupnim prevozom, bez potrebe da sama poseduje čitavu flotu automobila.

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Uber menja strategiju

Zanimljivo je da Uber ovu budućnost ne pokušava da izgradi tako što će sam proizvoditi robotaksije. Kompanija je još 2020. godine ugasila svoje odeljenje za razvoj autonomne vožnje ATG i počela da gradi drugačiju poziciju. Umesto da bude proizvođač tehnologije i vozila, Uber želi da postane platforma preko koje će različiti partneri nuditi autonomni prevoz korisnicima.

Ta strategija već dobija konkretan oblik kroz saradnju sa kompanijama kao što su Waymo i Waabi. Njihova autonomna vozila mogu biti uključena u Uberovu mrežu, čime kompanija pokušava da izgradi model u kojem različiti proizvođači i tehnološke firme obezbeđuju vozila i sisteme, dok Uber povezuje te usluge sa putnicima. Tokom januara 2026. godine Uber je učestvovao i u finansiranju kanadskog startapa Waabi, koji je tada prikupio do milijardu dolara, što dodatno pokazuje koliko kompanija računa na razvoj autonomnog transporta.

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Robotaksi stiže u nove gradove

Planovi više nisu ograničeni na laboratorije i testne poligone. Uber i Waymo najavili su nameru da pokrenu robotaksi uslugu u Minhenu, pod uslovom da dobiju potrebna regulatorna odobrenja. Kompanija istovremeno sarađuje i sa kineskim Baidu-om na razvoju i testiranju autonomnih taksi usluga na međunarodnim tržištima, uključujući London.

Uber očekuje da bi do kraja 2026. godine njegove robotaksi usluge mogle biti dostupne u 15 gradova u više od deset zemalja. Ako se ovaj plan ostvari, kompanija bi za relativno kratko vreme napravila značajan korak ka globalnoj mreži autonomnog prevoza. Takav razvoj mogao bi da bude važan i za samu industriju, jer bi veći broj stvarnih korisnika i gradova omogućio prikupljanje iskustava o tome kako se autonomna vozila ponašaju u različitim saobraćajnim uslovima.

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Vozačka dozvola postaje nepotrebna?

Ideja da većina ljudi jednog dana neće imati vozačku dozvolu zvuči radikalno iz današnje perspektive, ali postaje logičnija ukoliko autonomna vozila zaista dostignu nivo pouzdanosti potreban za masovnu upotrebu. Ako automobil može samostalno da preuzme putnika, pronađe odgovarajuću rutu i bezbedno ga odveze do destinacije, potreba da svaka odrasla osoba zna da upravlja automobilom značajno se smanjuje.

Dara Kosrošahi, izvršni direktor Uber-a, takođe očekuje da bi autonomna vozila jednog dana mogla da obavljaju ogromnu većinu vožnji. Ipak, ni on ne veruje da će se ta transformacija dogoditi preko noći. Period od deset godina smatra prekratkim za potpunu promenu, dok se narednih 15 do 20 godina vidi kao mnogo realniji vremenski okvir. Ključni izazovi neće biti samo tehnološki, već i regulatorni, infrastrukturni i društveni.

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Privatni automobil postaje opcionalan

Ako se Uberova prognoza ostvari, promena neće biti ograničena na način na koji ljudi naručuju vožnju. Mogla bi da utiče i na izgled gradova. Manja potreba za privatnim automobilima mogla bi da znači manje prostora namenjenog parkiranju, drugačiju organizaciju saobraćaja i veću ulogu alternativnih načina prevoza. Automobil bi iz sredstva koje većina ljudi smatra neophodnim mogao da postane usluga koju koriste samo kada im je zaista potrebna.

Ipak, put do takve budućnosti neće biti jednostavan. Autonomna vozila moraju da budu dovoljno bezbedna, regulatori moraju da odobre njihovu širu upotrebu, a korisnici moraju da steknu poverenje u tehnologiju. Ukoliko se ti uslovi ispune, privatni automobil bi za jednu ili dve decenije mogao da izgubi dominantnu ulogu koju ima danas. Umesto pitanja „koji automobil posedujem“, možda ćemo mnogo češće pitati „koji način prevoza mi je trenutno najpotrebniji?“