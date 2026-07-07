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Hiljade vozača provele su sate zarobljene u kolonama tokom proslave Dana nezavisnosti u San Francisku nakon što su brojna autonomna vozila kompanije Waymo ostala nepokretna na ulicama. Umesto da doprinesu efikasnijem saobraćaju, robotaksi vozila pretvorila su pojedine gradske saobraćajnice u uska grla iz kojih mnogi nisu mogli da izađu satima. Incident se dogodio na jedan od najprometnijih dana u godini, kada su ulice već bile preplavljene vozilima i pešacima.

Prema izveštajima, više Waymo robotaksija ostalo je bez energije i moralo je da bude uklonjeno šlep službom. Kako su vozila stajala na ključnim saobraćajnicama, saobraćaj se ubrzo potpuno usporio, a na pojedinim mestima praktično zaustavio. Za mnoge vozače nije postojala mogućnost da promene pravac ili zaobiđu blokirane ulice.

Foto: ChatGPT

Vozači satima čekali da se kolone pomere

Stanovnici koji su se tog dana našli na ulicama opisali su višesatna čekanja u kolonama. Jedan od njih, Dejv Gingona, izjavio je da je gotovo dva sata proveo na istom mestu dok su ekipe pokušavale da uklone zaglavljena Waymo vozila. Kako su minuti prolazili, mnogi su shvatili da neće tako brzo nastaviti put.

Prema njegovim rečima, vozači su postajali sve nervozniji, izlazili su iz automobila i pokušavali da saznaju šta se dešava. Posebnu frustraciju izazivala je činjenica da u autonomnim vozilima nije bilo vozača koji bi mogao da reaguje i pomeri automobil sa puta. Dok su ljudi čekali u kolonama, jedino rešenje bilo je da se sačeka dolazak šlep službi.

Problemi usred praznične gužve

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima se vide Waymo vozila zaustavljena nasred raskrsnica dok ih šlep službe uklanjaju. Sve se dogodilo u trenutku kada su grad već opterećivali gusta magla, praznične manifestacije i usporenja u javnom prevozu. Zbog toga je i relativno mali broj zaglavljenih vozila izazvao nesrazmerno velike posledice po saobraćaj.

Jedna putnica, Rouz Piterson, ispričala je da je robotaksi kojim se vozila prešao preko upaljenog vatrometa postavljenog na pešačkom prelazu. Prema njenim rečima, vozilo je nastavilo kretanje uprkos očiglednoj prepreci, što je dodatno otvorilo pitanja o sposobnosti autonomnih sistema da pravilno procene neuobičajene situacije.

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Incident ponovo otvorio pitanja o bezbednosti

Događaj je ponovo pokrenuo raspravu o tome koliko su autonomna vozila pouzdana u nepredvidivim uslovima. Praznici poput Dana nezavisnosti donose velike gužve, vatromet, zatvorene ulice i neočekivano ponašanje pešaka i vozača - upravo one situacije koje predstavljaju najveći izazov za sisteme zasnovane na veštačkoj inteligenciji.

Stručnjaci već godinama upozoravaju da autonomna vozila moraju jednako pouzdano da funkcionišu i u retkim, haotičnim scenarijima, a ne samo u uobičajenim uslovima. Svaki incident u kojem ljudi ostanu zarobljeni ili bezbednost bude dovedena u pitanje dodatno pojačava sumnje javnosti u spremnost ove tehnologije za masovnu upotrebu.

Nije prvi put

Ovo nije prvi ozbiljan problem za Waymo u San Francisku. Manje od godinu dana ranije, veći broj njihovih električnih vozila takođe je ostao nepokretan zbog tehničkog problema, nakon čega su nadležne službe morale da intervenišu kako bi oslobodile saobraćaj.

Najnoviji incident pokazuje da čak i manji broj autonomnih vozila može izazvati velike poremećaje kada dođe do kvara u pogrešnom trenutku. Za vozače koji su tog dana proveli sate u kolonama, obećanja o budućnosti autonomnog saobraćaja ostala su u senci frustracije i izgubljenog vremena.