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Tri godine nakon što je predstavio Scenic E-Tech, Renault je pripremio paket tehničkih i funkcionalnih unapređenja za svoj električni krosover. Umesto velikog redizajna, kompanija se ovog puta fokusirala na ono što vozači svakodnevno najviše primećuju - kapacitet i mogućnosti baterije, brzinu punjenja, bezbednosne sisteme i multimediju. Jedna od najvažnijih novina jeste prelazak na LFP bateriju u verziji Comfort Range, dok snažnija Long Range varijanta dobija dodatni kapacitet i nešto veći domet.

Spolja Scenic E-Tech ostaje gotovo nepromenjen, pa će razliku biti moguće uočiti tek kada se obrati pažnja na detalje. Renault je dodao sjajno crne elemente na branicima, nove točkove od 19 i 20 inča i dve nove opcije boja - Satin Blue Slate i Exo Galaxy Grey. Veće promene rezervisane su za tehnologiju i opremu, gde električni model dobija nove mogućnosti koje bi trebalo da ga učine praktičnijim i bezbednijim.

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Nova baterija donosi više kilometara

Najveća tehnička promena nalazi se ispod karoserije. Scenic E-Tech Comfort Range dobija LFP bateriju kapaciteta 67 kWh, tehnologiju koju je Renault već uveo u mehanički srodni Megane E-Tech. U kombinaciji sa elektromotorom postavljenim napred, koji razvija 164 kW, odnosno 223 KS, ova verzija sada može da pređe do 467 kilometara prema WLTP standardu. To je 37 kilometara više u odnosu na prethodnu NMC bateriju.

Prednost nije samo u većem dometu. Nova baterija podržava DC punjenje snagom do 165 kW, pa je za povećanje kapaciteta sa 15 na 80 odsto potrebno oko 24 minuta. Renault navodi da je to približno četvrtinu brže nego ranije. Za vozače koji često koriste javne brze punjače, ovakvo skraćenje pauze može biti važnije od samog povećanja dometa, posebno na dužim putovanjima.

1/12 Vidi galeriju Renault Scenic E-Tech dobija važne dodatke - 165 kW punjenje, 467 km dometa i Google Gemini Foto: Shutterstock

Long Range dobija dodatne kilovate

Scenic E-Tech Long Range zadržava veću NMC bateriju, ali je i ona unapređena. Kapacitet je povećan sa 87 na 89 kWh, dok je maksimalni WLTP domet sada 642 kilometra. To predstavlja povećanje od 17 kilometara u odnosu na prethodnu verziju. Pogonski sklop ostaje zasnovan na istom elektromotoru, pa se većina promena odnosi upravo na baterijski sistem.

Za razliku od Comfort Range modela, Long Range podržava brzo punjenje do 150 kW. Punjenje od 15 do 80 odsto traje oko 28 minuta, što ovu verziju čini pogodnom za vozače kojima je veći domet prioritet. Kombinacija dometa većeg od 600 kilometara i relativno kratkog vremena na brzom punjaču trebalo bi da Scenic E-Tech učini konkurentnijim među električnim krosoverima namenjenim dužim putovanjima.

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Google Gemini stiže u Scenic

Promene nisu ograničene na bateriju. Sistem openR link sada dobija integraciju Google Gemini, koji dolazi kao alternativa Google Assistantu. Time Renault pokušava da unapredi način na koji vozači komuniciraju sa multimedijalnim sistemom i pristupaju određenim funkcijama tokom vožnje. U eri kada se proizvođači sve više oslanjaju na glasovne asistente, ovakva integracija postaje jedan od važnijih delova modernog automobila.

Unutrašnjost je dobila i nekoliko praktičnijih detalja. Tu je magnetna i ventilirana podloga za bežično punjenje telefona, dok su materijali za tapaciranje dodatno usmereni ka održivosti. Techno verzije koriste PET tkanine, dok Esprit Alpine dobija spektralnu titanijumsku završnu obradu napravljenu od 75 odsto reciklirane plastike. Kod najbogatijih Iconic paketa dostupni su sivi detalji, uz mogućnost kombinacije svetlosive završne obrade i pravog drveta.

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Više kamera i pametniji sistemi

Scenic E-Tech dobija i deo tehnologije koja je prethodno unapređena na modelu Megane. Kamera za nadzor vozača sada može da prati znake umora, ali i da prepozna osobu za volanom i automatski učita unapred definisana podešavanja povezana sa njenim preferencijama. To znači da automobil može da prilagodi određene funkcije bez potrebe da vozač svaki put ručno podešava sistem.

Dodatno su unapređeni i sistemi pomoći vozaču. Među novim mogućnostima nalazi se praćenje više objekata u okolnom saobraćaju, preciznije zadržavanje položaja u traci pri brzinama do 70 km/h i pomoć pri prinudnom zaustavljanju. Tu je i naprednija funkcija prediktivne ekološke vožnje, koja koristi informacije o ruti i situaciji na putu kako bi pomogla u efikasnijem korišćenju energije.

Bez velikog redizajna

Za razliku od nekih osveženja modela koja donose potpuno nove branike, svetla i linije karoserije, Renault je kod Scenica odlučio da ne menja njegov prepoznatljiv izgled. Spoljašnje novine su diskretne i uglavnom se svode na završne detalje, nove felne i boje. To sugeriše da kompanija smatra da nema potrebe za većim vizuelnim zahvatom samo tri godine nakon predstavljanja automobila.

Veći deo ovog osvežavanja zato se nalazi tamo gde ga vozač možda neće odmah videti, ali bi mogao da ga oseti tokom svakodnevne upotrebe. Veći domet, brže punjenje, savremeniji sistemi asistencije i nova multimedijalna funkcionalnost predstavljaju praktičnije promene od klasičnog kozmetičkog redizajna. Renault je očigledno odlučio da Scenic E-Tech unapredi iznutra, bez menjanja njegovog osnovnog identiteta.

Prve cene poznate

Ažurirani Scenic E-Tech Electric već je dostupan za naručivanje u Francuskoj. Početna cena trenutno iznosi 38.750 evra za Long Range verziju sa baterijom od 89 kWh u Techno paketu. Time Renault prvo na tržište stavlja skuplju varijantu sa većim dometom, dok će pristupačniji model biti uveden naknadno.

Comfort Range sa LFP baterijom od 67 kWh trebalo bi da stigne tokom narednih meseci, a početna cena predviđena je na nivou od 31.750 evra. Upravo bi ova verzija mogla da bude zanimljivija kupcima koji žele električni krosover sa solidnim dometom, ali ne žele da plaćaju doplatu za najveću bateriju. Uz više dometa i brže punjenje, Scenic E-Tech tako ulazi u novu fazu svog životnog ciklusa bez potrebe za velikim spoljnim promenama.