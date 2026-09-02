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Instagram je predstavio novu funkciju First Draft, namenjenu korisnicima koji snime mnogo materijala, ali ne žele da provode dugo vremena birajući kadrove i sređujući ih jedan po jedan. Umesto klasične montaže od početka, korisnik samo odabere snimke, a alat automatski pravi početnu verziju Reels videa. Prema Instagramu, ceo proces može biti završen za manje od deset sekundi, čime se značajno skraćuje jedan od najzamornijih delova pripreme sadržaja.

First Draft može da uklanja duže pauze, skraćuje odabrane klipove i spaja njihove delove u celinu koja može odmah da posluži kao osnova za dalju obradu. To ne znači da Instagram preuzima kompletnu kontrolu nad videom. Kreator nakon automatske montaže dobija priliku da pregleda rezultat, promeni ono što mu ne odgovara, doda sopstvene elemente i tek onda odluči da li je video spreman za objavljivanje. Funkcija je predstavljena 25. avgusta i namenjena je upravo situacijama u kojima postoji mnogo sirovog materijala, ali malo vremena za ručno sređivanje.

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Žele da uklone najdosadniji deo

Montaža kratkog videa na prvi pogled deluje jednostavno, ali kreatorima koji objavljuju često može oduzeti značajan deo dana. Pronalaženje najboljih trenutaka među desetinama snimaka, uklanjanje praznog hoda i slaganje scena zahtevaju strpljenje čak i kada je konačan video veoma kratak. First Draft pokušava da upravo taj posao obavi pre nego što korisnik uopšte počne detaljno da uređuje sadržaj.

Važno je što alat ne pokušava da zameni osobu iza kamere. Umesto konačnog proizvoda, korisnik dobija radnu verziju koju može prihvatiti ili promeniti. Ako automatski izbor dobro pogodi ritam i najzanimljivije delove, Reel može biti spreman gotovo odmah. Ako rezultat nije idealan, kreator barem više ne mora da kreće od potpuno praznog projekta. To je naročito korisno za svakodnevne formate poput „day in the life“ videa, montaža više kratkih klipova ili snimaka u kojima osoba direktno govori u kameru.

Instagram, Reels Foto: Shutterstock

Koristi drugačiji pristup montaži

Iako naziv i funkcionalnost First Drafta mogu da ostave utisak da je reč o još jednom generativnom AI alatu, Instagram naglašava da veštačka inteligencija nije deo ovog sistema. Funkcija se oslanja na interne tehnologije koje automatski obrađuju video i izvršavaju određene zadatke koji su do sada uglavnom zahtevali ručni rad. To znači da Instagram ne pokušava da generiše novi sadržaj, već da ubrza postojeći proces montaže.

Razlika je značajna jer se tržište video alata sve više oslanja na generativne modele koji mogu da analiziraju sadržaj i predlažu složenije izmene. First Draft je mnogo konkretniji: uzima materijal koji je korisnik već snimio i od njega pravi početnu strukturu. Sličan koncept postoji i u Adobeovom Firefly video editoru, gde funkcija Quick Cut koristi AI za kreiranje početne verzije videa. Instagram se, međutim, odlučio za jednostavniji pristup koji može biti dovoljan velikom broju korisnika kojima nije potrebna profesionalna montaža.

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Žele da zadrže kreatore u aplikaciji

Uvođenje First Drafta uklapa se u širu strategiju Instagrama da što veći deo procesa proizvodnje sadržaja obezbedi direktno unutar svoje aplikacije. Kreator danas može da snimi video telefonom, prebaci materijal u drugi editor, tamo obavi montažu, a zatim se vrati na Instagram kako bi objavio rezultat. Svaki takav korak predstavlja mogućnost da korisnik ostane u drugoj aplikaciji ili odluči da sadržaj objavi na nekoj drugoj platformi.

Zato Instagram postepeno proširuje sopstvene mogućnosti za obradu videa. Aplikacija već objedinjuje alate za klipove, muziku, tekst i stikere, dok First Draft dodaje nešto što je još bliže automatskoj produkciji. Umesto da korisniku samo pruži makaze, vremensku liniju i druge alate, Instagram pokušava da mu odmah ponudi i osnovu gotovog videa. Time se granica između snimanja i montaže dodatno smanjuje.

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Manje vremena za montažu

Najveća prednost nove funkcije možda se neće videti kod jednog pojedinačnog Reelsa, već kod korisnika koji objavljuju sadržaj svakog dana. Ako se proces koji je ranije zahtevao desetine minuta pretvori u nekoliko sekundi početne obrade, kreator može mnogo brže da pređe sa snimljenog materijala na finalnu verziju. Čak i kada je potrebno dodatno uređivanje, najveći deo dosadnog selektovanja i sečenja već može biti obavljen.

To bi moglo da bude posebno značajno za manje kreatore i obične korisnike koji nemaju ni vreme ni želju da uče napredne programe za video montažu. Profesionalci će verovatno i dalje koristiti specijalizovane editore kada žele preciznu kontrolu nad svakim kadrom, ali za svakodnevne objave jednostavniji alat može biti sasvim dovoljan. Ako First Draft bude dovoljno precizan u izboru materijala, Instagram bi mogao da učini pravljenje Reelsa znatno manje zahtevnim.

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Prva verzija umesto praznog projekta

First Draft ne donosi revoluciju u profesionalnoj video produkciji, ali bi mogao da promeni način na koji prosečan korisnik pravi kratke video sadržaje. Najvažnija promena nije u tome što aplikacija sada može da iseče klip ili ukloni pauzu, već što te radnje povezuje u početnu montažu koju korisnik odmah može da pregleda. Time se uklanja osećaj da svaki novi Reel mora da počne od nule.

Ako se ovakav pristup pokaže uspešnim, automatizovana početna montaža mogla bi da postane standardna funkcija društvenih mreža. Instagram je ovde izabrao relativno jednostavan put: ne pokušava da odlučuje umesto kreatora kako video mora da izgleda, već mu daje dovoljno dobru polaznu tačku. Za korisnika koji samo želi da brzo napravi zanimljiv Reel, upravo ta mala razlika može značiti da će sadržaj biti objavljen umesto da zauvek ostane među snimcima u telefonu.